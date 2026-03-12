La alianza entre Paloma Valencia y Oviedo se selló en el apartamento donde la familia Galán se enteró de su asesinato

Con este video Colombia confirmó que Oviedo sería la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Prensa Paloma Valencia

“Bienvenido señor vicepresidente”, fue la frase de Paloma Valencia con la que se confirmó que Juan Daniel Oviedo sería su fórmula vicepresidencial en los comicios del 31 de mayo.

El video que se hizo viral en redes sociales generó opiniones divididas en Colombia, principalmente por las reacciones que se han registrado tras el posterior anuncio que protagonizaron Valencia y Oviedo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro que se volvió tendencia se registró en el apartamento en el que vive actualmente Paloma Valencia, que, curiosamente, es el mismo en el que la familia de Luis Carlos Galán recibió la noticia de la muerte del candidato a la Presidencia de Colombia que fue asesinado en 1989.

Galán confirmó la casualidad

El video con el que se confirmó la noticia fue grabado en el último apartamento en en el que vivió Galán - crédito Prensa Paloma Valencia / Colprensa

Minutos después de que fue publicado el video, la periodista Lina María Sandoval informó que Juan Manuel Galán, que también hizo parte de La Gran Consulta por Colombia, fue quien le confirmó la historia del apartamento.

“Le pregunté a Juan Manuel Galán y me dice: ‘Sí, en ese apartamento recibimos la noticia del asesinato de mi papá. El lunes pasado en el almuerzo retrocedí 37 años en mi historia cuando entré’“, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

El representante del Nuevo Liberalismo también confirmó que a pesar de que han pasado más de 30 años, los recibos de servicios públicos siguen llegando a nombre de su madre, Gloria Pachón de Galán.

En redes sociales, los seguidores de la periodista se mostraron sorprendidos con la casualidad que se registró en torno a la consulta y lo que generó que Juan Manuel Galán tuviera que volver a la vivienda en la que recibió una de las peores noticias de su vida.

La periodista informó que Juan Manuel Galán fue quien le confirmó la curiosidad registrada - crédito @LinaSandovalC/X

Así se enteró Colombia del asesinato de Luis Carlos Galán

Luis Carlos Galán Sarmiento era líder del movimiento Nuevo Liberalismo y candidato a la Presidencia de Colombia para las elecciones que se llevarían a cabo en 1990, pero el 18 de agosto de 1989, durante un evento público en la plaza central de Soacha, Cundinamarca, Galán fue víctima de un atentado en el que sicarios al servicio del cartel de Medellín le dispararon cuando subía a la tarima para dirigirse a sus seguidores.

Tras los impactos, que alcanzaron a un concejal del municipio y uno de los escoltas de Galán, el candidato presidencial fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco después.

La noticia llegó a su familia de manera abrupta. Su esposa, Gloria Pachón, y sus hijos, Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio, se encontraban en Bogotá. Al recibir una llamada telefónica informando sobre el atentado, Gloria Pachón intentó confirmar la gravedad de la situación y, tras conocer el fallecimiento, se trasladó rápidamente al hospital en Soacha. La familia vivió momentos de confusión y angustia mientras buscaban información precisa sobre el estado de Galán. Finalmente, recibieron la confirmación de su muerte por parte de las autoridades y amigos cercanos.

Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha - crédito: Alcaldía de Soacha

Han pasado 37 años desde que se registró la muerte de Galán, tiempo en el que las investigaciones permitieron que se descubriera la intervención de funcionarios del DAS, que alteraron el esquema de seguridad del liberal para que este quedara desprotegido durante el evento en Soacha.

A pesar del paso del tiempo, Galán sigue siendo recordado por los colombianos, que mencionan al líder del Nuevo Liberalismo como uno de los martires más importantes de la historia de Colombia, principalmente por haber sido una figura que enfrentó a los narcos más poderosos de la época en uno momento en el que la violencia que se registaba en Colombia era noticia mundial.