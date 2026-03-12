María Andrea Nieto arremetió contra la exactriz porno y próxima congresista Amaranta Hank: “¿Usted cree que para ser feminista hay que ser puta?"

Amaranta Hank quedo electa como representante a la Cámara por el Pacto Histórico - crédito @AmarantaHankTw/X

La periodista y presentadora María Andrea Nieto protagonizó una acalorada discusión en redes sociales, depsués de que cuestionara públicamente a Amaranta Hank, ahora senadora por el Pacto Histórico, tras un mensaje en el que Hank criticó a sectores de derecha por apropiarse de banderas progresistas para ganar elecciones.

Según indicó Nieto, los reparos de la exactriz porno resultan incoherentes ante las múltiples denuncias contra el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por abusos y discriminación a sectores vulnerables.

“¿Usted cree que para ser feminista y trabajar por las causas de las mujeres hay que ser puta? Ridícula. Mire el desastre de este gobierno, el machismo, el maltrato hacia la mujer, hacia la comunidad LGTBIQ+, hacia las comunidades indígenas y negras. ¿Qué hizo Petro? o ¿Francia? NADA. COMO NADA HARÁ USTED!”, señaló la presentadora.

La polémica comenzó cuando Amaranta Hank, recientemente elegida senadora, publicó en X una serie de mensajes que deslegitimarían la estrategia de los partidos tradicionales para mantenerse en la contienda electoral.

María Andrea Nieto criticó a Amaranta Hank en X por sus posturas sobre feminismo y representación política en Colombia. - crédito X

Según indicó la exactriz porno, las colectividades habrían usado a poblaciones históricamente vulneradas para atraer el voto de esas personas y así fortalecer sus movimientos.

“La derecha usa banderas del progresismo para intentar hacerse elegir, una mujer de candidata a la que quieren vender como primera Presidenta mujer y un hombre de la población LGBTIQ+ como fórmula vice presidencial, pero detrás de la estrategia de lavarle la cara a un partido antiderechos, está el hombre que más daño le ha hecho a Colombia”, señaló.

Con este mensaje, Hank hacía referencia a la estrategia política de partidos conservadores que, según su argumento, buscan captar el voto progresista presentando candidatas mujeres y figuras Lgbt+ en fórmulas presidenciales, pero manteniendo una agenda contraria a la defensa de derechos.

La respuesta de María Andrea Nieto escaló el tono del debate, al acusar a Hank de reducir el feminismo a la sexualidad y de no aportar soluciones reales contra el machismo y la discriminación.

La ahora senadora Amaranta Hank denunció estrategias de partidos conservadores para captar el voto progresista presentando candidatas mujeres y figuras LGBTIQ+. - crédito X

Nieto cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, señalando: “Mire el desastre de este gobierno, el machismo, el maltrato hacia la mujer, hacia la comunidad LGTBIQ+, hacia las comunidades indígenas y negras. ¿Qué hizo Petro? o ¿Francia? NADA. COMO NADA HARÁ USTED!”.

Quién es Amaranta Hank, elegida senadora de la República

La llegada de Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, al Senado de Colombia por el Pacto Histórico marcó un precedente en la política nacional, en un proceso electoral que consolida la representatividad de sectores tradicionalmente marginados.

La colectividad alcanzó el 22,84% de los votos, es decir, 4.295.842 sufragios con el 89% de las mesas escrutadas, garantizando la obtención de 25 curules en la cámara alta y estableciendo un nuevo escenario institucional tras las elecciones del 8 de marzo de 2026.

El preconteo oficial, que comenzó una vez cerradas las urnas a las 4:00 p. m., confirmó el liderazgo del Pacto Histórico en el Senado, acompañado por la continuidad del Centro Democrático en la Cámara de Representantes.

Amaranta Hank llegará al Senado por el Pacto Histórico - crédito @AmarantaHankTw/X

Amaranta Hank, cuyo nombre es Deyci Alejandra Omaña, es una de las figuras más comentadas de la jornada electoral por su militancia en el activismo y su trayectoria en la industria para adultos, un pasado que reivindicó abiertamente como fundamento de su lucha política.

Tras conocerse los resultados, Hank celebró públicamente su triunfo en redes sociales y afirmó: “Lo logramos”.

Hank destacó que las mujeres con experiencias en el ámbito sexual “aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias”.

Defendió la legitimidad de su camino, indicando que lejos de ser un obstáculo, su pasado le permitió vivir en carne propia la desigualdad y desarrollar resiliencia y sentido de libertad.

En un video publicado en TikTok, cuestionó los prejuicios sobre la inclusión política de mujeres provenientes del trabajo sexual: “¿Por qué una mujer que estuvo en la industria para adultos no puede aspirar a un cargo de elección popular? ¿Quién decidió que nuestra voz no vale?”, preguntó Hank.

La ahora senadora electa hizo referencia a figuras como Cicciolina en Italia y Yvette Luhrs en Países Bajos, quienes transitaron de la industria para adultos a cargos públicos.

Consideró que tales trayectorias otorgan herramientas singulares para comprender la “violencia estructural, desigualdad y capacidad de recuperación”, como señaló en sus intervenciones públicas. “La industria fue el punto de inicio de mi activismo y el punto de partida de mi lucha”, destacó.