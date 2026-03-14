“Las sanciones afectan la economía de Colombia”: Delcy Rodríguez pide a Trump levantarlas tras reunión con delegación colombiana

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - La presidenta encargada de Venezuela aseguró que las sanciones contra su país impactan a Colombia y América Latina durante un encuentro con una misión del Gobierno colombiano en Caracas| REUTERS/Gaby Oraa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que las sanciones económicas impuestas contra su país también afectan la economía de Colombia, durante una reunión con una delegación del Gobierno colombiano en Caracas, según información publicada por Semana.

El encuentro se produjo después de que se cancelara la reunión prevista entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Rodríguez en la zona de frontera, de acuerdo con ese medio de comunicación. En su lugar, una misión de alto nivel del Gobierno colombiano viajó a Caracas para sostener conversaciones con funcionarios venezolanos.

Durante la reunión, la mandataria venezolana aprovechó para pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponga fin a las sanciones económicas contra Venezuela, al considerar que esas medidas no solo afectan a su país sino también a otras economías de la región, incluida la colombiana.

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Delcy Rodríguez afirma que las sanciones afectan a Colombia

La presidenta interina venezolana sostuvo que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos tienen efectos regionales que trascienden las fronteras de Venezuela.

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, manifestó Rodríguez, citada por ese medio de comunicación.

Sus declaraciones se produjeron durante el encuentro que sostuvo con la delegación colombiana en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

La reunión estuvo encabezada por los cancilleres de ambos países: Yván Gil, por Venezuela, y Rosa Villavicencio, por Colombia.

En el encuentro también participaron otros representantes del Gobierno colombiano, entre ellos el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

El diálogo bilateral se centró en varios temas de cooperación entre ambos países, incluyendo seguridad en la frontera, integración energética y comercio binacional.

Según las autoridades venezolanas, el objetivo de estas conversaciones es avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la relación entre Colombia y Venezuela.

Cooperación energética y comercio binacional en la agenda

Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la posibilidad de ampliar la cooperación energética entre ambos países.

El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró al finalizar la reunión que se definieron varias líneas de trabajo para los próximos meses.

“Han surgido importantes acuerdos, considerables rutas de trabajo que vamos a acelerar en las próximas semanas”, señaló el funcionario, citado por ese medio de comunicación.

Entre los temas discutidos también se encuentra el fortalecimiento del comercio bilateral y la posibilidad de impulsar proyectos que permitan aumentar el intercambio comercial y el flujo turístico entre los dos países.

Los cancilleres de Colombia y Venezuela tienen previsto volver a reunirse el próximo 23 de marzo para continuar con estas conversaciones.

El comercio entre ambos países ha sido uno de los ejes de la agenda diplomática en los últimos meses, especialmente en el contexto de la reapertura de las relaciones entre Bogotá y Caracas.

Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones contra Venezuela

Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio de cambios recientes en la política de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela.

Según información conocida, Washington ha relajado algunas de estas medidas con el objetivo de favorecer la actividad de empresas petroleras estadounidenses.

La industria energética venezolana permanece bajo restricciones desde 2019, cuando Estados Unidos impuso un embargo que limitó las operaciones en el sector.

Sin embargo, en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha otorgado licencias a varias compañías internacionales para operar en Venezuela.

Entre las empresas autorizadas se encuentran Shell, Maurel & Prom, Repsol, Eni, BP y Chevron.

Estas licencias permiten realizar actividades relacionadas con el aumento de productos petroquímicos, incluidos aquellos utilizados como precursores de fertilizantes.

La flexibilización de las sanciones también responde a la necesidad de incrementar la producción de fertilizantes en medio de la escasez de petróleo derivada de la guerra en Oriente Medio.

En paralelo, funcionarios del Gobierno estadounidense han visitado Venezuela para explorar nuevas oportunidades de cooperación energética.

Entre ellos se encuentran el secretario de Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright.