Heredero del Cartel de Cali reveló cómo está Miguel Rodríguez Orejuela: “Su esperanza de vida es de menos de un año” y solo restan tres de su condena

Fernando Mondragón indicó que 'El Señor' debe cumplir con al menos tres años más de prisión - crédito @elhijodelajedrecista/Instagram

En mayo de 2022, tras más de 20 años en una prisión de Estados Unidos, se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, que junto a su hermano, Miguel, fueron los fundadores del Cartel de Cali.

En los 80 y 90, esta estructura criminal protagonizó una guerra con Pablo Escobar, tomó el control de las rutas del narcotráfico tras la caída del antioqueño y hasta intervinieron en las elecciones presidenciales de 1994 en Colombia, lo que los convirtió en criminales buscados internacionalmente.

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Los hermanos terminaron capturados y extraditados a Estados Unidos, y es poco lo que se conoce sobre la actualidad de Miguel Rodríguez Orejuela, único sobreviviente de los fundadores del Cartel de Cali, por lo que ha sido sorpresa que su sobrino decidiera hablar sobre el estado de salud del capo.

Esto se registró en la cuenta de Instagram de Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, que le respondió una pregunta a uno de sus seguidores en la red social mencionada.

¿Cómo está la salud de Miguel Rodríguez Orejuela?

Miguel Rodríguez Orejuela lleva 21 años recluido en Estados Unidos - crédito AP

El hijo de “El ajedrecista”, que es como se le conocía en el mundo criminal a Gilberto Rodríguez Orejuela, indicó que su tío entiende que su tiempo en este plano terrenal está por terminar.

“Tras la muerte de mi padre, Gilberto Rodríguez Orejuela, en mayo de 2022 en una prisión de Carolina del Norte, mi tío Miguel ha quedado como el último de los fundadores del Cartel de Cali que aún permanece en una celda de los Estados Unidos. A sus más de 80 años, el tiempo se agota”.

Fernando Mondrágón indicó que el capo debe cumplir con al menos tres años más de condena, pero un médico le ha indicado que su esperanza de vida podría ser de menos de 365 días.

“Miguel cumple su condena en una prisión federal en Illinois, donde le restan aproximadamente tres años de sentencia. Sin embargo, su estado de salud es crítico; padece un cáncer de próstata avanzado y, según los diagnósticos médicos más recientes, su esperanza de vida es menor a un año”.

Los hermanos Rodríguez Orejuela supieron ser los líderes del narcotráfico en Colombia - crédito Colprensa

Mondragón reveló que los hijos del capo han pagado tratamientos privados para hacer que siga con vida, mientras siguen solicitando que le permitan salir de prisión y pasar los últimos días de su vida junto a sus allegados.

“A lo largo de su reclusión, se han intentado diversas vías legales y humanitarias. Desde la solicitud formal para ser gestor de paz en Colombia, hasta peticiones de clemencia y liberación compasiva que fueron rechazadas bajo la administración de Donald Trump. Hoy, sus hijos y abogados luchan contra el reloj, pagando oncólogos particulares para certificar la gravedad de su estado y buscar, por razones humanitarias, que sus últimos días no transcurran tras las rejas”.

El fundador del cartel de Cali estaría padeciendo de una enfermedad mortal - crédito Colprensa

Así fue la caída de ‘El Señor’

Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cartel de Cali, fue capturado el 6 de agosto de 1995 en Cali, durante un operativo de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades lograron ubicarlo en un apartamento tras meses de seguimientos e inteligencia, en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico en el país.

Tras su arresto, Rodríguez Orejuela fue condenado por narcotráfico y otros delitos en Colombia. En marzo de 2005, fue extraditado a Estados Unidos junto a su hermano Gilberto, luego de que el gobierno colombiano aprobara su entrega a la justicia estadounidense.

En Estados Unidos enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. La extradición marcó el fin de su influencia directa en el narcotráfico colombiano y representó uno de los golpes más significativos contra las estructuras criminales del país durante esa década.