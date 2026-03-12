Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por reducir la deuda externa gracias a su Gobierno: el Banco de la República lo desmintió

Hay discrepancias en las afirmaciones de Petro y los datos del Banco de la República - crédito Colprensa/Presidencia

El 12 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para celebrar que su Gobierno logró disminuir la deuda externa del país.

“Redujimos la deuda externa de Colombia del 54,7% del PIB o total de la economía, al 53,4% en el año 2025 (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En balance general, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó en diciembre de 2025 un nuevo máximo histórico de USD 246.801.000.000, lo que equivale al 53,8% del Producto Interno Bruto (PIB), situando la exposición financiera del país en niveles sin precedentes, incluso comparados con los registrados durante la pandemia por covid-19 en 2020. Sin embargo, el Banco de la República expuso que la reducción de 80 puntos básicos (pb) corresponde a la disminución del endeudamiento externo del sector privado, mas no del público.

El aumento, detallado en la última actualización publicada por el Banco de la República, se explica fundamentalmente por el crecimiento tanto de las obligaciones de largo como de corto plazo, señalando un cambio relevante en la composición y el peso de los pasivos internacionales en la economía colombiana.

El incremento anual fue de USD 25.848.000.000 respecto a diciembre de 2024, cuando la deuda se situó en USD 220.953.000.000, tal como reportó el Emisor. Este salto llevó el indicador como porcentaje del PIB de 52,7% a 53,8%, es decir, un avance de 1,1 puntos porcentuales en solo doce meses. En términos relativos, la deuda externa se aproxima a representar más de la mitad de toda la producción nacional anual.

Un análisis del detalle sectorial muestra que el 61,9% del total de la deuda corresponde al sector público, cuya deuda alcanza los USD 152.747.000.000, equivalente al 33,3% del PIB. Este monto es superior en USD 20.307.000.000 respecto a diciembre de 2024 y responde especialmente al crecimiento de las obligaciones de largo plazo, que aumentaron USD 20.107.000.000, y en menor medida al repunte de la deuda de corto plazo, que sumó USD 198.000.000 en el mismo periodo.

El sector privado, por su parte, representa el 38,1% del saldo, mientras que el 13,3% del monto total corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. Del saldo de deuda pública, el Gobierno nacional responde por el 76%, entidades descentralizadas por el 16% y el 8% restante se reparte entre otros deudores. Entidades no bancarias concentran el 96% del total de deuda externa pública.

Préstamos y bonos dominan la estructura de la deuda

El informe del Banco de la República detalla que el 86,1% de todo el endeudamiento externo corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año, es decir, de largo plazo, mientras el 13,9% son créditos a corto plazo. Por tipo de instrumento, la mayor parte de la deuda se concentra en préstamos y emisiones de bonos.

Desagregando por tipo de acreedor, el mayor crecimiento del endeudamiento público durante el último año se debió, en primer lugar, al aumento de las obligaciones con los tenedores de bonos, que sumaron USD 17.833.000.000 adicionales. El incremento también fue relevante con la banca comercial (USD 1.245.000.000) y la banca bilateral (USD 614.000.000). Al mismo tiempo, la deuda con organismos internacionales se redujo en USD 2.142.000.000, lo que compensó parcialmente el alza general.

Según el desglose de prestamistas, el 65% del saldo de la deuda pública corresponde a títulos emitidos en mercados internacionales y títulos de tesorería (TES) en poder de no residentes. Un 21% corresponde a préstamos con la banca multilateral y el 14% a créditos financiados por entidades bilaterales e instituciones financieras, conforme a la publicación oficial.

Estos datos sitúan la política de endeudamiento y el acceso a financiamiento internacional como factores centrales para la economía colombiana en 2025, con un perfil de deuda marcado por la preeminencia del sector público, instrumentos de largo plazo y una significativa presencia de inversionistas extranjeros como tenedores de bonos