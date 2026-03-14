Cayó ‘La Y’, encargado de la extorsión y logística criminal de las disidencias de las Farc en Buenaventura

'La Y' era uno de los hombres de confianza de 'Iván Mordisco' - crédito Europa Press

En la tarde del 14 de marzo, las autoridades en Colombia confirmaron el resultado de un importante operativo contra las disidencias de “Iván Mordisco” en Buenaventura, Valle del Cauca.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Armada Nacional, desarrollada en la zona rural de Buenaventura, las autoridades abatieron a un integrante clave del grupo armado organizado residual Estado Mayor Central, facción de “Iván Mordisco”, estructura Jaime Martínez.

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El operativo, enmarcado en la Estrategia Esmeralda Plus, tuvo como resultado la muerte de “La Y”, señalado como el principal responsable de las finanzas de la columna Alex Guerrero y encargado del cobro de extorsiones a economías ilícitas en los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre y Yurumanguí.

De acuerdo con información oficial, la acción permitió también la captura de otro miembro del grupo armado y la incautación de cuatro fusiles, una pistola Pietro Beretta, 829 cartuchos calibre 5.56, munición de diferentes calibres, proveedores, chalecos multipropósito, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo a las FARC-EP.

"LA Y" era una ficha clave de las disidencias en Buenaventura - crédito Reuters

La operación golpea en forma directa la capacidad logística y operativa de la estructura Jaime Martínez, que utilizaba estos corredores fluviales para la movilidad de recursos y personas vinculadas a actividades ilícitas.

Alias La Y tenía bajo su control la recaudación de fondos provenientes de extorsiones a distintas economías ilegales que operan en la región, lo que lo convertía en una pieza clave para el sostenimiento financiero de la organización.

La Policía Nacional destacó que este resultado debilita la presencia del Estado Mayor Central en la zona y reduce el riesgo de atentados contra la fuerza pública y la población civil, especialmente en aquellos sectores donde la estructura había consolidado rutas para el tráfico y la extorsión.

Las autoridades siguen tras los pasos de "Iván Mordisco" - crédito Europa Press

En la entrega del balance general del operativo, el general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, afirmó que este es un golpe contundenten contra las disidencias que permitirá que las comunidades dejen de sentir temor.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones contundentes para desarticular las estructuras criminales que pretenden intimidar a las comunidades y afectar la seguridad del país”, declaró el uniformado.

La institución reiteró su compromiso de mantener la presión operativa sobre los grupos armados organizados que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, y aseguró que las acciones conjuntas con la Armada Nacional seguirán orientadas a neutralizar las amenazas en los corredores estratégicos del Valle del Cauca.

La importancia del puerto para la delincuencia

El puerto de Buenaventura es el más importante de Colombia en varios aspectos - crédito Reuters

El puerto de Buenaventura, ubicado en el Pacífico colombiano, es un punto estratégico para la delincuencia y los grupos armados debido a su papel como principal salida marítima de Colombia hacia mercados internacionales.

Esta posición geográfica lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas, permitiendo a las organizaciones criminales movilizar cargamentos hacia Estados Unidos, Centroamérica y otros destinos. Además, el control de Buenaventura facilita la extorsión a empresas de transporte, comerciantes y pobladores, incrementando los ingresos ilegales de estas estructuras.

La presencia de múltiples ríos y zonas rurales aledañas ofrece rutas alternas y refugios para los grupos armados, dificultando la acción de las autoridades. La disputa por el control del puerto y sus alrededores ha generado altos niveles de violencia, desplazamiento forzado y afectaciones a la población civil.

El dominio de Buenaventura representa para los grupos armados una fuente fundamental de poder económico y territorial, consolidando su influencia en la región y fortaleciendo sus redes criminales a nivel nacional e internacional.