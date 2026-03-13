Colombia

Elecciones Colombia 2026: estos son los candidatos a Presidente y Vicepresiente para la primera vuelta en mayo

Las fuerzas políticas priorizaron la construcción de coaliciones y la selección de fórmulas vicepresidenciales, enfocando sus tácticas para captar el apoyo de los votantes

Guardar
La contienda por la Presidencia
La contienda por la Presidencia de Colombia 2026 suma 8 fórmulas inscritas y espera más candidaturas antes del cierre oficial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae

La contienda electoral por la Presidencia en 2026 entró en su fase decisiva, con 8 candidaturas formalmente inscritas antes del cierre de inscripciones el viernes 13 de marzo.

El sector político orienta su estrategia hacia los cinco millones de votos de los partidos tradicionales, una cifra que podría inclinar el rumbo de la primera vuelta electoral prevista para el 31 de mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El terreno de competencia está marcado por la búsqueda activa del electorado indeciso y la consolidación de alianzas que buscan proyectar una imagen de moderación y apertura.

El tablero electoral se mueve tras la definición reciente de postulaciones clave, como la de Paloma Valencia por el Centro Democrático, que logró 3.236.286 votos (55,2%) en la Gran Consulta por Colombia, o la designación de Claudia López y Roy Barreras tras las consultas de centro e izquierda realizadas el 8 de marzo.

Paloma Valencia, Claudia López y
Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras refuerzan sus propuestas integrando figuras técnicas y de renovación a sus equipos - crédito Prensa Paloma Valencia/EFE/Colprensa

Mientras Valencia se posicionó como figura central de la derecha, López encabezó la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’ tras obtener 574.670 votos, y Barreras lideraró el ‘Frente por la vida’ con 257.037 sufragios.

En un intento por sumar fuerzas, Valencia optó por Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, que alcanzó la segunda votación más alta dentro de la consulta interna.

Las negociaciones entre ambos incluyeron tres reuniones, una de ellas mediada por Álvaro Uribe, expresidente y líder del Centro Democrático, paso que, de acuerdo con declaraciones de Oviedo recogidas por El Espectador, busca “una propuesta de gobierno que quiere sumar entre distintos”.

La competencia principal, según los diferentes sondeos que se han realizado, la encabezan Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria.

Cepeda escogió como compañera de fórmula a Aida Quilcué, senadora y lideresa indígena, a quien apunta como representante de “la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha de los pueblos indígenas”.

Sergio Fajardo, Abelardo de la
Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son otros de los candidatos presidenciales que se inscribieron para la primera vuelta presidencial en mayo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

Por su parte, De la Espriella integró a su equipo al exministro José Manuel Restrepo, a quien calificó como “académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional”.

Otros de los movimientos que se generaron fueron el de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, que seleccionó a Edna Bonilla —exsecretaria de Educación de Bogotá— como su coequipera bajo la consigna de complementariedad y renovación, y defendiendo que ambos son docentes comprometidos con la agenda de cambio.

Fajardo declaró a El Espectador: “La forma de la política es muy importante. No es el cuento del (Armando) Benedetti que ayudó a ganar”, reforzando su intención de distanciarse de prácticas tradicionales y destacar la transparencia en su campaña.

Roy Barreras, tras ganar la consulta de sectores de izquierda y del ‘Frente por la vida’, eligió a la exfiscal Martha Lucía Zamora como dupla. En palabras de Barreras, Zamora representa una apuesta por el fortalecimiento institucional, la formación técnica y el compromiso con el Estado social de derecho.

El abanico de candidaturas también incluye a Luis Gilberto Murillo, excanciller, acompañado por la politóloga Luz María Zapata, reconocida por su experiencia al frente de Asocapitales.

Clara López junto a la abogada y exveedora distrital María Consuelo Del Río; Miguel Uribe Londoño con la administradora de empresas Luisa Villegas; Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo; y Juan Fernando Cristo con la experta en conflicto armado Norma Vera.

