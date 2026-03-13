Juanse Laverde reveló quiénes son los más desaseados en ‘La casa de los famosos’: mencionó a Mariana Zapata

Juanse Laverde revela quiénes descuidaban la higiene en 'La casa de los famosos 3' - crédito cortesía Canal RCN

La convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia 3 sigue atrayendo la atención del público, no solo por las estrategias y alianzas, sino también por los detalles de la vida diaria de sus participantes.

El cantante Juanse Laverde, recientemente eliminado del programa, abordó en una entrevista en Impresentables de Los40 Colombia una de las curiosidades que más circulaba en redes sociales: los hábitos de higiene de los concursantes.

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Frente a los rumores que apuntaban a Mariana Zapata como una de las menos cuidadosas con la ducha, Juanse fue categórico al desmentirlos. “Mariana Zapata huele delicioso, tiene un pelo super sedoso y largo. Super envidiable”, afirmó, defendiendo a la influencer antioqueña y dejando claro que las especulaciones no tienen fundamento en la realidad. Incluso fue más allá y precisó: “Mariana se baña dos veces al día”.

Juanse aseguró que Alexa se baña poco dentro de 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

El cantante no solo salió en defensa de Mariana, sino que reveló quiénes eran, según él, los verdaderos descuidados en ese aspecto dentro de la casa. “Por ejemplo, les voy a decir gente que no se bañan. De una vez: Alexa no te bañas casi, tampoco se baña Alejandro, Nicolás tampoco se bañaba todo el tiempo y esos sí son problemas”, confesó Juanse. Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas entre los seguidores del reality, quienes comentaron con humor y sorpresa la revelación.

Juanse Laverde acusa a Alejandro Estrada de manipulador tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia 3, Juanse Laverde no tardó en pronunciarse sobre su experiencia en el reality y, en particular, sobre la convivencia con Alejandro Estrada. En una transmisión en vivo del programa Qué hay pa’ dañar Live, el cantante fue contundente al referirse al actor y dejó ver que la relación entre ambos dentro del juego estuvo lejos de ser cordial.

Juanse relató que, al ingresar al programa, percibió en Alejandro una actitud amistosa y un supuesto interés en apoyarlo. Sin embargo, aseguró que esa imagen pronto se desmoronó, pues Estrada, según él, se comportó de forma hipócrita y manipuladora. “Maneja un discurso distinto a sus acciones”, afirmó Laverde, quien también describió a su excompañero como “un hombre sin pantalones ni carácter”.

Alejandro Estrada fue blanco de críticas por Juanse Laverde - crédito cortesía RCN

El cantante fue más allá y señaló que Alejandro Estrada habría estado detrás de muchos de los conflictos vividos en el equipo Tormenta, sugiriendo que utilizaba a las mujeres del grupo para confrontar a otros participantes en su nombre.

Juanse acusó a Estrada de influir negativamente en la percepción de varios habitantes de la casa, poniéndolos en su contra. Recordó, además, episodios en los que recibió comentarios despectivos por parte del actor, quien lo llamó “bobo” y “tonto” en diversas ocasiones.

El cantante también compartió su opinión sobre Beba de la Cruz, una de las participantes que más le sorprendió durante la convivencia. Según relató, al inicio del reality tenía una imagen positiva de ella, motivada por las conversaciones sobre espiritualidad y la invitación frecuente a orar juntos y mantener una actitud optimista. Sin embargo, con el paso del tiempo, Juanse notó que existía una diferencia entre esa faceta espiritual y algunos comentarios que escuchó sobre él a sus espaldas.

“Beba me sorprendió mucho”, afirmó el cantante, dejando ver su decepción y reconociendo que, en ambientes como el reality, las actitudes pueden ser muy distintas a lo que se muestra en los momentos de cercanía. También reflexionó sobre la tendencia de algunos concursantes a hablar bien en público y, al mismo tiempo, expresar opiniones contrarias cuando no están presentes.

Juanse aseguró que Beba lo decepcionó dentro del programa - crédito cortesía RCN

A pesar de su salida, Juanse Laverde dejó claro que no guarda resentimientos con quienes sí le demostraron apoyo durante su paso por el reality. Como muestra de ello, antes de abandonar la competencia, decidió salvar a Juancho Arango y retirarlo de la placa de nominados, reconociendo la lealtad que percibió en él.