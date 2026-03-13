Colombia

Lina Garrido llamó “limpión de la cocina de Petro” a Gustavo Bolívar por incluirla en la lista de “quemados” del Congreso

El exdirector del DPS expuso un listado de políticos que no fueron elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo e indicó que todos son “antipetristas”

Lina Garrido recordó que Gustavo
Lina Garrido recordó que Gustavo Bolívar aseguró amar a Gustavo Petro y que después fue traicionado - crédito @AguileraModesto/X y Senado

El 8 de marzo de 2026, los colombianos eligieron un nuevo Congreso de la República. En esos comicios, varios políticos reconocidos lograron garantizar un espacio en el Legislativo, mientras que otros, también con un amplio reconocimiento, quedaron por fuera, entre ellos, varios que se opusieron al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), compartió en su cuenta de X un listado de políticos y políticas que “se quemaron” en las elecciones al Congreso:

  • Miguel Polo Polo
  • Lina María Garrido
  • Jorge Enrique Robledo
  • Angélica Lozano
  • Katherine Miranda
  • Hassan Nasar
  • Carlos Fernando Motoa
  • Laura Gallego
  • Ingrid Betancourt
  • Álvaro Uribe Vélez

Según Bolívar, las personas enlistadas tienen dos aspectos en común: “1. En que son acérrimos antipetristas, 2. Se quemaron todos ¿Qué mensaje les envió el país el Domingo?”.

El exdirector del DPS, Gustavo
El exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, indicó que algunos de los políticos que se "quemaron" en las elecciones legislativas son "acérrimos antipetristas" - crédito @GustavoBolivar/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido, que esperaba mantener un lugar en el Congreso para el periodo 2026-2030, pero llegando al Senado, se pronunció sobre el comentario de Gustavo Bolívar, haciendo una dura crítica a su postura con respecto a la administración del presidente Gustavo Petro.

La legisladora recurrió a la ofensa para exponer su punto de vista, señalando al exfuncionario del Gobierno de ser “el limpión de la cocina” del jefe de Estado. Recordó que, en su momento, Bolívar aseguró amar al primer mandatario.

“Gustavito, si algo ha quedado demostrado es que usted es el limpión de la cocina de Petro. Yo sé que los zurdos son descarados y sin vergüenza, pero lo suyo con el “yo a usted lo amo”, para después ser traicionado, lo deja en una posición en la que cualquier cosa que diga lo hace ver ridículo“, aseveró Garrido.

La congresista Lina Maria Garrido
La congresista Lina Maria Garrido criticó a Gustavo Bolívar por enlistar a los políticos que no fueron elegidos en las elecciones del 8 de marzo - crédito @linamariagarri1/X

Aunado a ello, cuestionó la gestión de Bolívar en el DPS, entidad que lideró entre marzo de 2024 y mayo de 2025, tiempo en el que varios programas sociales y de ayudas económicas para la población se vieron afectados por recortes que hizo el Gobierno. Sin embargo, no ahondó en los presuntos yerros en los que incurrió el exfuncionario y lo instó a no hacer pronunciamientos.

Y esto sin contar su incompetencia en el DPS, mejor dicho: haga silencio”, indicó.

La confesión de amor de Bolívar al presidente

En un Consejo de Ministros de febrero de 2025, el exdirector del DPS intervino para expresar su respaldo a la administración de Gustavo Petro, así como a su proyecto político y a él como persona. De acuerdo con su explicación, está dispuesto a continuar apoyándolo hasta el final.

“Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente. Yo a usted lo amo, presidente, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase”, dijo Bolívar en el encuentro con el gabinete ministerial.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el pronunciamiento de personas que renunciaron al Gobierno es un irrespeto al mismo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Meses después, Bolívar y Petro ocuparon los titulares de la prensa por un pronunciamiento del presidente que surgió después de que el exfuncionario anunciara su interés en ser precandidato a la Presidencia y, por tanto, decidiera renunciar al DPS. El primer mandatario lo regañó públicamente por hablar en un evento en representación de la entidad pese a haber renunciado.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie (Lizeth Rodríguez-directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, dijo el presidente Petro en el evento, llevado a cabo en Tibú, Norte de Santander, el 9 de mayo de 2025.

