La Catedral de Sal de Zipaquirá presentará una agenda especial para Semana Santa y espera miles de visitantes: este es valor de la entrada

La programación incluye liturgias, recorridos temáticos y múltiples alternativas de acceso que transformará la experiencia de quienes acudan a uno de los destinos religiosos y turísticos más emblemáticos de Colombia

El recorrido por el Vía
El recorrido por el Vía Crucis de la Catedral de Sal cuenta con 14 estaciones talladas en roca de sal y tres naves principales - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

La Catedral de Sal de Zipaquirá se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa con una programación que integra lo espiritual, lo cultural y lo turístico en uno de los templos subterráneos más emblemáticos de Colombia y América Latina.

Situada a 180 metros bajo tierra en una antigua mina de sal, esta obra arquitectónica es reconocida como una de las principales joyas del turismo religioso y cultural del país.

Para la temporada de Semana Santa, el complejo diseñó una agenda especial que incluye celebraciones litúrgicas, recorridos simbólicos y actividades culturales pensadas para que peregrinos y turistas vivan una experiencia de fe, reflexión y asombro en un espacio único.

La programación especial de Semana
La programación especial de Semana Santa incluye celebraciones litúrgicas, recorridos simbólicos y actividades culturales para peregrinos y turistas - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Programación para Semana Santa

Durante la Semana Santa, la Catedral de Sal se convierte en epicentro del turismo religioso nacional. La afluencia de fieles y turistas se incrementa notablemente, con visitantes de más de 100 países atraídos por la fusión de ingeniería, patrimonio, arte y espiritualidad.

La agenda contempla celebraciones litúrgicas en distintos horarios, recorridos guiados por el Vía Crucis con 14 estaciones talladas en roca de sal y visitas a las tres naves principales, que simbolizan el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo.

El recorrido subterráneo permite a los asistentes admirar esculturas monumentales y elementos arquitectónicos esculpidos directamente en la sal, en un ambiente que invita tanto al recogimiento espiritual como a la contemplación estética. La Catedral no solo es un lugar de oración, también un símbolo del pasado minero y del ingenio colectivo de la región, donde la historia y la fe se entrelazan en un espacio de singular belleza.

Cómo llegar a la Catedral de Sal

El acceso a la Catedral de Sal es sencillo desde Bogotá. En automóvil particular, se debe tomar la autopista Norte hacia la Sabana Centro, pasando el peaje de Los Andes y siguiendo hasta Zipaquirá por la calle 1.

La Catedral de Sal dinamiza
La Catedral de Sal dinamiza la economía y el turismo en Zipaquirá y Cundinamarca, integrando hotelería, gastronomía, comercio y servicios turísticos - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Para quienes optan por el transporte público, desde el Portal Norte de TransMilenio o la Estación Terminal salen buses directos a Zipaquirá; es recomendable descender en la avenida 15 con calle cuarta para disfrutar del centro histórico antes de ingresar al complejo.

Otra alternativa destacada es el Tren de la Sabana (Turistren), que parte desde el Centro Comercial Gran Estación o la Estación de Usaquén, permitiendo disfrutar de paisajes únicos de la sabana bogotana y llegar de manera cómoda y pintoresca a la Primera Maravilla de Colombia. Además, numerosas agencias en Bogotá ofrecen tours organizados que incluyen transporte, guía y entrada a la Catedral, facilitando la experiencia a quienes desean compartir el recorrido con otros viajeros.

Para 2026, las tarifas de entrada a la Catedral de Sal de Zipaquirá presentan variaciones según la nacionalidad. Los precios base reportados para este periodo son los siguientes:

Tarifas para colombianos (nacionales)

  • Pasaporte tarifa nacional: COP $75.000 (adultos).
  • $60.000 (niños y adultos mayores).

Tarifas para Extranjeros (internacionales). Los precios para visitantes internacionales son superiores y suelen incluir servicios adicionales de guianza:

  • Adulto Extranjero: $125.000.
  • Niño / adulto mayor extranjero: $110.000.
Ubicada a 180 metros bajo
Ubicada a 180 metros bajo tierra, la Catedral de Sal es reconocida internacionalmente como una joya arquitectónica de América Latina - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Motor turístico y cultural para Zipaquirá y Cundinamarca

Más allá de su dimensión religiosa, la Catedral de Sal impulsa la economía local y regional, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos. El complejo forma parte del Parque de la Sal, un espacio de 32 hectáreas que ofrece museos, senderos temáticos y áreas educativas dedicadas a la minería, la geología y la sostenibilidad.

La Catedral se consolidó como un destino imperdible para quienes visitan Colombia, combinando la solemnidad de sus rituales con la oportunidad de aprender y disfrutar de la historia natural y cultural de la región. La infraestructura y la calidad del servicio permiten recibir a grandes grupos, familias y visitantes individuales, quienes encuentran en Zipaquirá una mezcla de tradición y modernidad.

