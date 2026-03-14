Explosión cerca al aeropuerto El Dorado activa operativo policial en Bogotá: esto se sabe

La detonación cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá obliga a evacuar viviendas y moviliza un fuerte operativo policial - crédito @NoticiasRCN/X

Una detonación cerca del aeropuerto El Dorado movilizó a las autoridades en Bogotá poco antes del mediodía del sábado 14 de marzo.

El incidente ocurrió en la localidad de Engativá provocando el desalojo de las viviendas cercanas y el acordonamiento de la zona por parte de la Policía mientras se verifica el hallazgo de un supuesto artefacto explosivo dentro de un Sitp.

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El área permanece restringida a la espera de los resultados de la investigación sobre la posible amenaza en las inmediaciones del aeropuerto Internacional El Dorado.

La intervención policial y la evacuación de los residentes buscan garantizar la seguridad tras la alerta originada por la explosión reportada.

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado informando que, ante la presencia de una caja sospechosa, se llevó a cabo una explosión controlada. Esta acción se realizó para neutralizar la amenaza sin poner en riesgo la seguridad de los transeúntes y residentes del sector.

Las autoridades investigan la presencia de un supuesto artefacto explosivo encontrado en un bus del Sitp cercano al aeropuerto - crédito captura pantalla/Noticias RCN

“En Engativá se reporta una caja abandonada, con lo cual se activa policía antiexplosivos. Siguiendo procedimientos los perros entran en inspección pero no dan señas concluyentes. Se avanza en el procedimiento con uno de cañón disruptivo para desintegrar la caja sin poner en peligro personas o espacios. Se desintegra ( por eso suena detonación) y tras la inspección no se encuentra presencia de artefacto explosivo. Resultado final destrucción del objeto abandonado”, dice el comunicado emitido por la Policía Nacional.