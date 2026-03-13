Encuesta Atlas-Intel: Gustavo Petro se ‘rajó’ en la aprobación de su Gobierno, a falta de menos de 150 días para su salida de la Casa de Nariño

Casi seis de cada 10 encuestados rechazaron la administración del presidente Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X

La encuesta de Atlas-Intel, conocida el jueves 12 de marzo de 2026, parece haber ‘rajado’ al presidente de la República, Gustavo Petro, que estaría otra vez en índices negativos en materia de aprobación de su gestión. Un resultado que dista de otros publicados antes de la veda electoral, que se ejerció una semana antes de la realización de los comicios legislativos y de las consultas efectuadas el domingo 8 de marzo. Es la principal conclusión de la referida medición.

De acuerdo con los resultados, presentados por Semana, la aprobación del jefe de Estado se encuentra en un nivel bajo, con un 53,7% de los encuestados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que la aprueba. Por su parte, un 8,8% no tiene una opinión definida; en una diferencia de más de 16 puntos porcentuales, que evidencia un clima de insatisfacción mayoritaria respecto al liderazgo presidencial y a la manera en que se está conduciendo el Gobierno.

Pese a aumentar el número de congresistas en la contienda del 8 de marzo, la percepción ciudadana sobre el Gobierno de Gustavo Petro sigue siendo negativa, de acuerdo con Atlas-Intel - crédito Luisa González/REUTERS

En comparación con los resultados del 28 de febrero de esta misma casa encuestadora, Petro aumentó su porcentaje de rechazo, pues en ese entonces tenía un 47,9% negativo, frente a una aprobación del 43,8% y un grupo de consultados que dijo no saber del tema del 8,3%. Es decir, el margen rojo aumentó un 5,8%, mientras que el respaldo a sus iniciativas cayó un 6,3%, en resultados que han causado comentarios en la escena política nacional.

¿Los colombianos consideran buena o mala la gestión de Gustavo Petro?

En la evaluación general del Gobierno de Petro, el 45,3% de los participantes califica la gestión como mala o muy mala, mientras que un 33,7% la considera excelente o buena. Entretanto, en la medición se estableció que el 21,1% la define como regular, y este predominio de opiniones negativas sobre las positivas parece confirmar que la percepción ciudadana es mayormente crítica hacia la administración actual, a la que le restan 148 días en el poder.

El presidente Gustavo Petro perdió más de seis puntos porcentuales de respaldo, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Atlas-Intel - crédito Ovidio González/Presidencia

Entre las preocupaciones de la población, la corrupción destaca como el principal problema a solucionar, señalada por el 46,9% de los encuestados como un aspecto que perjudica. A esta inquietud le siguen la inseguridad (13,7%), la guerrilla (8,4%) y los altos impuestos o la ineficiencia estatal (7,7%). Asimismo, la salud (6,7%), la pobreza (6,1%) y el narcotráfico (3,6%) completan la lista de los asuntos más mencionados, aunque como se ve con porcentajes menores.

Es válido poner en contexto que, a diferencia de Atlas-Intel, Invamer mostraba, al corte del 27 de febrero, una aprobación del presidente del 49,1 %, 11 puntos porcentuales más que su último registro. Este repunte se produjo a cinco meses de concluir su mandato, ya que en noviembre de 2025 el respaldo a su gestión era del 38%, lo que reflejó más reciente refleja una mejora notable en la percepción ciudadana respecto al desempeño del mandatario.

Los resultados de Atlas-Intel contrastan con otras mediciones, que muestran un balance más favorable para el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia

Ficha técnica

Atlas-Intel S.A.S. llevó a cabo la encuesta con el respaldo financiero de la revista Semana. El objetivo principal de la medición fue recoger información sobre la intención de voto, la aprobación presidencial y las percepciones de los colombianos respecto al entorno político, económico y social del país, con un total de 4.291 ciudadanos habilitados para votar, seleccionados a través del sistema digital Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR).

A su vez, este ejercicio cuenta con un nivel de confianza del 95 % y presenta un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales en todas sus preguntas. El levantamiento de la información se adelantó de manera digital entre el 10 y el 12 de marzo de 2026, y para tal fin se incluyeron participantes de todas las regiones administrativas del país: Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Pacífico y Llano, según el registro de la firma.

La cobertura geográfica del estudio abarca tanto grandes urbes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, así como ciudades intermedias como Villavicencio, Neiva e Ibagué, y también tuvo en cuenta áreas rurales y municipios pequeños. El universo representado corresponde al electorado nacional, sin que se haya otorgado incentivos a los encuestados, en un propósito de explorar el escenario electoral y las opiniones sociales y económicas.