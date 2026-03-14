Gustavo Petro denunció 50.000 alteraciones en formularios electorales: habría miles de mesas implicadas

Las afirmaciones del mandatario resaltan que la entidad electoral no acató sentencias que exigen mayor control en los programas informáticos, situación que abre interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos - crédito Luisa González / Reuters

El presidente Gustavo Petro denunció en su cuenta de X la existencia de “información completa de 50.000 alteraciones en formularios E14” y detalló que en más de 3.000 mesas el software de escrutinio sustituyó los votos por la palabra “Null” para un solo partido político.

El mandatario acusó a la Registraduría Nacional de desacatar sistemáticamente, desde 2018, las órdenes de la sala plena del Consejo de Estado y de permitir que el preconteo y escrutinio aún se realicen con software privado no transparente.

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La publicación de Petro señala que las alteraciones afectan la validez del conteo en miles de mesas y cuestiona la fiabilidad de los sistemas informáticos empleados en los comicios.

El presidente enfatizó: “Se tiene la información completa de 50.000 alteraciones en formularios E14” y advirtió sobre la invalidez de los resultados en aquellas mesas donde la palabra “Null” reemplazó los votos de un solo partido.

Las preocupaciones del Ejecutivo se centran en la presunta ausencia de mecanismos efectivos de auditoría y en la falta de apertura de los programas empleados para la consolidación de resultados - crédito captura de pantalla Gustavo Petro / X

El mandatario atribuyó parte de estos problemas al uso continuado de software privado no transparente para el preconteo y escrutinio electoral, a pesar de las órdenes judiciales existentes desde 2018 que exigen mayor control y transparencia en estos procesos.

Acusaciones de fraude en municipios específicos

Las denuncias de Petro se enmarcan en un contexto más amplio de señalamientos sobre fraude electoral en diferentes regiones del país. Mauricio Lizcano, abogado y exministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, denunció públicamente irregularidades en Tumaco y Sahagún.

Lizcano afirmó: “Definitivamente, hay un fraude electoral en Tumaco. Los candidatos están sacando más votos que incluso las personas registradas”.

Según Lizcano, en estos municipios se han detectado casos en los que la cantidad de votos supera el número de personas inscritas en las mesas de votación. El exministro mencionó que un senador, Jairo Castellanos, estaría quedando por fuera del proceso debido a estos presuntos fraudes, y solicitó al registrador nacional prestar especial atención a la situación.

Reclamos sobre el cumplimiento de sentencias y transparencia

El presidente reiteró que la Registraduría no ha dado cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado de 2018, permitiendo que el escrutinio siga dependiendo de sistemas informáticos no auditados públicamente. La polémica se intensifica ante los señalamientos de que la manipulación de resultados afecta a partidos políticos específicos y pone en duda la integridad de los resultados electorales en varios municipios.