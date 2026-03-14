Colombia

Heredero del Cartel de Cali reveló cómo está Miguel Rodríguez Orejuela: “Su esperanza de vida es de menos de un año” y solo restan tres de su condena

Tras la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, ‘El Señor’ es el único fundador de la estructura criminal que sigue con vida

Guardar

Fernando Mondragón indicó que 'El Señor' debe cumplir con al menos tres años más de prisión - crédito @elhijodelajedrecista/Instagram

En mayo de 2022, tras más de 20 años en una prisión de Estados Unidos, se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, que junto a su hermano, Miguel, fueron los fundadores del Cartel de Cali.

En los 80 y 90, esta estructura criminal protagonizó una guerra con Pablo Escobar, tomó el control de las rutas del narcotráfico tras la caída del antioqueño y hasta intervinieron en las elecciones presidenciales de 1994 en Colombia, lo que los convirtió en criminales buscados internacionalmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hermanos terminaron capturados y extraditados a Estados Unidos, y es poco lo que se conoce sobre la actualidad de Miguel Rodríguez Orejuela, único sobreviviente de los fundadores del Cartel de Cali, por lo que ha sido sorpresa que su sobrino decidiera hablar sobre el estado de salud del capo.

Esto se registró en la cuenta de Instagram de Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, que le respondió una pregunta a uno de sus seguidores en la red social mencionada.

¿Cómo está la salud de Miguel Rodríguez Orejuela?

Miguel Rodríguez Orejuela lleva 21
Miguel Rodríguez Orejuela lleva 21 años recluido en Estados Unidos - crédito AP

El hijo de “El ajedrecista”, que es como se le conocía en el mundo criminal a Gilberto Rodríguez Orejuela, indicó que su tío entiende que su tiempo en este plano terrenal está por terminar.

“Tras la muerte de mi padre, Gilberto Rodríguez Orejuela, en mayo de 2022 en una prisión de Carolina del Norte, mi tío Miguel ha quedado como el último de los fundadores del Cartel de Cali que aún permanece en una celda de los Estados Unidos. A sus más de 80 años, el tiempo se agota”.

Fernando Mondrágón indicó que el capo debe cumplir con al menos tres años más de condena, pero un médico le ha indicado que su esperanza de vida podría ser de menos de 365 días.

“Miguel cumple su condena en una prisión federal en Illinois, donde le restan aproximadamente tres años de sentencia. Sin embargo, su estado de salud es crítico; padece un cáncer de próstata avanzado y, según los diagnósticos médicos más recientes, su esperanza de vida es menor a un año”.

Los hermanos Rodríguez Orejuela supieron
Los hermanos Rodríguez Orejuela supieron ser los líderes del narcotráfico en Colombia - crédito Colprensa

Mondragón reveló que los hijos del capo han pagado tratamientos privados para hacer que siga con vida, mientras siguen solicitando que le permitan salir de prisión y pasar los últimos días de su vida junto a sus allegados.

“A lo largo de su reclusión, se han intentado diversas vías legales y humanitarias. Desde la solicitud formal para ser gestor de paz en Colombia, hasta peticiones de clemencia y liberación compasiva que fueron rechazadas bajo la administración de Donald Trump. Hoy, sus hijos y abogados luchan contra el reloj, pagando oncólogos particulares para certificar la gravedad de su estado y buscar, por razones humanitarias, que sus últimos días no transcurran tras las rejas”.

El fundador del cartel de
El fundador del cartel de Cali estaría padeciendo de una enfermedad mortal - crédito Colprensa

Así fue la caída de ‘El Señor’

Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cartel de Cali, fue capturado el 6 de agosto de 1995 en Cali, durante un operativo de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades lograron ubicarlo en un apartamento tras meses de seguimientos e inteligencia, en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico en el país.

Tras su arresto, Rodríguez Orejuela fue condenado por narcotráfico y otros delitos en Colombia. En marzo de 2005, fue extraditado a Estados Unidos junto a su hermano Gilberto, luego de que el gobierno colombiano aprobara su entrega a la justicia estadounidense.

En Estados Unidos enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. La extradición marcó el fin de su influencia directa en el narcotráfico colombiano y representó uno de los golpes más significativos contra las estructuras criminales del país durante esa década.

Temas Relacionados

Miguel Rodríguez OrejuelaCartel de CaliEl SeñorEstados UnidosPrisiónFernando MondragónNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

La película ‘Sinners’ sorprendió a la industria y se convirtió en la más nominada de la historia, mientras que un colombiano tiene una oportunidad de salir premiado del Dolby Theatre de Hollywood

Premios Óscar 2026: hora y

Usuarios reportan fallas en sistemas del banco Davivienda el sábado 14 de marzo: esto respondió el banco

En redes sociales alegan inconvenientes para ingresar en sus cuentas de la aplicación bancaria

Usuarios reportan fallas en sistemas

Abogado de Petro salió a defenderlo por el escándalo de la Ungrd: “Tengan el mínimo cuidado de no mancillar la dignidad del presidente”

El profesional en Derecho Alejandro Carranza criticó el hecho de que en la prensa se asegure, según él, que el entramado de corrupción fue un “saqueo de Petro”

Abogado de Petro salió a

Cayó ‘La Y’, encargado de la extorsión y logística criminal de las disidencias de las Farc en Buenaventura

El criminal que estaba siendo seguido por las autoridades era una de las piezas claves de la estructura criminal que lidera ‘Iván Mordisco’

Cayó ‘La Y’, encargado de

Abogado de Petro arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo por denuncias contra detractores del Gobierno: “¿Qué país puede estar a salvo?”

Alejandro Carranza cuestionó el estado de varias denuncias y procesos que, según afirmó, no han avanzado en el ente acusador. También reiteró solicitudes relacionadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

Abogado de Petro arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Antonio Medina’, el

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

ENTRETENIMIENTO

Premios Óscar 2026: hora y

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

La presentadora Linda Palma compartió su experiencia con terrible enfermedad: tuvo miedo de perder su fe en Dios y su trabajo

Altafulla regresa a ‘La casa de los famosos Colombia’ y así reaccionó Melissa Gate

Fotos de Nina Caicedo con Cuba Gooding Jr. revelaron cuáles son los otros actores colombianos en la película sobre el almirante Padilla

Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió momento de angustia al ver cómo su novia se quedaba sin aire: “¡Se está ahogando!”

Deportes

Luis Díaz vivió un partido

Luis Díaz vivió un partido agridulce con el Bayern Múnich por la Bundesliga: 1-1 ante el Bayer Leverkusen

Etapa 7 de la París-Niza: Harold Tejada sufrió una fuerte caída, pero pudo terminar la carrera, Daniel Martínez se convierte en virtual subcampeón

Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de Aldair Quintana, figura del título en el 2024: este sería su nuevo destino

Así fue la polémica expulsión de Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen

Así fue el primer gol de Jhon Jáder Durán con el Zenit de Rusia: el colombiano se destacó en medio de la polémica que vive con el Pibe Valderrama