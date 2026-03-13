Pruebas Saber 11 serán el domingo 15 de marzo en Colombia: esto es lo que debe saber antes de entrar al examen

Más de 110.000 personas en Colombia presentarán las pruebas Saber 11 calendario B este domingo 15 de marzo - crédito Colprensa

La mañana del domingo 15 de marzo será decisiva para miles de jóvenes en Colombia. Desde temprano, estudiantes de distintas regiones del país llegarán a los sitios asignados para presentar una de las evaluaciones más importantes del sistema educativo: las pruebas Saber 11 del calendario B.

La jornada forma parte del primer ciclo de pruebas de Estado del año 2026 y reunirá a más de 110.000 personas. Además de quienes cursan el último año de bachillerato, participarán estudiantes de grados inferiores y adultos que buscan obtener su título de secundaria a través del examen de validación.

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La jornada de pruebas Saber 11 marca el inicio del ciclo de evaluaciones del Icfes para el año 2026 en el país - crédito Colprensa

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) organizó esta aplicación nacional en 265 lugares distribuidos en 96 municipios. Todas las pruebas se desarrollarán en modalidad de lápiz y papel y estarán divididas en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde.

De acuerdo con la entidad, cerca de 83.400 estudiantes están citados específicamente para presentar la prueba Saber 11 del calendario B. A ellos se suman alrededor de 25.150 alumnos de noveno y décimo grado que participarán en la prueba Pre Saber, una evaluación diseñada para familiarizar a los jóvenes con el formato del examen oficial.

También habrá un grupo más pequeño, pero significativo, de personas adultas que buscan completar su formación académica. Aproximadamente 3.200 ciudadanos mayores de 18 años presentarán la prueba de Validación del Bachillerato Académico, con la esperanza de obtener el título de educación media.

Desde el Icfes destacaron la importancia de estas evaluaciones dentro del sistema educativo. La directora general de la entidad, Elizabeth Blandón Bermúdez, explicó que “Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Desde el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficiente, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana”.

Estudiantes de último año, grados inferiores y adultos se citan en 96 municipios para los exámenes estatales - crédito Colprensa

La jornada iniciará a las 7:00 a. m., por lo que la recomendación principal es llegar con anticipación al lugar asignado. Las autoridades sugieren presentarse al menos 15 minutos antes para evitar contratiempos en el ingreso a los sitios de aplicación. Durante la primera sesión, que se extenderá hasta cerca del mediodía, los estudiantes deberán responder 131 preguntas. Las áreas evaluadas incluyen Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales.

Después de finalizar esta etapa, los participantes deberán salir del sitio de aplicación y regresar más tarde para la jornada de la tarde. La segunda sesión comenzará a la 1:30 p. m. y estará compuesta por 147 preguntas. En este caso se mantendrán las áreas principales del examen, aunque Lectura Crítica será reemplazada por la evaluación de inglés.

Para presentar la prueba, los estudiantes deben llevar algunos elementos básicos, un lápiz número 2, borrador y tajalápiz. Estos serán necesarios para diligenciar las hojas de respuesta durante ambas sesiones del examen. Otro requisito indispensable es portar un documento de identidad válido. Los participantes pueden presentar cédula de ciudadanía, en formato físico o digital, tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Quienes no cuenten con un documento válido no podrán ingresar a la prueba.

En el caso de ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, se aceptará la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen. Si se utiliza identificación digital, esta debe mostrarse directamente desde la aplicación oficial de la Registraduría. Fotografías o copias impresas no serán aceptadas.

El examen Saber 11 del calendario B incluye 131 preguntas en la mañana y 147 en la tarde, abarcando áreas clave del currículo - crédito Universidad Nacional de Colombia

Entre los citados también hay población extranjera que participa en el proceso educativo colombiano. Más de 1.960 personas provenientes de otros países presentarán el examen, entre ellas 782 ciudadanos venezolanos. Para muchos de ellos, esta prueba representa una oportunidad clave para continuar estudios superiores o acceder a mejores opciones laborales.

La jornada contará además con medidas de inclusión. El Icfes ha dispuesto apoyos especiales para más de 1.600 personas con discapacidad, con el fin de garantizar que puedan realizar el examen en condiciones adecuadas y con acompañamiento durante la aplicación.

Durante todo el proceso estará prohibido utilizar teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico. Si los estudiantes llevan estos equipos, deberán guardarlos en una bolsa de seguridad que solo podrá abrirse al finalizar el examen. El incumplimiento de esta norma puede derivar en la anulación de la prueba.

Finalmente, las autoridades recomiendan seguir atentamente las instrucciones de los jefes de salón y verificar con anticipación la citación en el portal oficial del Icfes. Estos detalles, aunque parecen simples, pueden marcar la diferencia en una jornada que para muchos estudiantes representa un paso decisivo hacia su futuro académico.