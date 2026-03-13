Colombia

Ciudadano croata que sería el enlace con el narcotráfico en Turquía y Dinamarca fue detenido en Medellín: lo liberaron a pesar de tener pedido de extradición

Errores en procedimientos de extradición y tecnología avanzada cambiaron el rumbo de una operación que involucró vínculos empresariales y expansión del narcotráfico colombiano hacia Europa

Guardar
Las investigaciones en Colombia permitieron
Las investigaciones en Colombia permitieron exponer la relación entre un grupo dedicado al narcotráfico y organizaciones internacionales, así como la conexión directa con un ciudadano croata con procesos abiertos en el extranjero - crédito Alcaldía de Medellín

La reciente captura en Colombia de un coordinador clave del narcotráfico internacional, identificado como Juan Camilo Muñoz Rodríguez, alias Lalo, ha puesto en evidencia los vínculos de la organización criminal con redes europeas y la relación directa con el ciudadano croata Alen Bunic.

La operación de la Policía Nacional reveló la dimensión transnacional del grupo y reavivó el debate sobre la inesperada liberación de Bunic, quien había sido arrestado por acusaciones de ser el principal financista de la estructura, informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alen Bunic fue liberado de la cárcel en Colombia porque las autoridades de Perú no formalizaron la solicitud de extradición dentro del plazo legal de 90 días; esto obligó a la justicia colombiana a cancelar la detención y otorgarle la libertad, pese a que continúan procesos en su contra en el extranjero.

Tras este fallo judicial, la situación del croata en Colombia quedó sin cargos formales, aunque su caso sigue abierto en Perú.

Por otro lado, la Policía colombiana empleó drones y monitoreo satelital para capturar a “Lalo” hace una semana, el 4 de marzo, en una finca de lujo en Sabaneta, Antioquia.

Alias Lalo o Pastuso, señalado
Alias Lalo o Pastuso, señalado cabecilla del narcotráfico y requerido mediante Circular Roja de Interpol, fue capturado en Sabaneta - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

De acuerdo con los informes policiales citados por el medio mencionado, Muñoz Rodríguez coordinaba envíos de cocaína ocultos en contenedores que partían desde el puerto peruano del Callao hacia puertos de Europa.

El detenido realizaba viajes de manera regular al Urabá antioqueño para mantener contacto con miembros del clan del Golfo, con el objetivo de fortalecer rutas hacia Centroamérica y explorar la introducción de cargamentos hacia Estados Unidos.

Investigaciones oficiales señalan, además, intentos de ampliar alianzas con emisarios de cárteles en Turquía y Dinamarca, consolidando la proyección internacional de la red criminal.

La red internacional de narcotráfico liderada por Alen Bunic

Documentos de Interpol y de la Fiscalía peruana, obtenidos por El Tiempo, señalan que la estructura era dirigida por Alen Bunic. El croata, de 59 años, actuaba como principal financista y aún figura como representante legal de una empresa de transporte y construcción registrada en Colombia desde 2019.

Registros oficiales indican que Bunic vivía en una urbanización de lujo en Antioquia y mantenía relaciones personales y laborales en el país. El vínculo con “Lalo” se remonta a 2015, cuando Muñoz Rodríguez coordinaba el acopio y envío de droga desde Tingo María, Perú, para remesas marítimas hacia el extranjero, utilizando la modalidad de “preñado” de contenedores en el puerto del Callao.

La capacidad de coordinación de Muñoz Rodríguez y el respaldo financiero de Bunic permitieron consolidar una red de alcance internacional. Las autoridades colombianas, peruanas y agencias extranjeras han seguido los movimientos de sus integrantes para desarticular la organización.

El 11 de agosto de 2023, agentes de Interpol capturaron a Bunic en un centro comercial de Medellín y confirmaron sus lazos comerciales con Colombia. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de La Picota en Bogotá, donde ocupó la celda 13 del patio 33, a la espera de una posible extradición a Perú.

Pese a que Perú había solicitado la detención provisional desde 2019, la extradición no se formalizó en el plazo requerido. Así lo explicó el abogado de Bunic a El Tiempo: “Perú no allegó la documentación en el plazo establecido y por eso se le tuvo que dejar en libertad. Debe estar en Medellín”, indicó el penalista Hernán Gnecco Iglesias.

La defensa interpuso un Habeas Corpus en noviembre de 2023, lo que llevó a que la Fiscalía General de Colombia cancelara la orden de captura y autorizara la libertad del croata. De acuerdo con la resolución judicial citada por El Tiempo, el vencimiento del término de extradición dejó sin sustento legal la detención y expuso deficiencias en la cooperación internacional.

Consecuencias y nuevos focos de alerta internacional

Actualmente, los organismos de seguridad en Colombia y la región redoblan sus esfuerzos para ubicar a Bunic, sobre quien existen dudas acerca de su localización, aunque se sospecha que permanece en Medellín. Agencias federales de otros países han retomado investigaciones sobre su proceso pendiente en Perú, donde aún quedan pendientes decisiones judiciales.

El Tiempo subraya que, tras la captura de ‘Lalo’ y la liberación de Bunic, las autoridades mantienen vigilancia sobre los movimientos y estrategias del grupo criminal. La coordinación entre países enfrenta desafíos ante operaciones complejas y vacíos legales que dificultan la acción conjunta contra el narcotráfico internacional.

Temas Relacionados

Narcotráfico InternacionalAlen BunicClan del GolfoCooperación JudicialAlias LaloColombia-Noticias

Más Noticias

Tiroteo en el norte de Bogotá: la víctima fue abordada por ladrones cuando llegaba a su vivienda en motocicleta de alta gama

El caso se registró la misma semana en que una persona fue víctima de un intento de sicariato en Suba y un hombre fue asesinado por sicarios mientras se desplazaba en su auto deportivo en el sector de El Tunal, en Tunjuelito

Tiroteo en el norte de

Figura de Independiente Medellín dedicó su gol en la clasificación del equipo en la Copa Libertadores a una persona que “está en tratamiento”

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo venció 2-1 a Juventud de Uruguay ante 12.000 hinchas y clasificó a la fase de grupos, donde acompañará a Deportes Tolima, Junior y Santa Fe en el torneo continental

Figura de Independiente Medellín dedicó

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue homenajeada por su trayectoria y su capacidad de influir positivamente en la sociedad, consolidando así una nueva etapa en su carrera

La presentadora Sara Uribe recibió

Papá de la estudiante del Externado que murió tras ser arrollada por un TransMilenio en Bogotá relató cómo fueron sus últimos momentos con vida

Andrés Agreda aseguró que Jhoana Katerine Agreda Jamioy recibió lesiones de gran gravedad en la pierna y la cadera

Papá de la estudiante del

Taxista en aparente estado de embriaguez embistió a cuatro policías en el sur de Bogotá: fue capturado tras una persecución

El conductor fue detenido tras una operación policial y enfrenta procesos por lesiones leves a uniformados y delitos contra servidor público

Taxista en aparente estado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

La presentadora Sara Uribe recibió

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre los “amigos porristas”: “Lo último que usted necesita en su hp vida son amigos así”

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Iván Zuleta causó preocupación por su estado de salud tras el sepelio de su sobrina Daniela: esto se sabe

Deportes

Figura de Independiente Medellín dedicó

Figura de Independiente Medellín dedicó su gol en la clasificación del equipo en la Copa Libertadores a una persona que “está en tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud

Estos son los clubes colombianos para las fases de grupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Medellín recibe más dinero por su participación en la Copa Libertadores: esta es la cifra tras clasificar