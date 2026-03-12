Colombia

Petro habló nuevamente con Trump: el presidente de EE. UU. se disculpó por los inconvenientes relacionados con la invitación al ‘Escudo de las Américas’

Los mandatarios de Colombia y Estados Unidos conversaron por 30 minutos, aproximadamente. Trump aseguró que el jefe de Estado colombiano es bienvenido en su territorio

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos agradeció a Gustavo Petro la comunicación que tuvieron

La Presidencia de la República informó que el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tuvo otra llamada telefónica con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con la Casa de Nariño, los presidentes conversaron por 30 minutos, aproximadamente.

En el diálogo que sostuvieron, abordaron temas de interés común, como el uso de hidrocarburos, la energía, la seguridad, los cultivos de uso ilícito y su erradicación, así como la lucha contra el narcotráfico, siendo esta una tarea conjunta de las naciones. De igual manera, hablaron sobre la reactivación económica en la frontera.

Gustavo Petro invitó al presidente
Gustavo Petro invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Cartagena

La llamada derivó en una invitación expresa que hizo el presidente Petro a su homólogo en Estados Unidos para que visite Colombia.

“El presidente colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado. El presidente Trump, a su vez, reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”, detalló la Presidencia.

En Miami se llevó a cabo la Cumbre del Escudo de las Américas y, según Trump, invitó a Colombia, pero el primer mandatario no estuvo porque no recibió ninguna comunicación, así como tampoco la tuvieron México y Brasil.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia no fue invitada a la Cumbre de Escudo de las Américas

“Creo que hay otra vez un teléfono roto (...). Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fué por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”, expresó el presidente Petro en su cuenta de X.

Así las cosas, Donald Trump agradeció al mandatario colombiano por la comunicación que tuvieron y expresó su interés en mantener el contacto. Además, “reiteró su aprecio y amistad” y, al finalizar la llamada, deseó éxitos al mandatario colombiano en la reunión que tendrá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que llegó al poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero de 2026.

La Presidencia de Colombia informó
La Presidencia de Colombia informó que el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump tuvieron una conversación telefónica

La conversación telefónica que tuvieron Petro y Trump resulta relevante para las naciones en la medida en que los mandatarios pasaron por varios momentos de tensión y desacuerdos que, incluso, alcanzaron a tener consecuencias a nivel económico y social. Sin embargo, en enero de 2026, los jefes de Estado tuvieron por primera vez un diálogo por llamada, a través del cual lograron limar asperezas. Posteriormente, se encontraron presencialmente en Estados Unidos.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez", dijo Petro en un evento llevado a cabo en la plaza de Bolívar de Bogotá el 7 de enero.

La reunión entre Petro y Rodríguez

El encuentro entre Petro y Rodríguez se llevará a cabo el viernes 13 de marzo en en el puente internacional Atanasio Girardot, que une Cúcuta (Norte de Santander-Colombia) con el estado Táchira (Venezuela). De acuerdo con la mandataria encargada del vecino país, en la reunión abordarán temas clave para la “agenda económica, energética y de seguridad”. Aunado a ello, hablarán sobre el fortalecimiento de la cooperación y de las relaciones bilaterales.

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se renunirán el 13 de marzo

[Se espera que] puedan definir acciones conjuntas que tengan en cuenta no solamente el tema comercial, de exportaciones (...), la recuperación tanto en la infraestructura como en todo lo que tiene que ver con los servicios y la industrialización de Venezuela”, explicó el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, Germán Umaña, a la agencia EFE.

El funcionario aseguró que la seguridad en la frontera es un tema crucial, teniendo en cuenta que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados operan en la zona fronteriza. Además, el ELN ahora está integrado por guerrilleros colombianos y venezolanos.

