Las polémicas pullas que Petro le habría lanzado a Juan Daniel Oviedo por su alianza con Paloma Valencia: “Son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”

"Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros": en dos días, el presidente Gustavo Petro publicó en X dos mensajes que, sin nombrar a nadie, cuestionaron tanto la alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo como la posibilidad de que sus bases populares en Bogotá voten por la fórmula- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

En menos de dos días, el presidente Gustavo Petro publicó dos mensajes en su cuenta de X que apuntarían en forma indirecta a la recién anunciada fórmula presidencial conformada por la candidata Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El primero llegó el miércoles 12 de marzo, cuando Valencia declaró en La FM que era posible “llegar a acuerdos con quien piensa distinto”, en referencia a su decisión de sumar a Oviedo como candidato a la vicepresidencia.

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Petro respondió sin nombrar a ninguno de los dos: “Hacer acuerdos con quien piensa distinto es algo que llevé como eje de mi vida política y personal. Pero no se debe faltar a ese principio. Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”.

El mensaje aludía al pasado compartido entre ambos dirigentes durante el gobierno de Iván Duque, donde Valencia fue senadora del partido de gobierno y Oviedo dirigió el Dane, el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales del país.

Captura de pantalla del trino que Petro publicó el 12 de marzo en su cuenta de X, en el que cuestionó la alianza entre Valencia y Oviedo al señalar que "decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño- crédito @PetroGustavo/X

“Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto. Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”, dijo el mandatario en su publicación.

El segundo mensaje apareció este jueves 13 de marzo y amplió el blanco. Petro se dirigió a sus votantes en los barrios del sur y el occidente de Bogotá, zonas donde históricamente ha concentrado su respaldo electoral, y les pidió no dejarse llevar por candidatos que, en sus palabras, son “plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

“Aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar”, escribió.

El presidente Petro publicó el 13 de marzo en X un mensaje dirigido a sus votantes del sur y el occidente de Bogotá, en el que advirtió que hay candidatos que son "plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros"- crédito @Petrogustavo/X

El trasfondo de estas publicaciones es la alianza que se formalizó el jueves 12 de marzo entre Valencia y Oviedo, luego de varios días de negociaciones. La senadora ganó la Gran Consulta por Colombia con más de 3,2 millones de votos, mientras que Oviedo quedó segundo con más de 1,2 millones de sufragios, provenientes principalmente de votantes independientes, de centro y sectores urbanos que valoraron su perfil técnico, construido durante sus años al frente del Dane y su campaña por la Alcaldía de Bogotá.

La unión no fue sencilla. Ambos sostuvieron reuniones privadas para definir lo que llamaron sus “líneas rojas”. Oviedo ha respaldado públicamente la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estas posiciones que contrastan con la trayectoria de Valencia y el Centro Democrático como opositores históricos de ese pacto. La alianza se hizo pública cuando circuló un video en el que Valencia recibía a Oviedo diciéndole “bienvenido, señor vicepresidente”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo formalizaron su fórmula presidencial el 12 de marzo de 2026, luego de obtener el primero y segundo lugar respectivamente en la Gran Consulta por Colombia- crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia obtuvo su mayor respaldo en regiones de tradición conservadora, mientras que Oviedo concentró sus votos en Bogotá, especialmente en localidades del sur y el occidente de la ciudad, las mismas zonas donde Petro sumó la mayor parte de sus sufragios en la primera vuelta de 2022.

Los mensajes del mandatario no mencionan nombres en ningún momento, pero la coincidencia en el tiempo con el anuncio de la fórmula Valencia-Oviedo, sumada a la referencia geográfica explícita a los barrios donde Oviedo compitió con fuerza cuando aspiró a la alcaldía, hace difícil leer los trinos como algo distinto a una advertencia política dirigida a esa dupla y a los votantes que podrían inclinarse hacia ella de cara a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.