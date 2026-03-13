Juan Daniel Oviedo confrontó a Gustavo Petro tras unirse a Paloma Valencia: “Podría hablar clarito de los maricas”

El presidente criticó a los que votaron por Oviedo - crédito Colprensa/Presidencia Colombia

La decisión de Juan Daniel Oviedo de aceptar la invitación de Paloma Valencia para ser su fórmula vicepresidencial en los comicios del 31 de mayo en Colombia ha generado opiniones divididas.

Algunos simpatizantes del Centro Democrático, partido que representa Paloma Valencia, han cuestionado el apoyo de Oviedo, principalmente por las exigencias previas que realizó antes de unirse a su candidata.

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Figuras relacionadas con la izquierda han criticado a aquellos que apoyaron al líder de Con toda por Colombia, al que han acusado de “camuflarse” con comentarios positivos sobre el Gobierno Petro para aumentar el número de simpatizantes. En diálogo con BluRadio, Oviedo se refirió a los señalamientos que ha recibido y negó tener una postura política marcada.

“A mí ya no me bajan de regalada. Yo estoy convencido de que Colombia es la potencia mundial del pereque; a todo se le pone. Salí como director del Dane a ser candidato y que era uribista. Que Sebastián quería conocer a Bolívar; entonces era petrista. Pasé a claudista y ahora me salió que santista por hablar de paz”.

El exdirector del Dane será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Reuters

Petro cuestionó a los simpatizantes de Juan Daniel Oviedo

A pesar de las declaraciones de Juan Daniel Oviedo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió, sin pronunciar el nombre del bogotano, al candidato que convenció a sus electores hablando bien de su mandato, lo que fue tomado como una clara indirecta contra Oviedo.

“Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”.

En la publicación, el presidente pidió que los colombianos se centren en los proyectos de su Gobierno y utilizó las palabras “plumas y lentejuelas” para mencionar un tipo de camuflaje, lo que fue tomado como un comentario homofóbico contra Juan Daniel Oviedo.

“Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas. Que esconden a los vampiros”.

Esta fue la publicación por la que han acusado al presidente de ser homofóbico - crédito @petrogustavo/X

Horas más tarde, Juan Daniel Oviedo compartió la publicación que realizó el presidente para indicar que se merecía un “periodicazo”, término que ha comenzado a utilizar para referirse a las posturas con las que está en contra.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia le pidió al presidente hablar de manera directa sobre su comunidad. “Presidente @petrogustavo, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas”.

Juan Daniel Oviedo rechazó la forma con la que el presidente se refirió a las personas homosexuales y lo cuestionó por no ser ejemplo en una nación en la que la homofobia sigue siendo un problema.

“En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, escribió Juan Daniel Oviedo.

El exdirector del Dane arremetió contra Gustavo Petro - crédito @JDOviedoAr/X

A pesar de que aceptó la invitación de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo ha afirmado que no cambiará su postura sobre el Gobierno Petro, aceptando que ha tenido varios aspectos positivos.

Precisamente, ese es uno de los motivos por los que los simpatizantes más acérrimos del Centro Democrático han cuestionado la inclusión de Oviedo en la campaña de Paloma Valencia.