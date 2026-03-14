El inusual regalo de cumpleaños de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, causó revuelo en redes sociales: “Me hizo llorar”

Andrea Valdiri sorprendió al convertir los dientes de su hija Isabella en un conjunto de joyas personalizadas para su fiesta de 15 años - crédito AndreaValdiriSos/Instagram

La celebración de los 15 años de Isabella, hija de la influenciadora y empresaria Andrea Valdiri, captó la atención en la farándula y el entretenimiento digital por la originalidad y el lujo de sus detalles.

Como parte de los regalos previos a la adolescente, Valdiri mandó a diseñar un conjunto de joyas a partir de los dientes de su hija, obviamente, recolectados durante toda su infancia.

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Así fue el proceso de creación de las joyas con los dientes de Isabella

La idea, documentada por Valdiri en sus redes sociales, surgió a partir de la tradición conocida como el “doctor muelitas”, en la que los niños dejan sus dientes debajo de la almohada y reciben una recompensa, generalmente dinero.

El video de la creadora de contenido "en compañía" del "doctor muelitas" desató comentarios y lágrimas en algunos de sus seguidores - crédito AndreaValdiriSos/Instagram

“Traje estas muelitas. Estos son más grandecitos que creo que se puede mejorar. Ya llegué donde un amigo que tiene una joyería superespectacular en Medellín y le dije (...) Él fue el único capaz, que no le dio como miedo y sobre todo por el tiempo”, explicó Valdiri, que detalló el proceso de creación de las piezas en una serie de videos publicados para sus más de 10 millones de seguidores.

Joyería personalizada con los dientes de Isabella

La empresaria relató que guardó varios dientes de Isabella desde su niñez y decidió convertirlos en un recuerdo permanente. “Yo te traje cuatro y estos dientes son de mi hija Isabella, de chiquitica. Yo tengo dos más en la casa que guardé. A la gente se le hace raro que uno guarde los dientes”, narró Valdiri.

El proceso incluyó la selección de los dientes y la discusión con el joyero sobre el diseño final de las piezas, que incluyó collar, aretes y un anillo. “Como limado, como si fuera un mármol, una perla. Tiene que verse que, que es la forma de la, de la muela... Aperlado, se va a poner aquí el par de muelas de arete”, describió, mientras revisaba el avance de los trabajos.

La creación de joyas con los dientes se ha convertido en un tema viral debido a la exposición mediática de Valdiri. La influenciadora destacó el valor emocional de este tipo de reliquia: “Esa es una joya que realmente para mí es invaluable, es algo para recuerdo para toda la vida, para ella cuando esté viejita se acuerde que la mamá le dio eso”.

La creadora de contenido afirmó que se trata de un recuerdo único para toda la vida de su hija - crédito AndreaValdiriSos/Instagram

En efecto, el obsequio generó miles de comentarios de sus seguidores, que notaron la tendencia que está surgiendo en algunos creadores de contenido: “Ellas son demasiado millonarias, y no estamos hablando de dinero” ; “😭😭😭 que necesidad de llorar como si fueran mis hijos 🥹" ; “Definitivamente es algo que haré con los dientes de mi hija 😍🥹" ; “Ay me hizo llorar 😭 se creció Isa 😍 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Detalles de la celebración y regalos exclusivos

El evento central tiene lugar en el Teatro La Serrezuela de Cartagena, un espacio exclusivo en La Heroica reconocido por albergar celebraciones de alto perfil. Aunque en redes sociales se ha especulado que el costo total de la fiesta alcanzó los $2.500 millones, ni Valdiri ni la organización han confirmado la cifra.

Entre otros regalos entregados previo a la celebración principal se destacó un reloj Cartier valorado entre $38 y $56 millones. Al entregar el obsequio, Valdiri dedicó un mensaje a su hija: “Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día. Te amo”.

La influencer entregó a su hija joyas de lujo, viajes, serenatas, flores y tortas, previo al evento principal - crédito Andreavaldirisos/Instagram

Y en relación a las actividades, Valdiri le dedicó serenatas, le dio tortas, flores y sesiones fotográficas. Los festejos comenzaron el 3 de marzo con un viaje a Cartagena, donde Isabella fue recibida con mariachis y celebró junto a sus familiares y amigos.