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Reunión entre Colombia y Venezuela será en abril: Maracaibo será sede de la cumbre de vecindad

Cancilleres de ambos países confirmaron el encuentro de buena vecindad para el 23 y 24 de abril, donde se discutirán temas clave de la relación bilateral como seguridad fronteriza, migración, comercio y cooperación energética

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Colombia y Venezuela acordaron impulsar
Colombia y Venezuela acordaron impulsar un despliegue permanente de sus fuerzas en la frontera con el objetivo de evitar el ingreso y la expansión de grupos armados ilegales - crédito Gaby Oraa/REUTERS

La frontera colombo-venezolana volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática de ambos países. Tras una jornada de trabajo entre delegaciones de alto nivel, los gobiernos anunciaron la realización de una reunión binacional de buena vecindad que tendrá lugar el 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo.

El encuentro fue confirmado por los cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y de Venezuela, Yván Gil, al cierre de una sesión diplomática realizada en Caracas. Durante la reunión, que se extendió durante varias horas en el Palacio de Miraflores, las delegaciones abordaron temas relacionados con migración, seguridad, cooperación económica y proyectos energéticos conjuntos.

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La cita diplomática se produjo después de que se cancelara el encuentro que tenían previsto sostener el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La reunión entre los mandatarios fue suspendida de mutuo acuerdo un día antes por razones de seguridad, lo que llevó a que la agenda bilateral quedara en manos de los equipos diplomáticos de ambos gobiernos.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en Venezuela tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense realizado en enero. Su visita a Colombia iba a ser el primer viaje oficial que realizaría en calidad de mandataria, lo que había generado expectativas sobre un eventual anuncio conjunto entre los dos países.

En lugar de ese encuentro presidencial, los cancilleres encabezaron las conversaciones entre funcionarios de ambos gobiernos. Durante la jornada, las autoridades destacaron avances en temas sensibles para la frontera común. Entre ellos se encuentran los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, el intercambio de información e inteligencia y el compromiso de reforzar la presencia de las fuerzas armadas en la zona limítrofe.

Colombia y Venezuela acordaron impulsar un despliegue permanente de sus fuerzas en la frontera con el objetivo de evitar el ingreso y la expansión de grupos armados ilegales. Este punto, según las delegaciones, busca fortalecer la coordinación entre ambos países frente a fenómenos como el narcotráfico y las organizaciones irregulares que operan en la región.

Además de los temas de seguridad, las conversaciones incluyeron asuntos relacionados con movilidad humana, comercio, turismo y desarrollo económico. La canciller colombiana destacó el ambiente de cooperación que marcó el encuentro diplomático.

“El espíritu de integración, de paz en la región, de ser pueblos hermanos y avanzar hacia la integración, hacia la libre circulación y también hacia proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficios a nuestros pueblos, particularmente en las fronteras y en la historia compartida que tenemos, ha sido un éxito en esta reunión que hoy hemos tenido”.

Villavicencio también expresó un mensaje de agradecimiento al gobierno venezolano por la organización del encuentro y por los avances alcanzados durante la jornada de trabajo.

“Desde Colombia queremos agradecer. El Gobierno de Colombia quiere agradecer al Gobierno de la República de Venezuela por esta reunión, diciendo que nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos y que continuaremos con el espíritu de unidad, de solidaridad y de integración de esta gran Colombia. Muchas gracias”. Por parte del gobierno venezolano, el canciller Yván Gil resaltó la importancia del diálogo político entre ambos países y agradeció la presencia de la delegación colombiana en Caracas.

“Ministra Rosa Yolanda Villavicencio, queremos, en nombre del Gobierno Bolivariano y en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradecer al Gobierno de la República de Colombia y al presidente Gustavo Petro por el envío de esta importantísima delegación, con la cual hemos sesionado todo el día de hoy en el Palacio de Miraflores”. Según explicó el canciller venezolano, durante las conversaciones se revisaron múltiples áreas de cooperación bilateral.

“Hemos estado abordando diversas temáticas, como anunció hace unos minutos nuestra presidenta encargada: en el área de migración, en el área de movilidad humana y en el área de relaciones políticas entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”.

El funcionario agregó que también se discutieron asuntos relacionados con seguridad y desarrollo fronterizo. “Asimismo, también hemos tratado temas de seguridad, defensa y desarrollo fronterizo; operaciones que hacemos todos los días del lado venezolano para combatir grupos irregulares, y operaciones que hace del lado colombiano la fuerza de seguridad para combatir el flagelo del tráfico de drogas, en las cuales nos hemos comprometido a trabajar de manera ordenada”.

Otro de los puntos que se destacó durante la reunión fue la cooperación energética. Gil mencionó la entrega de gas butano desde Venezuela hacia territorio colombiano, una operación que fue presentada como un gesto de apoyo entre los dos países. “Vimos el día de hoy con mucha alegría también la exportación, la donación de estos aportes de gas butano que cruzaron el puente hoy hacia Norte de Santander desde el estado de Táchira”.

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