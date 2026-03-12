José Manuel Restrepo reveló la estrategia que tiene pensada con Abelardo de la Espriella para mejorar las finanzas del país: “Se necesita un ajuste fiscal”

José Manuel Restrepo, exministro y rector universitario, acompaña a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial para elecciones 2026 en Colombia - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó a José Manuel Restrepo Abondano como su fórmula para la Vicepresidencia este 10 de marzo de 2026. El binomio buscará “unir al país” mediante la construcción de consensos y el aporte de experiencia académica y pública.

La designación de Restrepo se enfoca en la urgencia de que Colombia cuente con figuras de “solvencia técnica y vocación de servicio”, señaló De la Espriella. El objetivo principal reside en impulsar un diálogo nacional y promover acuerdos amplios capaces de superar la polarización.

El candidato subrayó que la decisión no responde a recomendaciones ni a estrategias electorales, sino a la convicción de que el país necesita estar liderado por quienes sumen conocimiento y madurez: “Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, puntualizó De la Espriella.

El economista dio a conocer la estrategia que tiene pensada con Abelardo de la Espriella para mejorar las finanzas del país. La propuesta enfatiza acercamientos entre organizaciones internacionales orientados a aumentar la inversión en sectores productivos, en particular la agricultura.

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque aseguró que el Gobierno Petro aumentó el gasto público a niveles insostenibles- crédito Colprensa/@ABDELAESPRIELLA/X

“El primer componente de la agenda será sentarme el 9 de agosto del 2026 con los inversionistas internacionales, las calificadoras de riesgo, el equipo económico de hacienda, comercio, agricultura e infraestructura para tratar de dar una señal de cómo vamos a encontrarle una salida al crecimiento de la economía colombiana y al financiamiento, sabiendo que las finanzas públicas que vamos a recibir estarán muy mal”, afirmó Restrepo Abondano en entrevista con Caracol Radio.

A la par, señaló que tiene proyectado un plan hasta 2050; para materializarlo, se convertirá en “un puente con los actores internacionales de la política local. Seré puente también en materia energética para acercar al Ministerio de Energía con todo lo que internacionalmente se está trabajando en transición energética, cambio climático”.

José Manuel Restrepo reveló la estrategia que tiene pensada con Abelardo de la Espriella para mejorar las finanzas del país - crédito Diego Pineda/Colprensa

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque agregó: “Seré puente en el Ministerio de las TIC con todos los temas de cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, de robótica, pensando el país hacia adelante en ese frente. Seré puente con los actores de la Cancillería, pensando en la forma como vamos a recomponer la relación con los Estados Unidos y cómo, por ejemplo, ser protagonistas para que llegue inversión colombiana a Venezuela y que seamos el aliado incondicional de Estados Unidos en ese rol”.

Sobre las finanzas del país, Restrepo Abondano señaló que el actual Gobierno dejó un deficit fiscal de grandes proporciones, por lo que su administración deberá hacer un reajuste que permita al Ejecutivo operar con un presupuesto menor.

“Sí, yo creo que se va a necesitar en el país un ajuste fiscal. ¿Qué es para mí un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es primero una disminución en el tamaño del Estado. Aquí hay que hacer un esfuerzo para eliminar tanta burocracia estatal que se ha convertido en grasa clientelar en el país. Eso no puede funcionar así y el país no es capaz de aguantarlo”, expuso.

Restrepo considera que es necesario recortar el gasto estatal - crédito Colombia.travel

Para ello, junto con De la Espriella, plantea impulsar la ley del Sistema General de Participaciones, “donde habremos de trabajar directamente involucrados. En segundo lugar, hay que también recoger lo que tenemos servido sobre la mesa. Es que Colombia tiene ciento cincuenta billones en evasión fiscal. Hay que diseñar todos los mecanismos para universalizar mecanismos como factura electrónica y otros controles para tratar de recoger parte de ese dinero”.

El propósito de la dupla presidencial es apostar por la productividad con una buena gerencia del país. “Institucionalizar un camino distinto a través del Comité Autónomo de Regla Fiscal para que sean más potentes sus decisiones para bloquear decisiones fiscales que vengan del Ejecutivo o que vengan del Legislativo, que no sean adecuadas para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó el exministro al medio citado.