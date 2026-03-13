⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó a los memes virales por su papel leyendo los resultados de las elecciones: “No tenía ni idea”

La presentadora reaccionó a los memes virales luego de su desempeño presentando los boletines de la Registraduría en las elecciones del 8 de marzo. Malú confesó que no tenía conocimiento de que era viral en redes sociales - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, se posicionó como una de las figuras más comentadas durante la reciente jornada electoral en Colombia.

Su presencia constante en las transmisiones especiales del noticiero, especialmente desde puntos clave como Corferias, la ha convertido en una referencia cada vez que el país acude a las urnas.

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Fernández, con más de dos décadas de experiencia en el periodismo televisivo, fue tendencia en redes sociales tras los comicios del 8 de marzo de 2026, donde usuarios la destacan como “patrimonio nacional” de las elecciones y celebran tanto su profesionalismo como su estilo inconfundible.

La cobertura de Fernández durante el conteo de votos y la presentación de los boletines oficiales generó reacciones inmediatas en plataformas digitales. Memes, comentarios y mensajes de admiración se multiplicaron, consolidando su imagen como una de las periodistas más reconocidas y queridas del país en eventos de alta relevancia política.

María Lucía Fernández, “Malu”, es reconocida en redes como uno de los rostros emblemáticos de la cobertura electoral en televisión - crédito @JairoSoto/ X

Luego de los millones de interacciones que sumaron todos los memes y post en los que internautas se referían a Malú como “la mejor para leer los resultados”, la periodista apareció en una entrevista para el canal de YouTube de Noticias Caracol para explicar que no tenía conocimiento de que su trabajo era tan comentado por los televidentes en las plataformas digitales.

“Estoy aprendiendo de la redes sociales, voy poco a poco, pero es que cuando me dijeron que era tendencia, les dije: ‘¿Eso qué es?, explíquenme’. Me dijeron que era un meme, pero no tenía ni idea que era... Además, fue una tendencia en positivo, que fue lo importante", reveló la presentadora.

Además, aprovechó el momento para revelar que se tomó el momento para entrar a redes sociales y encontrar sus memes favoritos luego de las votaciones. “Vi muchos, incluso unos decían que era un monumento nacional, pero bueno, tampoco... Había uno que decía: ‘voy a contratar a Malú para que lea los votos en el matrimonio’”, dijo entre risas.

La presentadora agradeció a las personas que demostraron admiración por su labor y destacó el sentido del humor en medio de la jornada de elecciones. “A todos ellos tenemos que contratarlos para que nos enseñen a titular; me parecen geniales, con una cosa de fondo muy chévere, porque para tener sentido del humor hay que ser muy inteligente y eso es lo que rescato de esas tendencias”, añadió.

La presentadora fue viral en redes sociales en la jornada electoral del 8 de marzo - crédito redes sociales / X

En medio de la entrevista, Fernández aseguró que uno de los memes que más disfrutó son los relacionados con sus gafas, pues la presentadora tiene la costumbre de quitarse los lentes y volverse a ponerlos mientras lee los resultados, lo que provocó mensajes como: “Malú ya se quitó las gafas, empezaron oficialmente las elecciones”.

“Esto se formó tendencia por muchos años, porque no es la primera vez que me quito las gafas y me las pongo, y tengo que decir que yo comencé a cubrir elecciones con gafas; después de los años ya las necesito y veo que eso les divierte, y esto es muy real, la gente me ha visto crecer y envejecer”, añadió la presentadora.

Después de referirse a la tendencia que generó en redes sociales, Malú recordó sus primeras coberturas electorales y resaltó el crecimiento personal y profesional que ha experimentado a lo largo de los años.

María Lucía Fernández recordó sus primeras veces cubriendo elecciones - crédito cortesía Caracol Televisión

“Al principio salía cachetoncita, redondita, con la voz temblorosa; ya con el tiempo, va tomando uno una cancha y una velocidad... Aun con la experiencia, todavía me pongo nerviosa y ansiosa”, reveló la periodista e incluso aseguró como dato curioso que cada vez que cubre elecciones se enferma: “Para esto siempre estoy en alerta y me pasa una cosa curiosa, cada 4 años, antes de elecciones, me da gripa por la ansiedad que me produce”, explicó.

Malú detalló cómo ha cambiado el proceso de elecciones desde que empezó a cubrir los resultados hasta hoy. “Esto es con regla de tres, calculadora y computadoras a blanco y negro. Era mucho más lento, mucho más difícil, es que yo alcancé a votar con papeleta y el dedo en la tinta”, añadió.