Piden a la Corte impedir reposición de votos de Karen Manrique y Wadith Manzur tras su captura: “No terminen premiados”

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y fundador del Instituto Anticorrupción, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de entregar dinero de reposición de votos a los movimientos políticos que respaldaron a la representante electa Karen Manrique y al senador electo Wadith Manzur para llegar nuevamente al Legislativo.

“Acabo de pedirle a través de un escrito formal a la Corte Suprema de Justicia que le ordene de manera perentoria o urgente al Consejo Nacional Electoral abstenerse de desembolsarle un solo peso por cuenta de la reposición de votos de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique a los partidos y organizaciones que los avalaron para que pudieran llegar al Congreso de la República”, indicó Enciso en un video publicado en sus redes sociales.

Los congresistas en cuestión están siendo investigados por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. Exfuncionarios del Gobierno, contratistas, trabajadores de la entidad y legisladores resultaron salpicados en el entramado.

El 11 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia cobijó a los políticos con una medida de aseguramiento en centro carcelario, con el fin de que permanezcan privados de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra. De igual manera, ordenó su captura y ambos congresistas ya están a disposición de las autoridades.

En ese sentido, Enciso acudió a la Corte para frenar el desembolso de recursos a sus campañas por concepto de reposición de votos, teniendo en cuenta que participaron en las elecciones al Congreso de la República que se llevaron a cabo el 8 de marzo. Manzur (Partido Conservador), por un lado, obtuvo 134.914 votos; Manrique (Asociación de Víctimas Intercultural Regional), por el otro, alcanzó 5.640 votos para ocupar una curul especial de paz por Arauca. Así lograron su reelección para el periodo 2026-2030.

Ahora bien, la ley colombiana establece la devolución parcial de los recursos invertidos por los políticos en sus campañas según la cantidad de votos que hayan obtenido en los comicios. Para las elecciones del Senado y la Cámara, el monto de devolución por cada voto es de $8.433.

Cumpliendo otros requisitos adicionales, Manrique y Manzur tendrían derecho a la reposición de votos. Sin embargo, Camilo Enciso busca impedir que se les regresen estos recursos, con el fin de resguardar el patrimonio de los colombianos y proteger la integridad de las funciones legislativas.

A su juicio, de esta manera se evitaría que tanto los políticos cuestionados e investigados como los movimientos políticos que los avalan obtengan beneficios económicos.

“Tenemos que evitar que allá sigan llegando corruptos y tenemos que garantizar también que los partidos y las organizaciones que los avalan no puedan salirse con la suya y no terminen premiados después con reposición de votos, pero además llenando las curules con quien les sigue en la lista”, explicó.

Manrique y Manzur aseguran ser inocentes

En una publicación en X, el congresista Wadith Manzur informó que recibió con serenidad la decisión de la Corte de enviarlo a la cárcel de manera preventiva y aclaró que se pondría a disposición de las autoridades. Aunado a ello, insistió en que no estuvo involucrado en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

“Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, precisó.

Por otro lado, cuando estalló el escándalo, Karen Manrique se pronunció a través de un comunicado, en el que también se desligó de cualquier responsabilidad en los hechos de corrupción.

“Tengo la tranquilidad de quien ha hecho las cosas bien, estoy y siempre estaré dispuesta a defender mi nombre y mi inocencia, ya estamos con mis abogados revisando las menciones a mi nombre para realizar las acciones correspondientes”, indicó en su momento.