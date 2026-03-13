Ingrid Betancourt calificó a Rtvc como ‘la mascota de Gustavo Petro’: “El petrismo no deja de sorprender”

Ingrid Betancourt publicó un video en el que resumió los escándalos de corrupción que, según ella, marcaron la semana en el Gobierno - crédito @IBetancourtCol/X

La excongresista y excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó un fuerte mensaje contra el Gobierno de Gustavo Petro, en particular contra algunos medios públicos que, según ella, actúan como instrumentos de ataque político.

Por medio de su cuenta en la red social X, Betancourt señaló que Rtvc, entidad financiada con recursos del Estado debido a que es pública, se convirtió en lo que llamó “la mascota de Gustavo Petro”.

La lideresa política agregó que este medio recibió órdenes directas de atacarla después de la publicación de un video crítico al Gobierno nacional. En dicho clip, Betancourt repasó los distintos escándalos de corrupción que, en su opinión, marcaron una semana en la administración de Petro.

Ingrid Betancourt afirmó que RTVC se convirtió en “la mascota de Gustavo Petro” - crédito @IBetancourtCol/X

La excongresista dijo en el video: “¡Qué semana! El petrismo no deja de sorprender. Los resultados de los escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos ya empiezan a tener resultados”.

De esta manera, Ingrid Betancourt compartió lo que ocurrió día a día: “Martes, imputación a Juliana Guerrero, que fue aplazada; miércoles, imputación a Ricardo Roa por caso apartamento, que también aplazaron; miércoles, imputación al prófugo César Manrique, exdirector de Función Pública; y jueves, orden de captura a Wadith Mansur y Karen Manrique por caso Ricardo Bonilla en el escándalo de la Ungrd. Mientras tanto, Olmedo López y Schneider Pinilla siguen desde la cárcel”.

“Por lo visto, Dios quiera que no haya próximo Pacto de la Picota, porque va a ser con sus antiguos funcionarios”, concluyó la líder política y de oposición del Gobierno nacional en su video.

Ingrid Betancourt señaló que el presidente Gustavo Petro usa los recursos públicos para que la ataquen - crédito Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

Esta es la razón por la que Ingrid Betancourt arremetió contra la campaña de ataques en su contra

La denuncia se originó tras la intervención de Levy Rincón, activista político y conductor del programa Al fondo a la izquierda que se transmite en Radio Nacional de Colombia, en Rtvc, que dedicó un espacio a comentarios sobre la exsenadora.

Betancourt consideró que el programa se enfoca en defender al Gobierno nacional y se había intentado desacreditar su opinión sobre la política actual, en especial tras los resultados negativos de su partido Verde Oxígeno en las elecciones del 8 de marzo, donde no logró obtener representación en el Congreso y perdió su personería jurídica.

Levy Rincón se refirió a Betancourt con palabras duras en un mensaje en la red social: “El delirio de Ingrid Betancourt es similar al de Juan Manuel Galán. Un día alguien, quizá en sus familias, les dijo que eran importantes para el país. Que debían asumir ese rol y que su misión en la vida era la de un héroe nacional que se vistiera de presidencia para salvarnos de no sé qué”.

Levy Rincón, conductor del programa Al fondo a la izquierda, calificó a Betancourt de “delirio” - crédito @LevyRincon/X

“Y así andan, como unos loquitos, hablando a la nada, hablándole a nadie. Llenándose el ego con autoengaños e inflándose con la alfombra roja y los parlantes que les prestan los medios cada que van a decir cualquier estupidez que consideran de mucha importancia en sus vidas insulsas", agregó el activista político en X.

Rincón insistió en su publicación en que la figura de Ingrid Betancourt estaba muy distante de su discurso sobre el amor a la nación. Explicó sus palabras señalando que, al igual que otros miembros de la élite, ella creía que los recursos del Estado le pertenecían por derecho propio.

Por lo que concluyó: “Es triste verlos parasitar, usurpar funciones y cargos simplemente porque siguen perdidos y extraviados acompañados del gen de la maldad. Ese que, también, les hace creer que el erario hace parte de su privilegio. ¡Un par de hijueputas es lo que son! (sic)”.

Según Levy Rincón, Ingrid Betancourt y otros miembros de la élite creen que los recursos del Estado les pertenecen por derecho propio - crédito @LevyRincon/X

Fueron estas declaraciones las que provocaron el mensaje de Ingrid Betancourt, por lo que la excandidata presidencial reiteró que la utilización de recursos públicos para atacar a opositores genera un daño directo a la democracia y alimenta la polarización en el país.