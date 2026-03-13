“La gente está cansada de esa pugna política”: David Luna defiende alianza tras la Gran Consulta

David Luna - Elecciones presidenciales Colombia 2026| crédito @acmineriacol/X

El exministro David Luna respondió a los cuestionamientos que surgieron tras la Gran Consulta por Colombia y aseguró que la coalición política que respalda a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantiene una identidad propia, independiente del uribismo. El pronunciamiento se produjo luego de que algunos sectores sugirieran que los integrantes de esta alianza “sacaron su uribista interior”.

Luna se refirió al tema durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio en la que defendió el proyecto político que surgió tras la consulta realizada el pasado 8 de marzo.

El proceso electoral consolidó una votación de 5.857.395 votos, resultado que permitió definir la fórmula presidencial encabezada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

- crédito @PalomaValenciaL/X

Durante la entrevista, Luna respondió directamente a quienes han intentado vincular a los integrantes de la coalición con el expresidente Álvaro Uribe y con el partido Centro Democrático.

“Yo le quiero contestar a la gente que soy palomista y soy oviedista, porque son las personas que nos representan”, afirmó Luna, citado por Blu Radio.

El exministro es considerado uno de los impulsores de la consulta política junto a Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.

David Luna - crédito Colprensa

Según explicó, el proyecto político busca reunir a distintos sectores alrededor de una agenda común y no responder a etiquetas partidistas tradicionales.

Luna defiende su independencia política

El exministro también cuestionó la tendencia en la política colombiana de encasillar a los dirigentes por las personas con las que han trabajado en el pasado.

Durante la entrevista recordó que a lo largo de su carrera ha colaborado con diferentes líderes políticos de diversas corrientes ideológicas.

“En Colombia se cree que porque uno trabajó con alguien es propiedad de esa persona”, afirmó Luna, citado por ese medio de comunicación.

El exfuncionario mencionó que ha trabajado con figuras como Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos y Germán Vargas.

Senadores Paloma Valencia y David Luna - crédito Colprensa

En ese contexto, enfatizó que mantiene una posición independiente dentro del panorama político colombiano.

“Ellos son ellos y yo soy yo”, expresó Luna, al subrayar que se considera un liberal defensor de la Constitución de 1991 y que nunca ha militado en el partido Centro Democrático.

La coalición busca proyectarse como recambio generacional

En sus declaraciones, Luna también se refirió al papel de la candidata presidencial Paloma Valencia dentro de la coalición surgida tras la consulta política.

Según el exministro, Valencia ha sido transparente al reconocer su cercanía política con el expresidente Álvaro Uribe.

A su juicio, esa postura demuestra coherencia dentro del debate político y evita que los líderes intenten ocultar sus posiciones para generar simpatías.

Luna sostuvo que el valor de la alianza radica en reunir a personas con visiones distintas para trabajar en objetivos comunes.

De acuerdo con su análisis, el proyecto político busca representar un recambio generacional dentro del escenario político colombiano.

El dirigente explicó que la intención de la coalición es dejar atrás las divisiones políticas del pasado y concentrarse en los problemas que afectan a la ciudadanía.

Entre los temas que mencionó se encuentran la modernización del Estado, la seguridad, la lucha contra el hambre y el desarrollo tecnológico del país.

En ese sentido, afirmó que el proyecto político aspira a posicionar a Colombia como un centro de desarrollo digital y tecnológico en el futuro.

“La gente está cansada de esa pugna política o de esa persona que quiere llegar al poder haciéndole zancadilla al otro”, concluyó Luna, citado por ese medio de comunicación.

El exministro aseguró que los nueve precandidatos que participaron inicialmente en la consulta mantienen su respaldo a la fórmula ganadora y continúan trabajando de manera conjunta en la campaña presidencial.