María Fernanda Cabal elogió al nuevo presidente chileno José Antonio Kast y lanzó pulla a fórmula de Paloma y Oviedo: “Los principios no se negocian por votos, se defienden con valentía”

La senadora por el Centro Democrático volvió a repetir las palabras que dejó como parte del respaldo que le mostró a la colega y aspirante presidencial, Paloma Valencia, pese a sus inconformidades sobre Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial

La senadora colombiana del Centro Democrático aseguró sobre José Antonio Kast: "Es un hombre íntegro que ha enfrentado ataques, mentiras y soledad por defender la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada" - crédito @MariaFdaCabal/X

Luego de confirmar su asistencia a la ceremonia de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, realizada el miércoles 11 de marzo de 2026, la senadora colombiana María Fernanda Cabal elogió al jefe de Estado.

La congresista del Centro Democrático expresó su mensaje a través de su cuenta de X la mañana del jueves 12 de marzo, tras el acto oficial que marcó el inicio de la administración de Kast, abogado, líder y fundador del Partido Republicano.

Además de dos publicaciones en X, Cabal también difundió un video en el que ella contó las razones para estar al lado del nuevo jefe de Estado chileno.

“Estoy en la posesión de mi amigo el presidente José Antonio Kast, de Chile, quien ha recorrido un camino lleno de dificultades, pero su firmeza en la defensa de principios fundamentales como la vida, la libertad y la iniciativa privada le dieron el triunfo”, inicia la declaración de la senadora vallecaucana.

Cabal le deseó éxitos al
Cabal señaló de paso el papel que el presidente de Chile ha desempeñado durante la última década: “Hace diez años que conozco a José Antonio dando una lucha en solitario por su país, diciendo las cosas como son y enfrentando la narrativa perversa y mentirosa de una izquierda sin escrúpulos para engañar y destruir todo lo que funciona en un país”.

Cabal siguió ‘llenando de flores’ al mandatario Kast, y lo calificó como “un extraordinario ser humano”, y hasta se atrevió a decir que la “inspira a seguir ese mismo camino”.

Por todo lo anterior, la congresista del Centro Democrático aseveró que a lo largo de su vida pública ha “demostrado que los principios no se negocian con votos, como las convicciones se defienden hasta últimas consecuencias”.

En consecuencia, Cabal concluyó en la grabación que “Colombia necesita liderazgo con carácter, coherencia y firmeza para defender todo lo que como sociedad nos ha costado tanto construir”.

Adjunto al video, en el mensaje de X, Cabal escribió: “Los principios no se negocian por votos, se defienden con valentía. Colombia necesita liderazgo con carácter y hoy, más que nunca, soy y seré Cabal”.

Cabal contó que conoce al
Qué dijo Cabal antes de confirmarse a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

El respaldo y las advertencias expresadas por María Fernanda Cabal antes del anuncio oficial de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia convulsionaron el panorama político colombiano en la antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Las declaraciones de la senadora del Centro Democrático, recogidas por Caracol Radio-W, ahondó en los dilemas del partido tras los sorprendentes resultados obtenidos por Oviedo en la consulta interpartidista del 8 de marzo, una votación que definió el liderazgo de Valencia y reposicionó a Oviedo como figura ascendente.

“Uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable”, destacó Cabal en un mensaje en su cuenta oficial de X el 11 de marzo de 2026.

Oviedo superó a nombres históricos y se consolidó como figura emergente

El desempeño de Juan Daniel Oviedo captó la atención debido a los 1.253.271 votos que obtuvo en La Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo, cifra que no solo lo ubicó en el segundo puesto, sino que le permitió superar a políticos consolidados como Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

Con este resultado, Oviedo se erigió como una de las sorpresas más notables de la jornada y se convirtió en el epicentro de las conversaciones internas en el Centro Democrático respecto a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Paloma Valencia y Juan Daniel
En cuanto al debate programático dentro de la derecha colombiana, Cabal sostuvo que “la derecha es la que le permite la oportunidad a la gente pobre de acceder, no la izquierda. La izquierda te deja esclavo y dependiente”.

Ella también reconoció que la oposición logró conquistar a la opinión pública “contando historias falsas y sentimentales”, mientras que el discurso propio padece por su “aburrida” preferencia por cifras y conceptos abstractos.

La senadora añadió que la importancia de adaptar la estrategia comunicacional: “Aprendamos que comunicar como ellos (desde la izquierda) lo hacen es efectivo, sin decir mentiras como ellos las dicen, que les resulta efectivo. Aprendámosle a la comunicación para que la gente entienda que las posibilidades de ser un país rico están en el sentido común, en el Estado pequeño y en el acceso. Punto”.

Esta evaluación se suma a sus críticas respecto al nivel de conocimiento de Oviedo sobre temas sensibles como el Acuerdo de La Habana y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según Cabal, comprender a fondo estos asuntos resulta determinante para quienes aspiran a liderar en el actual clima político colombiano.

