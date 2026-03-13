Colombia

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El creador de contenido afirmó que acordaría un “canje” con el expresidente y DJ para contar con su presencia en alguno de sus eventos

Guardar

El influenciador aseguró que sería "épico" que el exmandatario tocara en su boda, la cual se llevaría a cabo en enero de 2026, pero tuvo que ser aplazada - crédito Desnúdate con Eva/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio no es ajeno a la política y tampoco a quienes la integran. En varias oportunidades, ha revelado lo que piensa de ciertas personas que han asumido cargos públicos o de elección popular en Colombia y ha dado a conocer los acercamientos que ha tenido con algunos de ellos.

Pero, aunque la principal labor de esas personas sea hacer política, tienen otras facetas que han dado de qué hablar entre la ciudadanía y que tampoco han escapado de la atención de Cossio. En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, el influenciador reveló con quién tiene mayor afinidad: con el expresidente Álvaro Uribe Vélez o con el exmandatario Iván Duque Márquez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cossio optó por Duque, pero no precisamente por su trabajo como primer mandatario de Colombia (2018-2022); destacó sus habilidades como DJ. En 2024, el ex jefe de Estado acaparó los titulares de los medios de comunicación por exponer su gusto por la música y su talento para crear pistas en una consola.

Yeferson Cossio aseguró que le
Yeferson Cossio aseguró que le propondría un canje a Iván Duque por tocar en una de sus fiestas; no le pagaría dinero necesariamente - crédito @yefersoncossio/IG e Iván Duque/Facebook

“Estoy intentando aprender a producir música... Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores”, contó Duque en su momento, en diálogo con Eva Rey.

Para el creador de contenido, esa faceta del expresidente es llamativa, tanto así, que le gustaría contar con él para animar alguna de sus fiestas. “Pues a mí sí me gustaría que Duque tocara en alguna de mis fiestas”, detalló.

Incluso, confirmó que consideraría una gran noticia el hecho de que el exmandatario decidiera tocar en su boda. “Dios mío, sería súper, sería tan épico”, dijo. El influenciador se casará con la modelo Carolina Gómez; el matrimonio estaba programado para enero de 2026, pero debido a complicaciones de salud del creador de contenido, tuvieron que aplazarlo y se cree que la boda se realizará en mayo de 2026.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez aplazaron su boda por complicaciones de salud del creador de contenido - crédito @yefersoncossio/Instagram

En todo caso, Cossio afirmó que no necesariamente le pagaría a Iván Duque por tocar en su boda o en alguna de sus fiestas. Aseguró que le propondría un “canje”.

Por otro lado, dejó ver su posición con respecto a las elecciones presidenciales que se aproximan en Colombia, en las que hay varios aspirantes que se disputan el cargo más importante del país, entre ellos, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. La congresista ya anunció que el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial.

Según Cossio, “estaría genial” que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de Colombia e indicó que, entre el candidato Abelardo de la Espriella y la congresista, la prefiere a ella. “Sí, me gusta más Paloma, sí”, aseveró.

La experiencia de Cossio con Rodolfo Hernández

En una anterior conversación con Eva Rey, el creador de contenido Cossio contó que ha recibido reiteradas propuestas para respaldar campañas políticas debido a la fama y el alcance que tiene en sus redes sociales. Y, aunque ha preferido mantenerse por fuera del espectro político, aceptó respaldar la campaña presidencial de Rodolfo Hernández (2022), exalcalde de Bucaramanga que falleció en 2024, poco después de haber sido condenado por corrupción.

Yeferson Cossio aseguró que apoyó
Yeferson Cossio aseguró que apoyó a Rodolfo Hernández para que hiciera un hospital para animales - crédito @ingrodolfohernandez/IG

Según explicó, la promesa que lo motivó a colaborar con Hernández fue la creación de un hospital veterinario gratuito. “La vida ya me sonríe mucho. A mí me va muy bien. Yo tengo trato especial en todo lado, pues yo no necesito nada, pero yo sí quería cosas para los animales”, dijo.

El exalcalde aceptó el compromiso e incluyó entre sus propuestas la construcción del hospital veterinario, pero esa promesa jamás se cumplió. En su momento, Cossio quiso concretar el proyecto, teniendo en cuenta que el político iba bien en las encuestas, pero el entonces candidato dijo que la ejecución solo sería posible si primero le quitaba “la plata a las ratas”, es decir, erradicar la corrupción, para luego poder impulsar iniciativas como la acordada con Cossio.

Y yo como: ‘Venga, yo a usted ya lo apoyé toda su campaña, ya acabándose, y usted me salió con esa, ¿en serio?’”, expresó el creador de contenido. Y, ante la ausencia de avances concretos, prefirió alejarse definitivamente del entorno político.

Temas Relacionados

⁠Yeferson CossioIván DuqueBoda de ⁠Yeferson CossioIván Duque DJColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Conductores de buses de Soacha denunciaron ataques “a bala” por extorsionistas: videos son grabados por integrantes de bandas

En redes se están divulgando nueva piezas audiovisuales, algunas registradas por los mismos atacantes, que se graban disparando a los vehículos

Conductores de buses de Soacha

Juan Daniel Oviedo reveló que habrá un ministerio para los de La Gran Consulta: con pulla, se burló del lugar que le daría a De la Espriella

El líder explicó cómo se repartirían, de manera hipotética, el gabinete en un posible gobierno de Paloma Valencia, por lo que, entre risas, a todos les dio un lugar

Juan Daniel Oviedo reveló que

Duque habló de la campaña presidencial en Colombia y la comparó con la llegada de José Antonio Kast en Chile: “Es interesante”

El expresidente de la República intentó establecer un parangón entre los procesos políticos recientes en ambos países y recalcó la importancia de alianzas amplias como alternativa ante el oficialismo actual en Colombia, que busca reelegir su proyecto político con el senador Iván Cepeda

Duque habló de la campaña

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

La intervención del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, apoyado por información proveniente de Colombia, permitió ubicar al adolescente que le disparó a los uniformados mientras intentaba huir

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Una generación que parecía desperdiciada por la guerra, terminó marcando la pauta para una de las selecciones animadoras de las ediciones más recientes de la Copa del Mundo

Croacia en el Mundial Francia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

El aspirante presidencial Pipe Córdoba

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Iván Zuleta causó preocupación por su estado de salud tras el sepelio de su sobrina Daniela: esto se sabe

Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su fe y contó cómo fue su experiencia en un retiro espiritual: “Un reencuentro con Dios”

Deportes

Croacia en el Mundial Francia

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud

Estos son los clubes colombianos para las fases de grupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Medellín recibe más dinero por su participación en la Copa Libertadores: esta es la cifra tras clasificar

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”