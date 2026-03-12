Partido de la U se despachó contra Petro por usar imágenes de sus candidatos para hablar de de supuesta ‘compra de jurados’: “Un señalamiento temerario”

El Partido de La U anuncia acciones legales tras declaraciones de Gustavo Petro sobre presunta compra de jurados - crédito @partidodelaucol/X/Presidencia

El Partido de La U anunció que procederá con acciones legales a nivel nacional e internacional tras sentirse atacado por declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro.

El comunicado, emitido en Bogotá el 12 de marzo de 2026, denunció que el mandatario utilizó en redes sociales la imagen de los candidatos del partido y sugirió que estarían involucrados en una supuesta “compra de jurados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Desde el Partido de La U rechazamos de manera contundente las afirmaciones realizadas por el señor presidente de la República a través de sus redes sociales, en las cuales utiliza la imagen de nuestros candidatos y sugiere la existencia de una supuesta “compra de jurados”“, señaló la colectividad.

La organización política expresó que desconoce la procedencia de la información difundida por el presidente y rechazó cualquier intento de asociar a sus candidatos con prácticas ilegales.

Según el comunicado, la reiterada mención del nombre del partido y el uso de su logo y la imagen de sus líderes constituye un acto que califican de temerario y sin fundamento.

“Frente a estas acusaciones, manifestamos que desconocemos el origen de la información difundida y rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular a nuestros candidatos o a nuestra colectividad con prácticas irregulares o ilegales“, indicó la organización política.

El Partido de La U sostiene que este tipo de señalamientos pone en riesgo la integridad física y moral de sus miembros, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del país.

Además, la colectividad consideró que la campaña de hostigamiento político busca desprestigiar al partido y a quienes participan bajo su bandera en el ejercicio democrático.

“Manifestamos que la reiterada utilización del nombre de nuestro partido, el logo e imagen de nuestros líderes y candidatos en afirmaciones públicas carentes de sustento constituyen un señalamiento temerario que afecta la honra y reputación de nuestra colectividad”, se lee en el documento.

La colectividad anunció que acudirá a las instancias legales y constitucionales pertinentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, para proteger sus derechos políticos y las garantías democráticas que considera vulneradas.

“Ante esta campaña de hostigamiento político dirigida a desacreditar a nuestra colectividad y a quienes participan en el ejercicio democrático bajo nuestras banderas anunciamos que tomaremos las acciones legales y constitucionales correspondientes, ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales competentes, con el fin de salvaguardar nuestros derechos políticos y garantías democráticas”, indicó el el Partido de la U.

El mensaje concluye reiterando el respeto del partido por la democracia y el debate político transparente, e invita a todos los actores institucionales a actuar con responsabilidad, rigor y apego a la verdad.