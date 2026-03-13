⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El influenciador aseguró que sería "épico" que el exmandatario tocara en su boda, la cual se llevaría a cabo en enero de 2026, pero tuvo que ser aplazada - crédito Desnúdate con Eva/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio no es ajeno a la política y tampoco a quienes la integran. En varias oportunidades, ha revelado lo que piensa de ciertas personas que han asumido cargos públicos o de elección popular en Colombia y ha dado a conocer los acercamientos que ha tenido con algunos de ellos.

Pero, aunque la principal labor de esas personas sea hacer política, tienen otras facetas que han dado de qué hablar entre la ciudadanía y que tampoco han escapado de la atención de Cossio. En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, el influenciador reveló con quién tiene mayor afinidad: con el expresidente Álvaro Uribe Vélez o con el exmandatario Iván Duque Márquez.

Cossio optó por Duque, pero no precisamente por su trabajo como primer mandatario de Colombia (2018-2022); destacó sus habilidades como DJ. En 2024, el ex jefe de Estado acaparó los titulares de los medios de comunicación por exponer su gusto por la música y su talento para crear pistas en una consola.

Yeferson Cossio aseguró que le propondría un canje a Iván Duque por tocar en una de sus fiestas; no le pagaría dinero necesariamente - crédito @yefersoncossio/IG e Iván Duque/Facebook

“Estoy intentando aprender a producir música... Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores”, contó Duque en su momento, en diálogo con Eva Rey.

Para el creador de contenido, esa faceta del expresidente es llamativa, tanto así, que le gustaría contar con él para animar alguna de sus fiestas. “Pues a mí sí me gustaría que Duque tocara en alguna de mis fiestas”, detalló.

Incluso, confirmó que consideraría una gran noticia el hecho de que el exmandatario decidiera tocar en su boda. “Dios mío, sería súper, sería tan épico”, dijo. El influenciador se casará con la modelo Carolina Gómez; el matrimonio estaba programado para enero de 2026, pero debido a complicaciones de salud del creador de contenido, tuvieron que aplazarlo y se cree que la boda se realizará en mayo de 2026.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez aplazaron su boda por complicaciones de salud del creador de contenido - crédito @yefersoncossio/Instagram

En todo caso, Cossio afirmó que no necesariamente le pagaría a Iván Duque por tocar en su boda o en alguna de sus fiestas. Aseguró que le propondría un “canje”.

Por otro lado, dejó ver su posición con respecto a las elecciones presidenciales que se aproximan en Colombia, en las que hay varios aspirantes que se disputan el cargo más importante del país, entre ellos, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. La congresista ya anunció que el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial.

Según Cossio, “estaría genial” que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de Colombia e indicó que, entre el candidato Abelardo de la Espriella y la congresista, la prefiere a ella. “Sí, me gusta más Paloma, sí”, aseveró.

La experiencia de Cossio con Rodolfo Hernández

En una anterior conversación con Eva Rey, el creador de contenido Cossio contó que ha recibido reiteradas propuestas para respaldar campañas políticas debido a la fama y el alcance que tiene en sus redes sociales. Y, aunque ha preferido mantenerse por fuera del espectro político, aceptó respaldar la campaña presidencial de Rodolfo Hernández (2022), exalcalde de Bucaramanga que falleció en 2024, poco después de haber sido condenado por corrupción.

Yeferson Cossio aseguró que apoyó a Rodolfo Hernández para que hiciera un hospital para animales - crédito @ingrodolfohernandez/IG

Según explicó, la promesa que lo motivó a colaborar con Hernández fue la creación de un hospital veterinario gratuito. “La vida ya me sonríe mucho. A mí me va muy bien. Yo tengo trato especial en todo lado, pues yo no necesito nada, pero yo sí quería cosas para los animales”, dijo.

El exalcalde aceptó el compromiso e incluyó entre sus propuestas la construcción del hospital veterinario, pero esa promesa jamás se cumplió. En su momento, Cossio quiso concretar el proyecto, teniendo en cuenta que el político iba bien en las encuestas, pero el entonces candidato dijo que la ejecución solo sería posible si primero le quitaba “la plata a las ratas”, es decir, erradicar la corrupción, para luego poder impulsar iniciativas como la acordada con Cossio.

“Y yo como: ‘Venga, yo a usted ya lo apoyé toda su campaña, ya acabándose, y usted me salió con esa, ¿en serio?’”, expresó el creador de contenido. Y, ante la ausencia de avances concretos, prefirió alejarse definitivamente del entorno político.