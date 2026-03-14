“Hemos recuperado ochenta cuerpos”: UBPD localiza 24 desaparecidos del conflicto en cementerio de Copacabana, Antioquia

Cadáveres de personas dadas como desaparecidas fueron encontradas en el cementerio de Copacabana - crédito Crepes&Waffles Colombia/YouTube

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 24 cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado en el cementerio municipal de Copacabana, en Antioquia, según información publicada por Caracol Radio. El hallazgo se produjo tras la primera fase de intervención forense realizada en este camposanto del norte del Valle de Aburrá.

Las labores se extendieron durante tres semanas y permitieron intervenir 30 bóvedas identificadas como sitios de interés para la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con ese medio de comunicación. Estas acciones forman parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Medellín.

El objetivo de estas intervenciones es avanzar en la localización, identificación y entrega digna de víctimas del conflicto armado a sus familias, citado por Caracol Radio. En el proceso participaron equipos forenses especializados que trabajan en la recuperación de restos humanos en cementerios del departamento.

Desaparecidas, UBPD, Copacabana, Antioquia, Conflicto armado, Exhumación, Medicina Legal - crédito comunicaciones Ubpd

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Exámenes forenses para identificar a las víctimas

De los 24 cuerpos recuperados, un total de 19 fueron sometidos a un examen preliminar para avanzar en su posible identificación.

Durante este procedimiento se tomaron muestras óseas y dentales, las cuales fueron enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Estas muestras permitirán realizar análisis genéticos que ayuden a determinar la identidad de las víctimas desaparecidas durante el conflicto armado.

En los cinco casos restantes, los cuerpos fueron trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de la UBPD.

En este centro especializado se realizará la verificación de identidad mediante el análisis de la información post mortem disponible, proceso que puede incluir comparaciones con registros y bases de datos existentes.

Nuevas búsquedas en cementerios de Antioquia

De manera paralela a las labores en Copacabana, la UBPD inició la tercera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Caldas, también ubicado en el Valle de Aburrá.

En esta nueva etapa serán examinados 20 sitios de interés forense localizados en el pabellón conocido como Getsemaní.

Desaparecidas, UBPD, Copacabana, Antioquia, Conflicto armado, Exhumación, Medicina Legal - crédito comunicaciones Ubpd

Las labores en este cementerio se extenderán hasta el 20 de marzo, con el propósito de continuar la búsqueda de posibles víctimas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dos fases anteriores realizadas en este mismo camposanto durante 2025 permitieron intervenir 37 sitios de interés forense.

En ese proceso se recuperaron 29 cuerpos, que también podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto.

Llamado a las familias de personas desaparecidas

La Unidad de Búsqueda reiteró el llamado a las familias que tengan seres queridos desaparecidos y que consideren que podrían estar inhumados en cementerios del Valle de Aburrá.

La entidad pidió que presenten su solicitud de búsqueda y aporten muestras de ADN, las cuales son fundamentales para avanzar en los procesos de identificación.

“Actualmente, se cuentan cuatro cementerios intervenidos, Barbosa, Caldas, Copacabana y el Jardín Cementerio Universal. En total, hemos recuperado ochenta cuerpos de personas que fueron desaparecidas de la ciudad de Medellín y otros municipios del departamento. Valga decir que al momento nos encontramos interviniendo el cementerio de Caldas en su tercera fase”, afirmó Gloria Araque, coordinadora territorial en Antioquia de la Unidad de Búsqueda, citado por ese medio de comunicación.

Según el Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Medellín, actualmente 1.107 personas continúan dadas por desaparecidas en esta subregión.

En todo el departamento de Antioquia la cifra asciende a 27.442 casos, mientras que en Colombia el registro nacional reporta 135.396 personas desaparecidas relacionadas con el conflicto armado y otras circunstancias.