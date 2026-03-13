Masacre en Lérida, Tolima: traición familiar, vínculos con policías y peleas por microtráfico habrían motivado el crimen

Una fuente ciudadana alertó a las autoridades sobre la ubicación de los presuntos responsables - crédito Colprensa/PolicíaNacional

El 23 de enero de 2026, las autoridades informaron que tres integrantes de una familia fueron asesinados en el barrio Resurgir de Lérida, Tolima. Hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra los ocupantes, identificados como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años. Las víctimas no tenían antecedentes judiciales.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al llegar, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía encontraron los cuerpos y acordonaron la zona.

En ese momento, las autoridades mencionaron que las primeras hipótesis apuntaban a un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato; también informaron que se desplegaron equipos especializados para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego, entre ellos una mujer y dos hombres, quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, declaró en ese momento el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima.

Dos meses después cayeron los presuntos responsables

El 12 de marzo de 2026, las autoridades informaron la captura de cuatro personas (tres hombres y una mujer), que serían los responsables de la masacre en Resurgir de Lérida. Se trataría de disputas territoriales entre grupos delincuenciales por temas de microtráfico, y las víctimas serían parte de una de las bandas que tienen presencia en la zona.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de los operativos en los que se registró la detención de las personas que serán imputadas el 13 de marzo. Una fuente ciudadana fue la que alertó a la policía sobre la ubicación de la vivienda en la que se escondía uno de los detenidos.

En una de las viviendas mencionadas se registró la detención de un individuo; posterior a ello, dos más fueron capturados en zonas públicas del departamento de Tolima, mientras que el cuarto involucrado se encontraba escondido en el municipio de Puerto Rico, en el Meta. Entre los detenidos está: “Yeison” de 34 años, “Víctor” de 22, “Sebas” o “El Negro” y el “Maryi” de 20 años.

En el informe se menciona que la masacre fue producto de una “vendetta interna” tras una traición familiar, en la que el sobrino de una de las víctimas actuó como informante de un sujeto mencionado como “La Firma”, que tenía disputas previas con el control territorial de la zona con uno de los asesinados.

“El ataque fue ejecutado por un comando armado vestido de negro que, tras impactar a las víctimas con armas cortas (revólveres y pistolas), empleó rutas de escape por zonas rurales de difícil acceso, como la arrocera y los caños del sector Resurgir, para evadir el cerco policial”, es parte del informe al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Antes de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía alertó que los integrantes de la banda delincuencial que ordenó la masacre gozarían de impunidad por cercanías con redes de corrupción al interior de la fuerza pública, mencionando a un teniente al que mencionan como “El Costeño”, que presuntamente colaboraría con la organización criminal.

En otros detalles sobre el accionar de la estructura criminal, el informe indica que tras la masacre, han comenzado a cambiar su comportamiento para comenzar a generar “terror digital” en la región a través de perfiles falsos para revictimizar a los sobrevivientes que no estaban en la vivienda cuando se registró el asesinato múltiple.

