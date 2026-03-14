Colombia

Cayó ‘La Y’, encargado de la extorsión y logística criminal de las disidencias de las Farc en Buenaventura

El criminal que estaba siendo seguido por las autoridades era una de las piezas claves de la estructura criminal que lidera ‘Iván Mordisco’

Guardar
'La Y' era uno de
'La Y' era uno de los hombres de confianza de 'Iván Mordisco' - crédito Europa Press

En la tarde del 14 de marzo, las autoridades en Colombia confirmaron el resultado de un importante operativo contra las disidencias de “Iván Mordisco” en Buenaventura, Valle del Cauca.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Armada Nacional, desarrollada en la zona rural de Buenaventura, las autoridades abatieron a un integrante clave del grupo armado organizado residual Estado Mayor Central, facción de “Iván Mordisco”, estructura Jaime Martínez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo, enmarcado en la Estrategia Esmeralda Plus, tuvo como resultado la muerte de “La Y”, señalado como el principal responsable de las finanzas de la columna Alex Guerrero y encargado del cobro de extorsiones a economías ilícitas en los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre y Yurumanguí.

De acuerdo con información oficial, la acción permitió también la captura de otro miembro del grupo armado y la incautación de cuatro fusiles, una pistola Pietro Beretta, 829 cartuchos calibre 5.56, munición de diferentes calibres, proveedores, chalecos multipropósito, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo a las FARC-EP.

"LA Y" era una ficha
"LA Y" era una ficha clave de las disidencias en Buenaventura - crédito Reuters

La operación golpea en forma directa la capacidad logística y operativa de la estructura Jaime Martínez, que utilizaba estos corredores fluviales para la movilidad de recursos y personas vinculadas a actividades ilícitas.

Alias La Y tenía bajo su control la recaudación de fondos provenientes de extorsiones a distintas economías ilegales que operan en la región, lo que lo convertía en una pieza clave para el sostenimiento financiero de la organización.

La Policía Nacional destacó que este resultado debilita la presencia del Estado Mayor Central en la zona y reduce el riesgo de atentados contra la fuerza pública y la población civil, especialmente en aquellos sectores donde la estructura había consolidado rutas para el tráfico y la extorsión.

Las autoridades siguen tras los
Las autoridades siguen tras los pasos de "Iván Mordisco" - crédito Europa Press

En la entrega del balance general del operativo, el general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, afirmó que este es un golpe contundenten contra las disidencias que permitirá que las comunidades dejen de sentir temor.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones contundentes para desarticular las estructuras criminales que pretenden intimidar a las comunidades y afectar la seguridad del país”, declaró el uniformado.

La institución reiteró su compromiso de mantener la presión operativa sobre los grupos armados organizados que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, y aseguró que las acciones conjuntas con la Armada Nacional seguirán orientadas a neutralizar las amenazas en los corredores estratégicos del Valle del Cauca.

La importancia del puerto para la delincuencia

El puerto de Buenaventura es
El puerto de Buenaventura es el más importante de Colombia en varios aspectos - crédito Reuters

El puerto de Buenaventura, ubicado en el Pacífico colombiano, es un punto estratégico para la delincuencia y los grupos armados debido a su papel como principal salida marítima de Colombia hacia mercados internacionales.

Esta posición geográfica lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas, permitiendo a las organizaciones criminales movilizar cargamentos hacia Estados Unidos, Centroamérica y otros destinos. Además, el control de Buenaventura facilita la extorsión a empresas de transporte, comerciantes y pobladores, incrementando los ingresos ilegales de estas estructuras.

La presencia de múltiples ríos y zonas rurales aledañas ofrece rutas alternas y refugios para los grupos armados, dificultando la acción de las autoridades. La disputa por el control del puerto y sus alrededores ha generado altos niveles de violencia, desplazamiento forzado y afectaciones a la población civil.

El dominio de Buenaventura representa para los grupos armados una fuente fundamental de poder económico y territorial, consolidando su influencia en la región y fortaleciendo sus redes criminales a nivel nacional e internacional.

Temas Relacionados

BuenaventuraIván MordiscoLa YPolicía NacionalDisidenciasFuerza públicaColombia-Noticias

Más Noticias

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

La película ‘Sinners’ sorprendió a la industria y se convirtió en la más nominada de la historia, mientras que un colombiano tiene una oportunidad de salir premiado del Dolby Theatre de Hollywood

Premios Óscar 2026: hora y

Usuarios reportan fallas en sistemas del banco Davivienda el sábado 14 de marzo: esto respondió el banco

En redes sociales alegan inconvenientes para ingresar en sus cuentas de la aplicación bancaria

Usuarios reportan fallas en sistemas

Abogado de Petro salió a defenderlo por el escándalo de la Ungrd: “Tengan el mínimo cuidado de no mancillar la dignidad del presidente”

El profesional en Derecho Alejandro Carranza criticó el hecho de que en la prensa se asegure, según él, que el entramado de corrupción fue un “saqueo de Petro”

Abogado de Petro salió a

Abogado de Petro arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo por denuncias contra detractores del Gobierno: “¿Qué país puede estar a salvo?”

Alejandro Carranza cuestionó el estado de varias denuncias y procesos que, según afirmó, no han avanzado en el ente acusador. También reiteró solicitudes relacionadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

Abogado de Petro arremetió contra

Hijo de Pablo Escobar se pronunció antes del estreno de la serie sobre su vida: “Hay historias que uno no elige vivir”

Juan Pablo Escobar ayudó en la producción del audivisual que se estrenará el 1 de abril en Disney+

Hijo de Pablo Escobar se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Antonio Medina’, el

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

ENTRETENIMIENTO

Premios Óscar 2026: hora y

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

La presentadora Linda Palma compartió su experiencia con terrible enfermedad: tuvo miedo de perder su fe en Dios y su trabajo

Altafulla regresa a ‘La casa de los famosos Colombia’ y así reaccionó Melissa Gate

Fotos de Nina Caicedo con Cuba Gooding Jr. revelaron cuáles son los otros actores colombianos en la película sobre el almirante Padilla

Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió momento de angustia al ver cómo su novia se quedaba sin aire: “¡Se está ahogando!”

Deportes

Luis Díaz vivió un partido

Luis Díaz vivió un partido agridulce con el Bayern Múnich por la Bundesliga: 1-1 ante el Bayer Leverkusen

Etapa 7 de la París-Niza: Harold Tejada sufrió una fuerte caída, pero pudo terminar la carrera, Daniel Martínez se convierte en virtual subcampeón

Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de Aldair Quintana, figura del título en el 2024: este sería su nuevo destino

Así fue la polémica expulsión de Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen

Así fue el primer gol de Jhon Jáder Durán con el Zenit de Rusia: el colombiano se destacó en medio de la polémica que vive con el Pibe Valderrama