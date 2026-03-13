Memes y sátira inundan las redes tras el anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Un revuelo en redes sociales y múltiples reacciones en el espectro político surgieron tras la confirmación del binomio, mientras usuarios, figuras públicas y partidos debaten el significado e impacto de esta postulación en la carrera presidencia - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Redes Sociales/X

El anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia desató una oleada de reacciones políticas y memes en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados de la coyuntura electoral colombiana.

El 12 de marzo de 2026, Valencia oficializó la noticia con un contundente “Bienvenido, señor vicepresidente”, tras varios días de expectativa y rumores que mantuvieron en vilo a la opinión pública y la prensa.

Oviedo, exdirector del Dane, aceptó el reto tras ocupar el segundo lugar en La Gran Consulta por Colombia. El candidato insistió en que su rol no será el de un acompañante decorativo, sino el de una “apuesta de centro moderado” para “sumar ideas sensatas y estabilidad al país dentro del bloque de centro-derecha”.

Por su parte, Valencia destacó que la elección fue fruto de un proceso de consulta con su partido, el Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe y los integrantes de la consulta interpartidista.

La ola de memes: uribismo, inclusión y contradicciones

El nombramiento de Oviedo, abiertamente homosexual, dentro de una coalición tradicionalmente conservadora y asociada al uribismo, generó un aluvión de memes y comentarios irónicos. Entre los más compartidos sobresalió la imagen de un “vecino uribista machista y homofóbico haciéndole campaña a Paloma y Oviedo”, reflejando la paradoja de una derecha que ahora lleva la bandera de la diversidad, al menos en la imagen de campaña.

La sátira en redes sociales no tardó en señalar la supuesta incoherencia de la alianza, con comentarios como “la derecha usa banderas del progresismo para intentar hacerse elegir: una mujer de candidata a la que quieren vender como primera presidenta mujer y un hombre de la población Lgbtiq+ como fórmula vicepresidencial”, como expresó la senadora Amaranta Hank.

Otros usuarios ironizaron sobre el nuevo rumbo del uribismo y el supuesto “disfraz progresista” de una coalición que históricamente se ha opuesto a la agenda de derechos civiles para las minorías.

El “periodicazo”, ahora meme de doble filo

El propio Oviedo, conocido por su frase “periodicazo” en debates políticos, vio cómo esta se volvió en su contra. La concejala Quena Ribadeneira publicó: “Periodicazo a quien decidió entrar a una fórmula con Paloma Valencia, un proyecto político que ha rechazado las familias diversas, la libertad sexual, el fin de las terapias de tortura contra la comunidad Lgbtiq+ y la ley integral trans. Eso no es moderación: es renunciar a principios”.

El candidato presidencial Roy Barreras también se sumó a la tendencia: “Si Oviedo así defendió la JEP en su primer día de trabajo, no me imagino lo que será defendiendo la Paz… 🙈 #FerreaDefensa ¿no le dio periodicazo? #UstedHaSidoEngañado”. Las redes sociales recogieron estas críticas y las convirtieron en stickers y memes virales, mientras se debatía si Oviedo representa un verdadero puente entre sectores o un simple trofeo de campaña.

Reacciones desde el espectro político

Voces como la de Cathy Juvinao compararon la apuesta de Oviedo con la de Antanas Mockus, destacando su “coraje y valentía” al buscar el diálogo en un país polarizado, aunque reconocen que electoralmente “el milagro de la reconciliación” es difícil de lograr en el contexto actual.

Por el contrario, críticos como el concejal Julián Triana advirtieron sobre el riesgo de que el Centro Democrático “dañe todo lo que toca”, mientras concejales de Medellín recordaron que los principios tradicionales del uribismo poco tienen que ver con la agenda de Oviedo.

El propio Oviedo tuvo que recordar en redes que “yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá”, en respuesta a quienes lo acusaban de entregarse a la derecha o de traicionar causas progresistas.

Mientras la fórmula Valencia-Oviedo capitaliza la polémica y la viralidad en redes, el debate sobre la inclusión y la representación de minorías sexuales en la política colombiana adquiere un nuevo matiz, marcado por el escepticismo sobre la verdadera transformación de las fuerzas tradicionales. Para algunos, la presencia de Oviedo puede significar un avance simbólico; para otros, es un movimiento estratégico para captar votos progresistas.

En medio del humor digital, la campaña de Valencia y Oviedo encara la recta final hacia la primera vuelta, con la incógnita de si la sátira y los memes serán aliados o adversarios en la disputa por el electorado colombiano.

Memes que dejó la elección de Juan Daniel Oviedo como forma vicepresidencial de Paloma Valencia

