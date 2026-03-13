“No desestimemos la emergencia”: gobernador Erasmo Zuleta pide ampliar por 30 días el estado de emergencia en Córdoba

Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) | Vía X

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, solicitó al Gobierno Nacional ampliar por 30 días más la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al considerar que las causas que motivaron esta medida extraordinaria aún persisten y continúan afectando a miles de familias en el departamento.

Según información publicada por Blu Radio, el mandatario departamental aseguró que la situación todavía requiere acciones urgentes por parte del Gobierno y advirtió que los efectos sociales y económicos de la emergencia podrían agravarse en los próximos meses.

De acuerdo con ese medio de comunicación, Zuleta realizó la solicitud durante una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado, en la que participaron alcaldes de los municipios más afectados por la crisis que atraviesa el departamento.

El 80% de las familias de la zona rural de Martinica fue evacuado tras las graves inundaciones que destruyeron viviendas y pertenencias - crédito Gobernación de Córdoba/Colprensa

Gobernador advierte que la emergencia continúa en Córdoba

Durante la reunión con autoridades locales, el gobernador insistió en que la emergencia no ha terminado y que aún es necesario adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la situación en el territorio.

El mandatario explicó que el proceso de recuperación podría extenderse durante varios meses y que todavía se requieren decisiones administrativas y presupuestales para atender a las comunidades afectadas.

En ese contexto, pidió que la emergencia no sea minimizada ni por el Gobierno Nacional ni por las autoridades locales.

“No puede quedar en el ambiente nacional ni en el ambiente departamental que la emergencia pasó, porque vayan a ver cómo están las familias. Yo hoy sí quiero hacer un llamado responsable y con respeto; no desestimemos la emergencia”, manifestó Zuleta, citado por Blu Radio.

El gobernador también cuestionó algunas propuestas que plantean reducir el nivel de la respuesta institucional frente a la situación actual.

En particular, se refirió a las conversaciones que se han adelantado para desescalar el Puesto de Mando Unificado y pasar a una sala de crisis.

“Hemos tenido conversaciones y solicitudes de mesas técnicas para que desescalemos el Puesto de Mando Unificado y pasemos a sala de crisis, pero ni por ahí, porque la sala de crisis no genera las condiciones de articulación”, señaló el mandatario departamental, citado por ese medio de comunicación.

La Cruz Roja Colombiana moviliza recursos y solicita colaboración ciudadana y empresarial para enfrentar la emergencia por inundaciones - crédito Cruz Roja Colombiana

Alcaldes respaldan ampliar la declaratoria de emergencia

La solicitud del gobernador fue respaldada por los alcaldes de los municipios más afectados por la crisis, quienes participaron en la sesión del Puesto de Mando Unificado.

Según el mandatario, todavía es necesario adoptar medidas excepcionales que permitan acelerar los procesos de atención a las comunidades y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

Entre las propuestas planteadas por la administración departamental se encuentra la implementación de mecanismos que faciliten la participación del sector privado en las labores de reconstrucción.

Uno de esos instrumentos sería el programa Obras por Impuestos, una figura que permite que empresas privadas ejecuten proyectos de inversión social en los territorios.

De acuerdo con lo planteado por el gobernador, esta herramienta podría contribuir a acelerar los procesos de recuperación y reconstrucción en las áreas que han sufrido mayores impactos.

El mandatario también advirtió que, aunque actualmente algunas comunidades han logrado cierta estabilidad, la situación podría deteriorarse en los próximos meses.

Según explicó, los efectos económicos y sociales de la emergencia todavía no se han manifestado en su totalidad.

Zuleta señaló que en un plazo de dos o tres meses podrían presentarse mayores dificultades para las familias afectadas.

En ese sentido, expresó su preocupación por las posibles consecuencias sociales que podría generar la prolongación de la crisis.

“Hoy la gente está medianamente tranquila, pero aún no hay claridad y en cuestión de dos o tres meses los problemas sociales y económicos van a ser tremendos”, afirmó el gobernador, citado por Blu Radio.

El mandatario también advirtió que el deterioro de las condiciones sociales podría generar problemas de seguridad en el departamento.

“Y todo eso termina en problemas de seguridad, porque la gente no se va a morir de hambre”, concluyó Zuleta al insistir en la necesidad de mantener las medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia en Córdoba.