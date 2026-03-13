Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con liderazgo del INC, transferencia tecnológica y fondos públicos

El convenio entre el Ministerio de Salud y el INC cuenta con una inversión pública de 85.100 millones de pesos para fortalecer la respuesta al cáncer - crédito Ministerio de Salud

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con desarrollo y tecnología propia, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y con financiación 100% pública.

El país inicia así una nueva etapa en su política de soberanía farmacéutica, al crear desde cero un anticuerpo monoclonal biosimilar para tratar diferentes tipos de cáncer, un avance sin precedentes en la historia de la infraestructura sanitaria nacional.

La directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas, confirmó la magnitud del proyecto: “Como parte del fortalecimiento de la respuesta nacional al cáncer y el fortalecimiento de la soberanía sanitaria en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social ha firmado un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Cancerología por un valor de ochenta y cinco mil cien millones de pesos”

Además, destacó que el proyecto tiene como objetivo viabilizar la producción de biosimilares en el Instituto Nacional de Cancerología como una alternativa de oferta para los tratamientos de cáncer, “que permita una mayor oportunidad y una mayor eficiencia en el gasto incurrido en-- para el tratamiento de estas patologías en el país”.

La estrategia fortalecerá la autonomía científica de Colombia al permitir el desarrollo local de nuevas terapias frente a futuras crisis de suministro - crédito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias./UdeA

Un cambio estratégico: de la importación a la producción nacional

Hasta ahora, Colombia dependía de la importación de medicamentos biotecnológicos oncológicos de alto costo, lo que la hacía vulnerable a los precios internacionales y a posibles interrupciones en las cadenas globales de suministro. Con el desarrollo del anticuerpo monoclonal biosimilar, el país inicia la construcción de una capacidad técnica y científica que nunca antes había existido en el sector público de la salud.

Los anticuerpos monoclonales son tratamientos de alta especialización usados para cáncer y enfermedades autoinmunes. El biosimilar que se desarrollará en Colombia tendrá la misma eficacia, seguridad y calidad que los medicamentos de referencia ya aprobados internacionalmente, pero estará hecho en territorio nacional y con recursos estatales.

Modernización y transferencia tecnológica

El proyecto fue estructurado durante ocho años y recibió su asignación formal de recursos en 2025. Desde entonces, el INC ha avanzado en la modernización de su infraestructura, lo que permitirá no solo duplicar la fabricación de sueros hiperinmunes, sino también instalar una planta de producción a pequeña escala. Allí se elaborará la materia prima para medicamentos estratégicos, inicialmente para los pacientes atendidos por el Instituto, y en etapas futuras para el sistema nacional de salud.

El proyecto incluye modernización de la infraestructura del INC, instalación de planta de producción y transferencia de conocimiento científico - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

El Ministerio de Salud y Protección Social respaldó este esfuerzo a través del CONPES 4170 de 2025, que establece una inversión de $85.000.100.000 entre 2026 y 2035 para fortalecer infraestructura y capacidades tecnológicas públicas y mixtas en el desarrollo de medicamentos, vacunas y sueros, reduciendo la dependencia de importaciones.

Para la fabricación del biosimilar, el INC firmó un contrato con la firma internacional 3Pniovian, experta en desarrollo y manufactura biotecnológica. El acuerdo no consiste en comprar una fórmula terminada, sino en transferir y construir el conocimiento científico y técnico que permitirá a Colombia producir el anticuerpo monoclonal.

Los componentes del proyecto incluyen la creación de la línea celular, el desarrollo de métodos analíticos, el escalamiento industrial y la transferencia completa de conocimiento, garantizando que la capacidad permanezca instalada en el país.

Colombia igualará en calidad, seguridad y eficacia a los medicamentos internacionales al producir su propio anticuerpo monoclonal biosimilar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Capacidad instalada y autonomía científica

Uno de los elementos más innovadores es que el conocimiento y la tecnología para fabricar medicamentos biotecnológicos no quedarán en manos de un proveedor externo. La transferencia permitirá que Colombia adquiera autonomía para desarrollar nuevas terapias y adaptar soluciones a sus propias necesidades, fortaleciendo su base científica y reconfigurando el rol del INC, que sumará a sus funciones hospitalarias, docentes e investigativas, la capacidad productiva de alta complejidad.

La hoja de ruta prevé el desarrollo progresivo de cuatro medicamentos oncológicos estratégicos, que hasta 2025 solo se financiaban con fondos del propio INC. La producción local buscará garantizar la continuidad terapéutica para los pacientes, especialmente relevante en escenarios de crisis global de suministro, como ocurrió durante la pandemia.