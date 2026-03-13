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Sebastián Morxx hace historia: el DJ colombiano se une al cartel principal del Ultra Music Festival Miami 2026

Por primera vez, Sebastián Morxx llevará su talento y sonido latino al escenario más influyente de la electrónica mundial, junto a estrellas como Martin Garrix, Armin van Buuren y Major Lazer en Miami

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Crédito: (Foto: @Ultra)
Crédito: (Foto: @Ultra)

La participación del DJ colombiano Sebastián Morxx en el Ultra Music Festival Miami 2026 marca un hito para el talento latinoamericano en la escena global de la música electrónica.

El evento, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en Bayfront Park, Miami, reunirá a las principales figuras internacionales del género, consolidando su reputación como el festival más influyente y multitudinario del circuito electrónico.

La edición 2026 contará con un cartel diverso y de alto impacto, que abarca desde referentes históricos hasta nuevas propuestas sonoras. Entre los nombres más destacados figuran Hardwell, Martin Garrix, Afrojack, DJ Snake, Artbat, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Alan Walker, Armin van Buuren, Carl Cox, Major Lazer, Eric Prydz, John Summit, Miss Monique y Vintage Culture.

La inclusión de Sebastián Morxx
La inclusión de Sebastián Morxx representa una oportunidad singular para la proyección del talento latinoamericano en un escenario que cada año define el pulso de la música electrónica internacional.

La inclusión de Sebastián Morxx representa una oportunidad singular para la proyección del talento latinoamericano en un escenario que cada año define el pulso de la música electrónica internacional.

Ultra Music Festival, cuya primera edición se celebró en 1999, ha evolucionado de una reunión local de DJs a un fenómeno de alcance global. El festival atrae a decenas de miles de asistentes de todos los continentes y es considerado, por medios como Billboard y Resident Advisor, un espacio donde se presentan tendencias, se lanzan carreras y se consolidan figuras del género.

La edición 2026 no solo propone una selección de artistas que abarca todos los subgéneros de la electrónica—house, techno, trance, drum & bass, entre otros—sino que también incluye colaboraciones inéditas, presentaciones conjuntas y debuts que anticipan una programación innovadora.

Ultra Music Festival, cuya primera
Ultra Music Festival, cuya primera edición se celebró en 1999, ha evolucionado de una reunión local de DJs a un fenómeno de alcance global.

Para la organización del evento, “Ultra Music Festival siempre ha sido un reflejo del estado actual de la música electrónica global. Nuestra misión es presentar un cartel diverso, innovador y representativo de la escena mundial”, destacaron portavoces del festival en la presentación oficial del line-up 2026.

Sebastián Morxx, cuyo nombre real es Sebastián Saldarriaga, suma más de una década de trayectoria internacional como DJ, productor y remixer especializado en house, tech house y techno. Ha actuado en escenarios de alto perfil en América, Europa y Oceanía, incluyendo festivales como Life in Color, Groove Cruise its the Ship, Burning Man y clubes emblemáticos como Space Ibiza. Además, ha compartido cabina con figuras como Armin van Buuren, Tiësto, Paul van Dyk, Carl Cox y Avicii.

Así subrayó Morxx la relevancia personal y profesional de su presencia en el festival: “Formar parte de Ultra Miami representa un momento muy importante dentro de mi recorrido artístico. Es un escenario que busqué durante 11 años y que ha marcado la historia de la música electrónica, una referencia personal y profesional para mí”.

Sebastián Morxx, cuyo nombre real
Sebastián Morxx, cuyo nombre real es Sebastián Saldarriaga, suma más de una década de trayectoria internacional como DJ, productor y remixer especializado en house, tech house y techno.

El cartel de 2026 también incluye colaboraciones exclusivas, como la presentación conjunta de Amelie Lens y Sara Landry, así como sets back-to-back y debuts intergeneracionales. Estos elementos refuerzan la apuesta de Ultra Music Festival por el carácter evolutivo de la escena dance global.

De acuerdo con reportes de Billboard y la propia organización del festival, la visibilidad que obtiene un artista en Ultra puede traducirse en nuevas oportunidades discográficas, colaboraciones internacionales y un posicionamiento fortalecido en el mercado global.

Sebastián Morxx ha lanzado en los últimos años producciones como “Spotlight”, “Stay on Track”, “SABAL”, “Los Caminos De La Vida” y “Chaos”, editadas entre 2024 y 2026 en sellos internacionales. Su versatilidad se refleja en el manejo de estilos como house, afro house, organic house y progressive house.

Sebastian Morxx ha colaborado con
Sebastian Morxx ha colaborado con artistas internacionales como Roland Clark, Nari & Milani, Kathy Brown, Joey Rembrandt, Kris Kiss, B. Howard, Ron van den Beuken y DJ Jean.

Además, ha colaborado con artistas internacionales como Roland Clark, Nari & Milani, Kathy Brown, Joey Rembrandt, Kris Kiss, B. Howard, Ron van den Beuken y DJ Jean, así como en la producción de himnos musicales para eventos deportivos y festivales, según describió Infobae.

Entre los apoyos más recientes a su música se encuentran nombres de referencia como David Guetta, Kryder, Judge Jules, Roger Sanchez, MOGUAI, Don Diablo y David Tort. Esta red de respaldos resalta la inserción de Morxx en el circuito internacional y la recepción positiva de su propuesta sonora.

La edición 2026 de Ultra Music Festival Miami prevé la asistencia de miles de personas, con una infraestructura técnica de última generación y una programación que reúne a íconos históricos, referentes contemporáneos y artistas emergentes.

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