Aunque partidos emblemáticos como el Conservador, La U, Cambio Radical y el Liberal no tienen hoy una candidatura unificada, mantienen bajo observación las alternativas de Valencia y De la Espriella.

El directorio nacional conservador, presidido por Efraín Cepeda, desistió de presentar postulante y faculta la exploración de alianzas externas. En las elecciones al Congreso del 8 de marzo, estos cuatro partidos sumaron cerca de cinco millones de votos; su decisión podría determinar el desenlace de la primera vuelta, pues históricos respaldos, como el que impulsó a Gustavo Petro en 2022, demuestran la capacidad real de transformación que tienen estas alianzas.

Juan Fernando Cristo y Luis
Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo pasaron de conformar el Gobierno Petro a ser candidatos presidenciales - crédito @CancilleriaCol/X y @CristoBustos/X

Esta dinámica impacta también las posibilidades de conformar coaliciones en el espacio de centroizquierda. El exministro Juan Fernando Cristo sostuvo reuniones con representantes de diversas fuerzas, incluidas la senadora María José Pizarro, figura clave del equipo de campaña de Cepeda, y Clara López, aunque los intentos de adhesión y acuerdos fueron finalmente descartados.

El camino hacia la Presidencia de Colombia en 2026 lo protagonizan diez binomios definidos que representan un espectro político amplio: Iván Cepeda-Aida Quilcué, Abelardo de la Espriella-José Manuel Restrepo, Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo-Edna Bonilla, Clara López-María Consuelo Del Río, Luis Gilberto Murillo-Luz María Zapata, Roy Barreras-Martha Lucía Zamora, Miguel Uribe Londoño-Luisa Villegas, Sondra Macollins-Leonardo Karam Helo y Juan Fernando Cristo-Norma Vera.

La definición de coaliciones, movimientos de cúpulas partidistas y la elección de fórmulas vicepresidenciales dan forma al tarjetón de la primera vuelta, inaugurando una campaña que se jugará, en gran medida, entre la capacidad de sumar los votos de las tradicionales bancadas y la atracción de los sectores indecisos, configurando así el mapa electoral que determinará el relevo en la casa de Nariño.

Temas Relacionados

Candidatos presidencialesElecciones 2026Registraduría Nacional del Estado CivilPaloma ValenciaJuan Daniel OviedoAbelardo de la EspriellaRoy BarrerasClaudia LópezIván CepedaClara LópezSergio FajardoLuis Gilberto MurilloColombia-noticias

Más Noticias

Petro habría lanzado críticas veladas contra Juan Daniel Oviedo y su alianza con Paloma Valencia: “Son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”

El presidente de Colombia reaccionó en X a las declaraciones de la senadora del Centro Democrático sobre su alianza con el exdirector del Dane, quien obtuvo más de 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia

Petro habría lanzado críticas veladas

Petro se refirió a la captura de Sebastián Marset, el narco al que señaló por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: “Me quería asesinar”

El mandatario colombiano se refirió en varias ocasiones a los presuntos nexos de un narcotraficante uruguayo con el homicidio perpetrado bajo la modalidad de sicariato, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú, Cartagena de Indias (Bolívar)

Petro se refirió a la

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

El Nuevo Liberalismo confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Una alternativa frente a la polarización”

El aval del partido, dirigido por Juan Manuel Galán, formalizó una alianza surgida tras la Gran Consulta por Colombia y que busca consolidar una coalición política de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo

El Nuevo Liberalismo confirmó su

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

Polo Polo y Dávila obtuvieron un respaldo mínimo en las elecciones del 8 de marzo, quedando ambos fuera de sus aspiraciones políticas y convirtiéndose en objeto de bromas y propuestas satíricas en redes sociales

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó a los memes virales por su papel leyendo los resultados de las elecciones: “No tenía ni idea”

El presentador Diego Sáenz reveló incómoda experiencia que vivió con un amigo gay: “Hasta ese día me caía muy bien”

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud