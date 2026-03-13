Colombia

Ingrid Betancourt calificó a Rtvc como ‘la mascota de Gustavo Petro’: “El petrismo no deja de sorprender”

La excandidata presidencial arremetió contra Levy Rincón y aseguró que las críticas hacia ella eran parte de una estrategia del Gobierno nacional para financiar programas que la atacaran, usando recursos de todos los colombianos

Guardar

Ingrid Betancourt publicó un video en el que resumió los escándalos de corrupción que, según ella, marcaron la semana en el Gobierno - crédito @IBetancourtCol/X

La excongresista y excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó un fuerte mensaje contra el Gobierno de Gustavo Petro, en particular contra algunos medios públicos que, según ella, actúan como instrumentos de ataque político.

Por medio de su cuenta en la red social X, Betancourt señaló que Rtvc, entidad financiada con recursos del Estado debido a que es pública, se convirtió en lo que llamó “la mascota de Gustavo Petro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lideresa política agregó que este medio recibió órdenes directas de atacarla después de la publicación de un video crítico al Gobierno nacional. En dicho clip, Betancourt repasó los distintos escándalos de corrupción que, en su opinión, marcaron una semana en la administración de Petro.

Ingrid Betancourt afirmó que RTVC
Ingrid Betancourt afirmó que RTVC se convirtió en “la mascota de Gustavo Petro” - crédito @IBetancourtCol/X

La excongresista dijo en el video: “¡Qué semana! El petrismo no deja de sorprender. Los resultados de los escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos ya empiezan a tener resultados”.

De esta manera, Ingrid Betancourt compartió lo que ocurrió día a día: “Martes, imputación a Juliana Guerrero, que fue aplazada; miércoles, imputación a Ricardo Roa por caso apartamento, que también aplazaron; miércoles, imputación al prófugo César Manrique, exdirector de Función Pública; y jueves, orden de captura a Wadith Mansur y Karen Manrique por caso Ricardo Bonilla en el escándalo de la Ungrd. Mientras tanto, Olmedo López y Schneider Pinilla siguen desde la cárcel”.

Por lo visto, Dios quiera que no haya próximo Pacto de la Picota, porque va a ser con sus antiguos funcionarios”, concluyó la líder política y de oposición del Gobierno nacional en su video.

Ingrid Betancourt señaló que el
Ingrid Betancourt señaló que el presidente Gustavo Petro usa los recursos públicos para que la ataquen - crédito Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

Esta es la razón por la que Ingrid Betancourt arremetió contra la campaña de ataques en su contra

La denuncia se originó tras la intervención de Levy Rincón, activista político y conductor del programa Al fondo a la izquierda que se transmite en Radio Nacional de Colombia, en Rtvc, que dedicó un espacio a comentarios sobre la exsenadora.

Betancourt consideró que el programa se enfoca en defender al Gobierno nacional y se había intentado desacreditar su opinión sobre la política actual, en especial tras los resultados negativos de su partido Verde Oxígeno en las elecciones del 8 de marzo, donde no logró obtener representación en el Congreso y perdió su personería jurídica.

Levy Rincón se refirió a Betancourt con palabras duras en un mensaje en la red social: “El delirio de Ingrid Betancourt es similar al de Juan Manuel Galán. Un día alguien, quizá en sus familias, les dijo que eran importantes para el país. Que debían asumir ese rol y que su misión en la vida era la de un héroe nacional que se vistiera de presidencia para salvarnos de no sé qué”.

Levy Rincón, conductor del programa
Levy Rincón, conductor del programa Al fondo a la izquierda, calificó a Betancourt de “delirio” - crédito @LevyRincon/X

“Y así andan, como unos loquitos, hablando a la nada, hablándole a nadie. Llenándose el ego con autoengaños e inflándose con la alfombra roja y los parlantes que les prestan los medios cada que van a decir cualquier estupidez que consideran de mucha importancia en sus vidas insulsas", agregó el activista político en X.

Rincón insistió en su publicación en que la figura de Ingrid Betancourt estaba muy distante de su discurso sobre el amor a la nación. Explicó sus palabras señalando que, al igual que otros miembros de la élite, ella creía que los recursos del Estado le pertenecían por derecho propio.

Por lo que concluyó: “Es triste verlos parasitar, usurpar funciones y cargos simplemente porque siguen perdidos y extraviados acompañados del gen de la maldad. Ese que, también, les hace creer que el erario hace parte de su privilegio. ¡Un par de hijueputas es lo que son! (sic)”.

Según Levy Rincón, Ingrid Betancourt
Según Levy Rincón, Ingrid Betancourt y otros miembros de la élite creen que los recursos del Estado les pertenecen por derecho propio - crédito @LevyRincon/X

Fueron estas declaraciones las que provocaron el mensaje de Ingrid Betancourt, por lo que la excandidata presidencial reiteró que la utilización de recursos públicos para atacar a opositores genera un daño directo a la democracia y alimenta la polarización en el país.

Temas Relacionados

Ingrid BetancourtRtvcGustavo PetroLevy RincónElecciones ColombiaViolencia PolíticaOposición a Gustavo PetroOposiciónJuan Manuel GalánColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con liderazgo del INC, transferencia tecnológica y fondos públicos

Un convenio entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología permitirá contar con procesos industriales y científicos para elaborar fármacos avanzados, dirigidos inicialmente a pacientes de entidades públicas

Colombia producirá por primera vez

Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

En video quedó cuando el hombre, señalado de extorsión agravada, salía de un supermercado de cadena junto a sus seres queridos y fue interceptado por las autoridades

Ante su familia: así cayó

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Desde Indepaz relataron que el cadáver tenía signos de tortura y señales de impactos de arma de fuego. Los restos fueron encontrados a las orillas del Río Cauca, en Nechí

Encontraron cuerpo de líder social

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

El piloto colombiano dio su concepto sobre las reacciones negativas de los aficionados y pilotos luego de la primera carrera en Australia

Juan Pablo Montoya atacó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron cuerpo de líder social

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Koral Costa habló sobre el

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su fe y contó cómo fue su experiencia en un retiro espiritual: “Un reencuentro con Dios”

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

Deportes

Juan Pablo Montoya atacó con

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Torino dejaría colgado a Duván Zapata para la próxima temporada: se quedaría sin equipo

Luis Díaz sumó récord individual en la Champions League: Atalanta fue su víctima

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo