Abogado de Petro arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo por denuncias contra detractores del Gobierno: “¿Qué país puede estar a salvo?”

El abogado Alejandro Carranza publicó un mensaje en X dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, cuestionando la actuación de la Fiscalía - crédito @HombreJurista/X y Luisa González/REUTERS

El abogado Alejandro Carranza, que ha intervenido públicamente en asuntos relacionados con el presidente Gustavo Petro, volvió a pronunciarse contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el jurista cuestionó la actuación de la Fiscalía frente a diversas denuncias y procesos que, según señaló, no han tenido avances.

En el mensaje dirigido a la fiscal, Carranza enumeró varios casos sobre los cuales pidió explicaciones al ente investigador. En su publicación afirmó que existen investigaciones y denuncias que, de acuerdo con su planteamiento, no han sido priorizadas ni han registrado decisiones dentro de la Fiscalía General de la Nación.

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“¿Qué país puede estar a salvo cuando la Fiscalía, de forma selectiva, persigue al gobierno y a la familia del presidente, mientras autoriza con su silencio todas las conductas que los agreden?”, escribió el abogado en su pronunciamiento.

Señalamientos sobre investigaciones en la Fiscalía

El pronunciamiento se da después de que el abogado solicitara el 4 de marzo priorizar la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci - crédito Jorge Adorno/REUTERS

En el mensaje público, Carranza comenzó señalando que, según su afirmación, no se han priorizado actuaciones dentro de la investigación contra el exfiscal Mario Andrés Burgos en relación con el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini. El pronunciamiento del abogado se suma a una solicitud pública que realizó el pasado 4 de marzo, cuando pidió a la fiscal general priorizar dicha investigación, después de que el periodista Gonzalo Guillén presentara una denuncia penal contra el exfiscal delegado por presuntas omisiones y actuaciones irregulares durante la investigación del crimen.

Pese a que el proceso judicial ha derivado en condenas contra varios autores materiales e intermediarios del homicidio; según la denuncia presentada por Guillén, existirían fallas dentro de la investigación que habrían impedido el esclarecimiento completo del caso, especialmente en relación con la identificación y judicialización de presuntos responsables logísticos y autores intelectuales.

El documento sostiene que desde las primeras etapas de la investigación existían evidencias documentales y testimoniales que señalaban a varias personas con presunta participación en la planeación y financiación del asesinato.

De acuerdo con la denuncia, estas personas no habrían sido imputadas ni sometidas a medidas judiciales durante el periodo en que Burgos dirigió el expediente, entre mayo de 2022 y septiembre de 2024.

Carranza señaló que no han avanzado denuncias por presunta injuria y calumnia contra el presidente Gustavo Petro que involucran a Álvaro Leyva - crédito Stefani Reynolds/REUTERS

Carranza también mencionó denuncias relacionadas con el excanciller Álvaro Leyva, sobre las cuales afirmó que no se han registrado avances dentro de la Fiscalía. Según el abogado, dichas denuncias estarían relacionadas con afirmaciones que, en su criterio, constituirían injuria y calumnia contra el presidente de la República. Además, sostuvo que recibió una respuesta oficial de la Fiscalía en la que se indicaría que el caso había sido asignado a un fiscal que se pensionó el año anterior.

Al respecto escribió: “Recibí una respuesta de su entidad en la que consta que asignaron de forma especial el caso Leyva y que el fiscal se pensionó desde el año pasado. Por lo tanto, no hay fiscal asignado al caso por su responsabilidad, señora Fiscal. Queda la constancia pública”.

Adicionalmente, incluyó referencias a denuncias contra el abogado Abelardo de la Espriella, el joven Russy Millán y la periodista Vicky Dávila, señalando que en estos casos tampoco se habrían presentado avances investigativos.

Sobre este último caso planteó interrogantes en su publicación: “¿Por qué la protegen? ¿Por qué le asignaron el caso a un fiscal con aproximadamente 2000 casos? ¿Quieren garantizar la impunidad o negar el acceso a la justicia?”.

El señalamiento contra la Fiscalía fue incluido dentro de una serie de críticas sobre la falta de decisiones en investigaciones que, según él, afectan al presidente y a su entorno - crédito Colprensa

En el mismo mensaje, el abogado mencionó otros asuntos que, según indicó, tampoco han tenido desarrollos dentro del ente acusador, entre ellos una denuncia relacionada con el empresario español Joseba Grajales, dueño del grupo Keralty, la compulsa de copias contra miembros del Consejo Nacional Electoral, y la falta de información sobre una investigación relacionada con el exgerente de Coosalud por la presunta desviación de recursos del sistema de salud.

“Aquí no se trata de un tema personal, sino de la unidad nacional. Es evidente que usted puso la Fiscalía al servicio de campañas y no de los colombianos”, indicó la defensa de Petro, planteando a su vez interrogantes sobre el manejo de las investigaciones en curso: “¿Cuál es el plan? ¿Esperar a que salga del gobierno para archivar, como intentaron con Andrés Pastrana?”.

“¿El plan de la Fiscalía de este país es permitir que todos nos agredamos, injuriemos, humillemos y polaricemos hasta llegar a la violencia o la sedición?”, conlcuyó.