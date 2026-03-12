Colombia

Francisco Barbosa calificó como “inatajable” la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Gran sentido de responsabilidad”

La alianza entre los políticos causó admiración en el exfiscal y exprecandidato presidencial, en una apuesta que busca captar no solo voto de la derecha, también el de centro, y perfilarse como alternativa frente a los extremos políticos en la primera vuelta del 31 de mayo

Guardar
La senadora y candidata a
La senadora y candidata a la presidencia Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, lo que causó admiración en el exfiscal Francisco Barbosa - crédito suministrada a Infobe Colombia - Colprensa

En un anuncio que era esperado por el país político, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo confirmaron el jueves 12 de marzo de 2026 su alianza de cara a la primera vuelta, a la que irán como los exponentes de los sectores de la centro-derecha. Tras La Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, oficializaron una alianza que propone un proyecto con el objetivo de captar a los votantes alejados de los extremos partidistas y hacer frente al candidato oficial, Iván Cepeda.

Frente a esta llave, que se consolidó tras cuatro días de intensas negociaciones, el exfiscal Francisco Barbosa calificó la fórmula como “inatajable” y destacó su potencial para recoger apoyos en el centro político: en contraste con otras propuestas originarias desde esas vertientes que, desde su perspectiva, no han logrado unir fuerzas en torno a sus propuestas. Y, en consecuencia, valoró el carácter “plural” de esta unión, en la que ambos tuvieron que ceder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el exfical Francisco Barbosa habló sobre la dupla Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que irá a la primera vuelta unida - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Gran sentido de responsabilidad y pragmatismo político haber logrado la unión entre la primera mujer con serias posibilidades de ser presidenta de Colombia y un economista que representa con inteligencia a sectores que han sido discriminados en nuestro país. Me gusta esta Colombia plural”, afirmó Barbosa a través de su perfil de X, en el que parece haber oficializado su respaldo a esta coalición, que parte con el cálculo de más de 5 millones de votos.

Así se gestó la alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La oficialización de la dupla entre la senadora y el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane se dio después de que Valencia, abogada y senadora por el Centro Democrático, obtuviera 3.236.286 de votos en la consulta interpartidista de la coalición de derecha. Por su parte, Oviedo sorprendió al obtener 1.255.510 de sufragios, lo que lo posicionó como la segunda fuerza dentro de la misma coalición; por encima de otros perfiles que parecían marcar bien en las mediciones.

En el centro comercial El
En el centro comercial El Gran San se odficializó la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito @juanmanuelgalan/X

Ambos anunciaron que competirán en fórmula durante la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo. El objetivo es estructurar una alternativa de centro derecha que pueda atraer tanto a los electores tradicionales del uribismo como a sectores independientes. “Queremos un país donde la seguridad y la inversión privada sean pilares del desarrollo”, expresó la congresista en el acto en el que se oficializó la fórmula, en el sector de San Victorino en Bogotá.

El exfiscal, que tuvo la intención de participar en la contienda, pero se retiró, fue contundente al definir esta alianza como la que puede “recoger el centro del espectro político” y consideró que la candidatura de Valencia es una de las tres únicas opciones que tendrían posibilidades para la presidencia, junto a las de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; en dos vertientes definidas, pues por un lado están los opositores del actual Gobierno, y en otra su principal defensor.

El 31 de mayo se
El 31 de mayo se efectuará la primera vuelta presidencial: una jornada a la que acudirían, hasta el momento, 17 candidatos - crédito Luisa González/REUTERS

En relación con Oviedo, el candidato a la vicepresidencia es economista de profesión y se autodefine como “independiente de derecha”. Ganó notoriedad nacional como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre 2018 y 2022, cargo desde el que impulsó la modernización de los procesos estadísticos y la transparencia en la gestión pública, tras la confianza depositada en su labor por el hoy expresidente Iván Duque.

Por su parte, Valencia es abogada y filósofa cuyos orígenes están en Popayán (Cauca) y se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del Centro Democrático, desde su debut como política en 2014, al hacer parte de la lista cerrada del Centro Democrático, por invitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces, se ha encargado de defender principios básicos de su colectividad, como la seguridad ciudadana y la promoción de la inversión privada.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaCandidatos presidenciales 2026Paloma ValenciaElecciones 2026Juan Daniel OviedoExfical BarbosaExdirector del DaneElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios que filtren fotos de personas capturadas: “Se privan de su libertad, no de su dignidad”

El profesional en Derecho Iván Cancino aseguró que deberían adelantarse investigaciones disciplinarias por este tipo de acciones

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Detención de Wadith Manzur y Karen Manrique trae a la memoria casos de imputación a congresistas electos

Jesús Santrich y Aída Merlano son ejemplo de figuras que no pudieron ocupar una curul por haber sido capturados tras las elecciones

Detención de Wadith Manzur y

La alianza entre Paloma Valencia y Oviedo se selló en el apartamento donde la familia Galán se enteró de su asesinato

Juan Manuel Galán confirmó que ingresar a la propiedad lo hizo volver más de 30 años al pasado

La alianza entre Paloma Valencia

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

El directivo dio a conocer una polémica exigencia que, al parecer, tenía el delantero colombiano durante su estadía en el conjunto turco, lo que también dio peso para su salida en enero

Nuevo escándalo de Jhon Jáder
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica

David Mackalister Silva ya contempla su retiro del fútbol: estos son sus planes con Millonarios

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas