Juan Daniel Oviedo se inscribió oficialmente como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Me siento orgulloso de ser el distinto”

El 13 de marzo de 2026 se llevó a cabo la inscripción de la fórmula presidencial Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito @PalomaValenciaL/X

El 13 de marzo de 2026, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, se oficializó la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Ovideo. Tras la inscripción, el exdirector del Dane habló sobre la importancia de trabajar en favor del país sin caer en la polarización y la radicalización de la política.

El segundo más votado en la Gran Consulta por Colombia señaló que es necesario reconocer las diferencias y dolores en común, “sino el país no va a poder avanzar”.

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Durante su intervención, el economista aseveró que es necesario escuchar las ideas de los demás. Además, dijo que “como decía el expresidente Uribe Vélez, debemos juntarnos en esas cicatrices que tenemos”, no para “cambiar a Paloma o a Oviedo, sino para cambiar a Colombia, porque Colombia se lo merece”.

Y agregó: “De verdad, muchísimas gracias, porque es muy emocionante decirle al país que estamos dando un paso importante hacia adelante. Llevamos ya casi cuatro años revolviendo heridas del pasado, pero hoy estamos dando un paso importante, no desde la comodidad ni tampoco desde la coincidencia perfecta”.

A la par, sostuvo que tiene como objetivo velar por las minorías y grupos sociales históricamente olvidados. Así mismo, expresó sentirse orgulloso por formar parte de la candidatura de la senadora de la República por el Centro Democrático.

“Somos distintos y ustedes escucharon a lo largo de nuestra campaña que Colombia es un país de distintos, de millones de personas que simplemente por ser distintas son subvaloradas o ignoradas. Y hoy me siento orgulloso de ser un distinto que va a acompañar a Paloma Valencia a ser presidenta de Colombia”.

El exdirector del Dane señaló que es necesario dejar atrás la polarización y trabajar en “las cicatrices” que tiene - crédito Colombia @JDOviedoAr/X

Oviedo publicó en su cuenta de X una foto con la candidata presidencial Paloma Valencia en la que reafirmó su compromiso de aportar al desarrollo del territorio nacional.

“Quiero que @PalomaValenciaL sea nuestra presidente. ¡Y quiero ser su vicepresidente! No estamos acá para cambiar ninguno de nosotros 2, pero sí para que Colombia cambie. Soy OVIEDO y quiero ¡ayudar a sumar en la diferencia!”, escribió en su cuenta de X.

Juan Daniel Oviedo explicó por qué aceptó ser el vicepresidente de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo erxplicó porque sea alió con Paloma Valencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se refirió a la alianza con la senadora del Centro Democrático, las aspiraciones de cara a una eventual llegada al Ejecutivo y su aporte al país.

“Yo no vengo a adherirme al Centro Democrático, sino que vengo a conciliar entre la derecha y el centro. Es una oportunidad para que el país sepa que sumar es el camino”, declaró Oviedo en entrevista con Blu Radio.

En el diálogo con Paloma Valencia, según dijo, se planteó el enfoque que tendría su gobierno en materia de paz. Sin embargo, Oviedo no dio detalles sobre los acuerdos a los que llegaron. El político envió un mensaje a los miembros del Centro Democrático que piensan que llegó a “mariquear” el partido.

Con este video Colombia confirmó que Oviedo sería la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Prensa Paloma Valencia

“Tenemos una oportunidad para juntarnos. Esto se trata de formar una coalición, no se trata de que yo llegue a mariquear el partido, como dicen algunos miembros”, sostuvo.

El economista, de 48 años, aseguró que formar parte de la dupla presidencial del Centro Democrático no significa que se volvió un “marica uribista”, como muchos piensan. “Yo no llego a mariquear el país, yo llego a demostrar que esta voz y esta orientación sexual también es capaz de defender a los colombianos”.

Sobre las funciones que tendría en la administración de Valencia, el político colombiano afirmó al medio citado que se enfocará en “la paz, el desarrollo territorial efectivo y los enfoques de seguridad; también desde la vicepresidencia estaremos trabajando en las deudas sociales que deja este Gobierno”.

En paralelo, aseguró a Semana que, en un eventual gobierno junto a Paloma Valencia, se garantizarán los recursos necesarios para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueda rendir cuentas sobre su gestión al finalizar el periodo presidencial. El pronunciamiento se dio en medio de la discusión sobre el futuro de ese tribunal en el país.

“El acuerdo que hemos definido es trabajar incansablemente para que todos los recursos económicos e institucionales se asignen a este sistema de justicia transicional bajo nuestro gobierno”, afirmó.