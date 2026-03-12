Resultados de la Lotería de Manizales del 11 de marzo de 2026

El sorteo de la Lotería de Manizales realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Manizales difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 11 de marzo de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo : miércoles 11 de marzo de 2026.

Premio mayor: 2202.

Serie: 309.

Secos de $300 millones

1532 Serie: 208

9554 Serie: 121

Secos de $200 millones

5963 Serie: 063

8559 Serie: 169

2930 Serie: 319

Secos de $100 millones

9436 Serie: 076

7955 Serie: 136

6224 Serie: 306

8262 Serie: 174

6347 Serie: 324

Secos de $80 millones

3751 Serie: 155

4967 Serie: 252

1330 Serie: 228

7254 Serie: 119

3783 Serie: 137

4400 Serie: 027

9014 Serie: 341

1997 Serie: 074

7609 Serie: 238

2435 Serie: 115

Secos de $60 millones

5736 Serie: 228

7753 Serie: 279

5406 Serie: 180

9864 Serie: 043

6096 Serie: 027

1640 Serie: 322

5659 Serie: 198

3003 Serie: 062

3706 Serie: 310

0982 Serie: 322

Secos de $50 millones

5923 Serie: 171

1236 Serie: 329

4266 Serie: 292

7780 Serie: 338

0478 Serie: 176

6596 Serie: 242

1454 Serie: 054

0085 Serie: 134

8001 Serie: 163

1808 Serie: 163

Secos de $40 millones

9777 Serie: 323

8245 Serie: 070

2794 Serie: 106

8157 Serie: 149

5218 Serie: 089

6822 Serie: 294

0771 Serie: 271

9620 Serie: 000

9577 Serie: 189

6317 Serie: 310

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales solo lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Para poder jugar a la Lotería de Manizales requiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes comprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.