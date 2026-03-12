Colombia

Partido de la U se despachó contra Petro por usar imágenes de sus candidatos para hablar de de supuesta ‘compra de jurados’: “Un señalamiento temerario”

La organización política informó que acudirá a instancias judiciales y organismos internacionales tras considerar que las declaraciones y publicaciones del mandatario relacionaron a sus candidatos con prácticas cuestionadas sin fundamentos verificables

Guardar
El Partido de La U
El Partido de La U anuncia acciones legales tras declaraciones de Gustavo Petro sobre presunta compra de jurados - crédito @partidodelaucol/X/Presidencia

El Partido de La U anunció que procederá con acciones legales a nivel nacional e internacional tras sentirse atacado por declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro.

El comunicado, emitido en Bogotá el 12 de marzo de 2026, denunció que el mandatario utilizó en redes sociales la imagen de los candidatos del partido y sugirió que estarían involucrados en una supuesta “compra de jurados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Desde el Partido de La U rechazamos de manera contundente las afirmaciones realizadas por el señor presidente de la República a través de sus redes sociales, en las cuales utiliza la imagen de nuestros candidatos y sugiere la existencia de una supuesta “compra de jurados”“, señaló la colectividad.

La organización política expresó que desconoce la procedencia de la información difundida por el presidente y rechazó cualquier intento de asociar a sus candidatos con prácticas ilegales.

Según el comunicado, la reiterada mención del nombre del partido y el uso de su logo y la imagen de sus líderes constituye un acto que califican de temerario y sin fundamento.

“Frente a estas acusaciones, manifestamos que desconocemos el origen de la información difundida y rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular a nuestros candidatos o a nuestra colectividad con prácticas irregulares o ilegales“, indicó la organización política.

El Partido de La U sostiene que este tipo de señalamientos pone en riesgo la integridad física y moral de sus miembros, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del país.

Además, la colectividad consideró que la campaña de hostigamiento político busca desprestigiar al partido y a quienes participan bajo su bandera en el ejercicio democrático.

“Manifestamos que la reiterada utilización del nombre de nuestro partido, el logo e imagen de nuestros líderes y candidatos en afirmaciones públicas carentes de sustento constituyen un señalamiento temerario que afecta la honra y reputación de nuestra colectividad”, se lee en el documento.

La colectividad anunció que acudirá a las instancias legales y constitucionales pertinentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, para proteger sus derechos políticos y las garantías democráticas que considera vulneradas.

“Ante esta campaña de hostigamiento político dirigida a desacreditar a nuestra colectividad y a quienes participan en el ejercicio democrático bajo nuestras banderas anunciamos que tomaremos las acciones legales y constitucionales correspondientes, ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales competentes, con el fin de salvaguardar nuestros derechos políticos y garantías democráticas”, indicó el el Partido de la U.

El mensaje concluye reiterando el respeto del partido por la democracia y el debate político transparente, e invita a todos los actores institucionales a actuar con responsabilidad, rigor y apego a la verdad.

Temas Relacionados

Partido de la UGustavo PetroCompra de JuradosElecciones marzo 2026Resultados elecciones 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Procuraduría investigará a cuatro jurados de votación por posibles irregularidades en entrega de resultados

Según el Ministerio Público, los cuatro jurados habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos en Barranquilla

Procuraduría investigará a cuatro jurados

La defensa de Karen Manrique pidió medidas especiales de seguridad al Inpec en su lugar de reclusión tras orden de captura

La representante a la Cámara se presentó voluntariamente en la estación de Policía de Tame, Arauca, tras la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia

La defensa de Karen Manrique

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Federico Elduayén, entrenador de porteros de O’Higgins, golpeó en el estómago al técnico de Deportes Tolima, lo que podría derivar en una sanción de oficio contra el uruguayo

Él es el miembro del

Paloma Valencia ya tiene fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo será su compañero en primera vuelta presidencial

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia ya tiene fórmula

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

El club de Ibagué selló su clasificación tras imponerse en la serie a O’Higgins, aunque la celebración fue opacada por la expulsión del entrenador Lucas González, involucrado en una riña al final del partido

Lucas González, técnico del Deportes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Él es el miembro del

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios en su convocatoria para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores