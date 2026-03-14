Gustavo Petro publicó foto de la bancada del Pacto Histórico: “Al servicio exclusivamente, del pueblo”

La obtención de una curul más en el Senado refuerza la posición del grupo oficialista, permitiendo que sus integrantes impulsen de manera más efectiva las propuestas planteadas por el Ejecutivo en la actual legislatura - crédito @petrogustavo / X

Gustavo Petro destacó la fuerza de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso colombiano al afirmar que está “al servicio exclusivamente, del pueblo”.

El presidente publicó en X una imagen junto a los legisladores, subrayando: “Aquí está la bancada más poderosa y mayoritaria del Congreso de la República elegida en las últimas elecciones”.

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En su mensaje, Petro resaltó que la bancada del Pacto Histórico se reunió con él recientemente y demostró su fortaleza política. El mandatario enfatizó: “La Bancada del Pacto se reúne conmigo ayer y muestra su pujanza”, destacando el resultado de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

La foto publicada por el presidente ocurre en el contexto de la reciente recuperación de la curul número 26 en el Senado por parte de la coalición oficialista, según confirmó la congresista María Fernanda Carrascal días antes.

La adjudicación de la curul número 26 tras los comicios legislativos reafirmó el protagonismo del bloque oficialista, dotándolo de mayores herramientas para orientar el rumbo legislativo en el país - crédito Captura de Pantalla @petrogustavo / X

Con este ajuste, el Pacto Histórico se reafirma como la principal fuerza en el Congreso, tras una intensa disputa electoral.

Distribución de curules y alcance de la bancada

Tras la última revisión del escrutinio, la bancada del Pacto Histórico cuenta con 26 escaños en el Senado y mantiene su liderazgo en la Cámara de Representantes. Estos resultados consolidan la posición del bloque oficialista como mayoría legislativa, lo que se traduce en una mayor capacidad para impulsar la agenda gubernamental.

El presidente utilizó su cuenta oficial en la red social X para remarcar que los legisladores del Pacto Histórico han sido elegidos “al servicio exclusivamente, del pueblo”, reforzando el discurso de representación y legitimidad popular de la coalición en el actual periodo legislativo.

El Senado consolida mayoría del Pacto Histórico tras “histórica” jornada electoral

Sobre esto, el presidente Gustavo Petro celebra el avance decisivo del Pacto Histórico en el Congreso, el 9 de marzo del 2026, y señala que la próxima legislatura se centrará en la reforma a la salud, en un escenario de fragmentación política que obligará a buscar alianzas para concretar las ambiciosas transformaciones sociales impulsadas por su gobierno.

Según resultados preliminares, la coalición de izquierda superó ampliamente los registros previos y se posicionó como la principal fuerza parlamentaria, aunque sin mayoría absoluta, lo que perfila una intensa negociación parlamentaria tras una jornada electoral con más de 21 millones de votantes, la mayor participación registrada en Colombia desde 1990.

Las declaraciones del jefe de Estado resaltaron la presencia significativa del bloque oficialista en la cámara alta luego de la asignación de una curul adicional, fortaleciendo la capacidad de gestión de la bancada en la agenda nacional - crédito Luisa González / Reuters

En el tramo final de la jornada, los reportes del preconteo señalados por Infobae indican que el Pacto Histórico alcanzaría alrededor de 25 curules en el Senado, cifra que lo consagra como el bloque dominante en la cámara alta.

Estos datos, además de marcar un crecimiento notable respecto a 2022 —cuando la coalición obtuvo aproximadamente 2,8 millones de votos—, confirman una diferencia de más de 1,6 millones de sufragios en comparación con los comicios pasados.

Del total de curules atribuidas al movimiento, 25 provienen de la lista abierta, mientras que una corresponde a la representación indígena de Martha Peralta, de acuerdo con el recuento publicado por Infobae.

El resultado imprevisto para muchos analistas fue la magnitud de la participación: mediante cifras oficiales, más de 21 millones de ciudadanos participaron en la elección del Senado, lo que excede el 50 % del censo nacional habilitado y constituye el mayor nivel de votación en más de tres décadas.

El petrismo domina la Cámara alta pero enfrenta una fragmentación inédita

La victoria del Pacto Histórico, confirmada por los datos del preconteo y subrayada en un pronunciamiento del propio Gustavo Petro, establece para la coalición un contexto inédito de fortaleza institucional y al mismo tiempo de reto político.

El presidente, al reconocer la imposibilidad de alcanzar una mayoría absoluta, enfatizó en su mensaje la urgencia de forjar una “gran Alianza por la Vida y la prosperidad”, y exhortó a los recientemente elegidos congresistas de su movimiento a fortalecer su formación política para evitar errores del pasado, haciendo referencia explícita a la experiencia de la Anapo.

Mensaje publicado por el mandatario en redes sociales tras conocerse el preconteo de las elecciones al Congreso. - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con las declaraciones reproducidas por Infobae, Petro señaló: “Solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”. Sin embargo, matizó: “no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse”.

El nuevo Senado refleja la diversidad y fragmentación del panorama político colombiano. Según las proyecciones, el Centro Democrático tendría 17 curules, el Partido Liberal alcanzaría cerca de 13 escaños, la Alianza Verde y el Partido Conservador rondarían las 11 curules cada uno, y el Partido de la U aproximadamente 9 senadores.

El ingreso de otras fuerzas como Cambio Radical, Salvación Nacional y nuevas coaliciones confirma una configuración en la que ni oficialismo ni oposición podrán imponer agenda sin construir acuerdos amplios.