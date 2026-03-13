Colombia

Juan Fernando Cristo se baja de las elecciones presidenciales 2026: “Espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia”

El exministro mantendrá la interacción con los equipos territoriales y deliberará los próximos pasos junto a los simpatizantes de su organización

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La decisión, adoptada luego de consultas internas en En Marcha, obedece a la preocupación por una dispersión de candidaturas en el proceso que se avecina, según explicó el exministro- crédito Equipo de prensa de Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo anunció que no inscribirá su nombre para disputar la primera vuelta presidencial en Colombia. El exministro mencionó que esta decisión responde a su voluntad de aportar “mayor claridad al debate público” al panorama electoral, tras escuchar las opiniones de la militancia de su movimiento, En Marcha.

La renuncia de Cristo a la candidatura presidencial obedece a la intención de evitar más fragmentación en el proceso electoral colombiano. Según sus declaraciones, la consulta interna con las bases de En Marcha y la preocupación por la confusión generada por la cantidad de aspirantes lo convencieron de que su postulación no sumaría al momento democrático del país.

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“Hoy, desde En Marcha, de una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos, la voz de las bases del partido en toda Colombia, de la militancia, de la dirigencia, de los candidatos al Congreso de nuestro partido en las pasadas elecciones, hemos tomado una decisión muy importante que queremos compartir con todos ustedes”, indicó Cristo.

“No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial”, remarcó.

La decisión de abandonar la
La decisión de abandonar la carrera electoral fue tomada tras consultar a la militancia del movimiento En Marcha, con el objetivo de reducir la dispersión en la contienda política y beneficiar la transparencia del proceso - crédito Juan Fernando Cristo/X

Añadió: “Al no presentar nuestra candidatura, espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida por tantas aspiraciones”.

El recorrido de En Marcha y sus principios liberales

Cristo recordó que la campaña empezó en noviembre del año pasado, después de “una larga lucha ante la justicia colombiana por garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de nuestro partido, En Marcha”.

Destacó el papel central que ha desempeñado el movimiento en la defensa de la democracia interna y la importancia que otorgan a la participación de las bases en todo el proceso político.

Asimismo, reiteró la orientación liberal de En Marcha y la prioridad de sus valores fundacionales. Según Cristo, la decisión de renunciar a la candidatura fue asumida “desde En Marcha, escuchando a nuestra militancia y con responsabilidad con el país”.

Próximos pasos tras el retiro de la candidatura

Respecto al futuro inmediato, Cristo señaló que continuará recorriendo las regiones de Colombia junto a su equipo. Informó que mantendrá diálogos abiertos con la militancia y la ciudadanía antes de definir una nueva posición política.

La agrupación liberal continuará sus
La agrupación liberal continuará sus recorridos a nivel nacional, priorizando el intercambio con sus seguidores y evaluando nuevas opciones políticas de cara a la elección - crédito Juan Fernando Cristo / X

“En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, dialogando con nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo que anunciaremos a todos los colombianos”, anticipó.

El excandidato ratificó su compromiso de actuar con responsabilidad y de cara a la sociedad. La ruta de trabajo de Cristo prioriza el diálogo interno, la difusión de los valores partidarios y la transparencia, en la búsqueda de fortalecer el papel de En Marcha en la política nacional de cara a las próximas elecciones.

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