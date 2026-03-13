Ciudadano croata que sería el enlace con el narcotráfico en Turquía y Dinamarca fue detenido en Medellín: lo liberaron a pesar de tener pedido de extradición

Las investigaciones en Colombia permitieron exponer la relación entre un grupo dedicado al narcotráfico y organizaciones internacionales, así como la conexión directa con un ciudadano croata con procesos abiertos en el extranjero - crédito Alcaldía de Medellín

La reciente captura en Colombia de un coordinador clave del narcotráfico internacional, identificado como Juan Camilo Muñoz Rodríguez, alias Lalo, ha puesto en evidencia los vínculos de la organización criminal con redes europeas y la relación directa con el ciudadano croata Alen Bunic.

La operación de la Policía Nacional reveló la dimensión transnacional del grupo y reavivó el debate sobre la inesperada liberación de Bunic, quien había sido arrestado por acusaciones de ser el principal financista de la estructura, informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alen Bunic fue liberado de la cárcel en Colombia porque las autoridades de Perú no formalizaron la solicitud de extradición dentro del plazo legal de 90 días; esto obligó a la justicia colombiana a cancelar la detención y otorgarle la libertad, pese a que continúan procesos en su contra en el extranjero.

Tras este fallo judicial, la situación del croata en Colombia quedó sin cargos formales, aunque su caso sigue abierto en Perú.

Por otro lado, la Policía colombiana empleó drones y monitoreo satelital para capturar a “Lalo” hace una semana, el 4 de marzo, en una finca de lujo en Sabaneta, Antioquia.

Alias Lalo o Pastuso, señalado cabecilla del narcotráfico y requerido mediante Circular Roja de Interpol, fue capturado en Sabaneta - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

De acuerdo con los informes policiales citados por el medio mencionado, Muñoz Rodríguez coordinaba envíos de cocaína ocultos en contenedores que partían desde el puerto peruano del Callao hacia puertos de Europa.

El detenido realizaba viajes de manera regular al Urabá antioqueño para mantener contacto con miembros del clan del Golfo, con el objetivo de fortalecer rutas hacia Centroamérica y explorar la introducción de cargamentos hacia Estados Unidos.

Investigaciones oficiales señalan, además, intentos de ampliar alianzas con emisarios de cárteles en Turquía y Dinamarca, consolidando la proyección internacional de la red criminal.

La red internacional de narcotráfico liderada por Alen Bunic

Documentos de Interpol y de la Fiscalía peruana, obtenidos por El Tiempo, señalan que la estructura era dirigida por Alen Bunic. El croata, de 59 años, actuaba como principal financista y aún figura como representante legal de una empresa de transporte y construcción registrada en Colombia desde 2019.

Registros oficiales indican que Bunic vivía en una urbanización de lujo en Antioquia y mantenía relaciones personales y laborales en el país. El vínculo con “Lalo” se remonta a 2015, cuando Muñoz Rodríguez coordinaba el acopio y envío de droga desde Tingo María, Perú, para remesas marítimas hacia el extranjero, utilizando la modalidad de “preñado” de contenedores en el puerto del Callao.

La capacidad de coordinación de Muñoz Rodríguez y el respaldo financiero de Bunic permitieron consolidar una red de alcance internacional. Las autoridades colombianas, peruanas y agencias extranjeras han seguido los movimientos de sus integrantes para desarticular la organización.

El 11 de agosto de 2023, agentes de Interpol capturaron a Bunic en un centro comercial de Medellín y confirmaron sus lazos comerciales con Colombia. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de La Picota en Bogotá, donde ocupó la celda 13 del patio 33, a la espera de una posible extradición a Perú.

Pese a que Perú había solicitado la detención provisional desde 2019, la extradición no se formalizó en el plazo requerido. Así lo explicó el abogado de Bunic a El Tiempo: “Perú no allegó la documentación en el plazo establecido y por eso se le tuvo que dejar en libertad. Debe estar en Medellín”, indicó el penalista Hernán Gnecco Iglesias.

La defensa interpuso un Habeas Corpus en noviembre de 2023, lo que llevó a que la Fiscalía General de Colombia cancelara la orden de captura y autorizara la libertad del croata. De acuerdo con la resolución judicial citada por El Tiempo, el vencimiento del término de extradición dejó sin sustento legal la detención y expuso deficiencias en la cooperación internacional.

Consecuencias y nuevos focos de alerta internacional

Actualmente, los organismos de seguridad en Colombia y la región redoblan sus esfuerzos para ubicar a Bunic, sobre quien existen dudas acerca de su localización, aunque se sospecha que permanece en Medellín. Agencias federales de otros países han retomado investigaciones sobre su proceso pendiente en Perú, donde aún quedan pendientes decisiones judiciales.

El Tiempo subraya que, tras la captura de ‘Lalo’ y la liberación de Bunic, las autoridades mantienen vigilancia sobre los movimientos y estrategias del grupo criminal. La coordinación entre países enfrenta desafíos ante operaciones complejas y vacíos legales que dificultan la acción conjunta contra el narcotráfico internacional.