Juan Daniel Oviedo recibiría este salario como vicepresidente, en caso de que Paloma Valencia gane las elecciones

Juan Daniel Oviedo, economista y exdirector del Dane, podría percibir más de $50 millones mensuales si Paloma Valencia resulta elegida presidenta en Colombia, cifra vigente para la vicepresidencia tras los ajustes salariales de 2025.

Este monto, definido y actualizado cada año por decretos oficiales, coloca el salario vicepresidencial entre los más altos del sector público nacional.

La remuneración mensual actual, se detalla de la siguiente manera: superior a 32,5 millones de pesos, incluye la asignación básica por $9.892.508, gastos de representación mensual $17.546.546, Bonificación de servicio por $9.603.669 y una prima de servicios por $14.080.415. Estos componentes conforman el ingreso total del vicepresidente, uno de los cargos más relevantes en el Gobierno nacional.

Estos datos son tomados de la Presidencia de la República teniendo en cuenta la asignación salarial que recibe en la actualidad la vicepresidenta Francia Márquez que suma un total de $51.123.138.

La regulación y actualización de estos montos es responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad encargada de fijar las políticas salariales en el sector público colombiano.

Los ajustes aplicados siguen lineamientos definidos por el gobierno y las condiciones de política salarial para altos funcionarios.

Quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones de mayo

Más allá de su trayectoria técnica y política, Juan Daniel Oviedo mantiene una relación de once años con Sebastián Reyes, diseñador de modas de 37 años, reconocido por su labor social y pedagógica en Bogotá.

Según información de Las 2 Orillas, Reyes orientó su carrera hacia el trabajo con comunidades tradicionalmente excluidas de la moda y la cultura, como mujeres trans y habitantes de calle.

Tras completar estudios en la Escuela Arturo Tejada y cursar algunos semestres en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Reyes se alejó de los esquemas convencionales y se enfocó en iniciativas de base comunitaria.

Trabajó como asistente en talleres del diseñador Hernán Zajar y se desempeñó como profesor voluntario en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), donde consolidó su enfoque pedagógico a través del arte.

Desde hace una década, Sebastián Reyes lidera Olimpolab en el barrio Santa Fe del centro de Bogotá. El espacio cultural atiende principalmente a trabajadoras sexuales, habitantes de calle y consumidores de sustancias psicoactivas, brindando talleres de diseño de modas y artes plásticas.

El objetivo central de este proyecto es dignificar la vida de estas comunidades mediante la creatividad y la formación en oficios artísticos.

La labor de Reyes ha permitido mantener un fuerte vínculo con su entorno, mientras que la proyección política de Oviedo se afianza en escenarios nacionales.

El vínculo entre Oviedo y Reyes comenzó en 2011, cuando Juan Daniel Oviedo impartía clases de econometría en la Universidad del Rosario tras culminar sus estudios de posgrado en Francia. El primer encuentro, en el centro de la capital, fue el punto de partida de una relación que pasó rápidamente de la amistad al compromiso convivencial.

Dos años después, ambos decidieron compartir residencia y, desde entonces, suman 11 años de convivencia en la misma zona céntrica, que consideran estratégica para sus actividades diarias y proyectos personales y profesionales.

Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

La candidatura presidencial de Paloma Valencia sumó una pieza central al confirmar como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, movimiento que busca consolidar a la centroderecha colombiana frente a las elecciones del 31 de mayo.

Este acuerdo, alcanzado tras series de conversaciones y concesiones, apunta tanto a potenciar la unidad opositora como a captar el amplio respaldo ciudadano que Oviedo demostró en la Gran Consulta, contexto que convierte a la dirigente del Centro Democrático en la principal rival de la izquierda en la inminente contienda, según reportó el medio Semana.

Oviedo, reconocido por su desempeño como exdirector del Dane y por haber obtenido 1.2 millones de votos en la reciente Gran Consulta, cede así ante la lógica del pragmatismo político. La senadora Valencia, siguiendo la línea estratégica promovida por el expresidente Álvaro Uribe, aceptó que Oviedo mantenga autonomía en ámbitos como la implementación del Acuerdo de Paz y la validez jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestiones que previamente habían generado tensiones con la doctrina tradicional del Centro Democrático.

Los términos de la coalición recogen puntos que fueron anticipados por el exministro Mauricio Cárdenas: poner fin a la política de “Paz Total”, restablecer la estabilidad fiscal, defender de manera irrestricta al sector privado, fortalecer los lazos diplomáticos con Israel y Estados Unidos, y rechazar categóricamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Estos cinco ejes buscan combinar el legado político del uribismo con un rigor técnico y una apuesta por el centro que encarna Oviedo.

La firma de este acuerdo no implica para Oviedo renunciar a sus posturas. El exdirector del Dane recalcó su intención de promover “un gobierno de coalición donde el próximo presidente no sea de un solo partido”, argumento que recoge el espíritu de su campaña y fortalece el carácter plural del tique conjunto.

Para Valencia, el pacto responde a la necesidad de integrar figuras que sumen capital político y brinden confianza a un electorado dispuesto a apostar por nuevos liderazgos sustentados en datos y evidencia.