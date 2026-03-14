Colombia

Capturan a joven extranjero de 14 años con 11 kilos de marihuana en su maleta en el Terminal del Sur de Bogotá

Los paquetes de la sustancia estaban distribuidos en 23 bolsas herméticas. Tras su detención, el menor fue puesto a disposición de las autoridades

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El joven afirmó que debía entregar el material a una mujer que sería la encargada de transportarlo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la detención de un adolescente de 14 años que transportaba 11,5 kilos de marihuana en su equipaje, mientras se movilizaba en las instalaciones del Terminal del Sur, en Bogotá.

El hallazgo se produjo durante labores de registro y control desarrolladas por uniformados de la estación de Policía que opera en la terminal de transporte terrestre.

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El menor, de nacionalidad venezolana, fue interceptado cuando se encontraba solo y llevaba una maleta sospechosa. Los uniformados lo interrogaron y revisaron el contenido, donde hallaron 23 bolsas herméticas con marihuana, con un peso total de 11.500 gramos.

Según el testimonio del adolescente, él no iba a viajar con la maleta, sino que debía entregar la sustancia a una ciudadana que se disponía a viajar desde el terminal.

Voceros oficiales de la Policía afirmaron que la intervención permitió evitar la posible distribución de los más de 11 kilos de sustancia psicoactiva en otras ciudades del país.

El joven fue detenido y
El joven fue detenido y fue puesto a disposición de las autoridades. La marihuana fue incautada - crédito Policía Metropolitana

El adolescente y la droga incautada quedaron a disposición de la autoridad competente, y el menor deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La institución reiteró su compromiso con el control del narcotráfico en los principales puntos de ingreso y salida de la capital, e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie o aporte información que contribuya a la prevención y combate de delitos que afectan la seguridad y convivencia en Bogotá.

Autoridades encontraron 3000 dosis de marihuana que iban en “encomienda” por carretera, en Bolívar

De manera paralela, uniformados de la Policía Nacional decomisaron un cargamento de marihuana que era transportado como encomienda en un tractocamión por la Troncal de Occidente, en el departamento de Bolívar.

El operativo se realizó en la vía San Onofre – Cartagena, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 9005, cerca del peaje de Gambote.

Durante un control de rutina, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar detuvieron un vehículo de carga afiliado a una empresa transportadora que cubría la ruta Cali – Cartagena. El conductor, oriundo del municipio de Covarachía, Boyacá, llevaba varias encomiendas con destino a Cartagena.

La sustancia fue decomisada por
La sustancia fue decomisada por las autoridades y será destruida, según el reporte oficial - crédito Policía Bolívar

Al inspeccionar la carga, los policías hallaron tres paquetes envueltos en plástico color beige. La sustancia contenida en el interior fue identificada, por sus características de olor, color y textura, como marihuana. El peso del alijo equivale a 3.055 dosis, las cuales fueron incautadas de inmediato.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles en los corredores viales se mantienen para prevenir el uso de las carreteras del departamento por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región.

Encontraron 3 toneladas de marihuana abandonada en un carro, en Aguachica

Más de 3.200 kilogramos de marihuana fueron incautados por la Policía Nacional en una operación realizada en zona rural de Aguachica, al sur del departamento de Cesar. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, se trata de uno de los decomisos más voluminosos de la última década en la región, según informó el coronel William Javier Morales Vargas, comandante policial del departamento.

Esta fue la cantidad de
Esta fue la cantidad de droga incautada en Aguachica, Cesar - crédito Policía Aguachica

El impacto de esta incautación fue resaltado por el jefe policial, que señaló que con la operación “más de tres millones de dosis de estupefacientes fueron retiradas del mercado ilegal, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico”.

La droga, que se encontraba oculta en el interior de un vehículo tipo volqueta abandonado, estaba distribuida en 115 bultos e iba presuntamente con destino al sur de Bolívar, tras salir de la zona de Catatumbo, de acuerdo con la información recolectada por las autoridades durante el operativo.

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