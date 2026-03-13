Colombia

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con liderazgo del INC, transferencia tecnológica y fondos públicos

Un convenio entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología permitirá contar con procesos industriales y científicos para elaborar fármacos avanzados, dirigidos inicialmente a pacientes de entidades públicas

Guardar

El convenio entre el Ministerio de Salud y el INC cuenta con una inversión pública de 85.100 millones de pesos para fortalecer la respuesta al cáncer - crédito Ministerio de Salud

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con desarrollo y tecnología propia, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y con financiación 100% pública.

El país inicia así una nueva etapa en su política de soberanía farmacéutica, al crear desde cero un anticuerpo monoclonal biosimilar para tratar diferentes tipos de cáncer, un avance sin precedentes en la historia de la infraestructura sanitaria nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas, confirmó la magnitud del proyecto: “Como parte del fortalecimiento de la respuesta nacional al cáncer y el fortalecimiento de la soberanía sanitaria en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social ha firmado un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Cancerología por un valor de ochenta y cinco mil cien millones de pesos”

Además, destacó que el proyecto tiene como objetivo viabilizar la producción de biosimilares en el Instituto Nacional de Cancerología como una alternativa de oferta para los tratamientos de cáncer, “que permita una mayor oportunidad y una mayor eficiencia en el gasto incurrido en-- para el tratamiento de estas patologías en el país”.

La estrategia fortalecerá la autonomía
La estrategia fortalecerá la autonomía científica de Colombia al permitir el desarrollo local de nuevas terapias frente a futuras crisis de suministro - crédito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias./UdeA

Un cambio estratégico: de la importación a la producción nacional

Hasta ahora, Colombia dependía de la importación de medicamentos biotecnológicos oncológicos de alto costo, lo que la hacía vulnerable a los precios internacionales y a posibles interrupciones en las cadenas globales de suministro. Con el desarrollo del anticuerpo monoclonal biosimilar, el país inicia la construcción de una capacidad técnica y científica que nunca antes había existido en el sector público de la salud.

Los anticuerpos monoclonales son tratamientos de alta especialización usados para cáncer y enfermedades autoinmunes. El biosimilar que se desarrollará en Colombia tendrá la misma eficacia, seguridad y calidad que los medicamentos de referencia ya aprobados internacionalmente, pero estará hecho en territorio nacional y con recursos estatales.

Modernización y transferencia tecnológica

El proyecto fue estructurado durante ocho años y recibió su asignación formal de recursos en 2025. Desde entonces, el INC ha avanzado en la modernización de su infraestructura, lo que permitirá no solo duplicar la fabricación de sueros hiperinmunes, sino también instalar una planta de producción a pequeña escala. Allí se elaborará la materia prima para medicamentos estratégicos, inicialmente para los pacientes atendidos por el Instituto, y en etapas futuras para el sistema nacional de salud.

El proyecto incluye modernización de
El proyecto incluye modernización de la infraestructura del INC, instalación de planta de producción y transferencia de conocimiento científico - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

El Ministerio de Salud y Protección Social respaldó este esfuerzo a través del CONPES 4170 de 2025, que establece una inversión de $85.000.100.000 entre 2026 y 2035 para fortalecer infraestructura y capacidades tecnológicas públicas y mixtas en el desarrollo de medicamentos, vacunas y sueros, reduciendo la dependencia de importaciones.

Para la fabricación del biosimilar, el INC firmó un contrato con la firma internacional 3Pniovian, experta en desarrollo y manufactura biotecnológica. El acuerdo no consiste en comprar una fórmula terminada, sino en transferir y construir el conocimiento científico y técnico que permitirá a Colombia producir el anticuerpo monoclonal.

Los componentes del proyecto incluyen la creación de la línea celular, el desarrollo de métodos analíticos, el escalamiento industrial y la transferencia completa de conocimiento, garantizando que la capacidad permanezca instalada en el país.

Colombia igualará en calidad, seguridad
Colombia igualará en calidad, seguridad y eficacia a los medicamentos internacionales al producir su propio anticuerpo monoclonal biosimilar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Capacidad instalada y autonomía científica

Uno de los elementos más innovadores es que el conocimiento y la tecnología para fabricar medicamentos biotecnológicos no quedarán en manos de un proveedor externo. La transferencia permitirá que Colombia adquiera autonomía para desarrollar nuevas terapias y adaptar soluciones a sus propias necesidades, fortaleciendo su base científica y reconfigurando el rol del INC, que sumará a sus funciones hospitalarias, docentes e investigativas, la capacidad productiva de alta complejidad.

La hoja de ruta prevé el desarrollo progresivo de cuatro medicamentos oncológicos estratégicos, que hasta 2025 solo se financiaban con fondos del propio INC. La producción local buscará garantizar la continuidad terapéutica para los pacientes, especialmente relevante en escenarios de crisis global de suministro, como ocurrió durante la pandemia.

Temas Relacionados

Enfermedades cancerigenasProducción de medicamentosInstituto Nacional de CancerologíaBiotecnología FarmacéuticaAnticuerpos MonoclonalesColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

En video quedó cuando el hombre, señalado de extorsión agravada, salía de un supermercado de cadena junto a sus seres queridos y fue interceptado por las autoridades

Ante su familia: así cayó

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Desde Indepaz relataron que el cadáver tenía signos de tortura y señales de impactos de arma de fuego. Los restos fueron encontrados a las orillas del Río Cauca, en Nechí

Encontraron cuerpo de líder social

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

El piloto colombiano dio su concepto sobre las reacciones negativas de los aficionados y pilotos luego de la primera carrera en Australia

Juan Pablo Montoya atacó con

Lina Garrido llamó “limpión de la cocina de Petro” a Gustavo Bolívar por incluirla en la lista de “quemados” del Congreso

El exdirector del DPS expuso un listado de políticos que no fueron elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo e indicó que todos son “antipetristas”

Lina Garrido llamó “limpión de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron cuerpo de líder social

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Feid lanza su propio sello

Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su fe y contó cómo fue su experiencia en un retiro espiritual: “Un reencuentro con Dios”

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

Torino dejaría colgado a Duván Zapata para la próxima temporada: se quedaría sin equipo

Luis Díaz sumó récord individual en la Champions League: Atalanta fue su víctima

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo