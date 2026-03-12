Francisco Barbosa calificó como “inatajable” la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Gran sentido de responsabilidad”

La senadora y candidata a la presidencia Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, lo que causó admiración en el exfiscal Francisco Barbosa - crédito suministrada a Infobe Colombia - Colprensa

En un anuncio que era esperado por el país político, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo confirmaron el jueves 12 de marzo de 2026 su alianza de cara a la primera vuelta, a la que irán como los exponentes de los sectores de la centro-derecha. Tras La Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, oficializaron una alianza que propone un proyecto con el objetivo de captar a los votantes alejados de los extremos partidistas y hacer frente al candidato oficial, Iván Cepeda.

Frente a esta llave, que se consolidó tras cuatro días de intensas negociaciones, el exfiscal Francisco Barbosa calificó la fórmula como “inatajable” y destacó su potencial para recoger apoyos en el centro político: en contraste con otras propuestas originarias desde esas vertientes que, desde su perspectiva, no han logrado unir fuerzas en torno a sus propuestas. Y, en consecuencia, valoró el carácter “plural” de esta unión, en la que ambos tuvieron que ceder.

“Gran sentido de responsabilidad y pragmatismo político haber logrado la unión entre la primera mujer con serias posibilidades de ser presidenta de Colombia y un economista que representa con inteligencia a sectores que han sido discriminados en nuestro país. Me gusta esta Colombia plural”, afirmó Barbosa a través de su perfil de X, en el que parece haber oficializado su respaldo a esta coalición, que parte con el cálculo de más de 5 millones de votos.

Así se gestó la alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La oficialización de la dupla entre la senadora y el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane se dio después de que Valencia, abogada y senadora por el Centro Democrático, obtuviera 3.236.286 de votos en la consulta interpartidista de la coalición de derecha. Por su parte, Oviedo sorprendió al obtener 1.255.510 de sufragios, lo que lo posicionó como la segunda fuerza dentro de la misma coalición; por encima de otros perfiles que parecían marcar bien en las mediciones.

Ambos anunciaron que competirán en fórmula durante la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo. El objetivo es estructurar una alternativa de centro derecha que pueda atraer tanto a los electores tradicionales del uribismo como a sectores independientes. “Queremos un país donde la seguridad y la inversión privada sean pilares del desarrollo”, expresó la congresista en el acto en el que se oficializó la fórmula, en el sector de San Victorino en Bogotá.

El exfiscal, que tuvo la intención de participar en la contienda, pero se retiró, fue contundente al definir esta alianza como la que puede “recoger el centro del espectro político” y consideró que la candidatura de Valencia es una de las tres únicas opciones que tendrían posibilidades para la presidencia, junto a las de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; en dos vertientes definidas, pues por un lado están los opositores del actual Gobierno, y en otra su principal defensor.

El 31 de mayo se efectuará la primera vuelta presidencial: una jornada a la que acudirían, hasta el momento, 17 candidatos - crédito Luisa González/REUTERS

En relación con Oviedo, el candidato a la vicepresidencia es economista de profesión y se autodefine como “independiente de derecha”. Ganó notoriedad nacional como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre 2018 y 2022, cargo desde el que impulsó la modernización de los procesos estadísticos y la transparencia en la gestión pública, tras la confianza depositada en su labor por el hoy expresidente Iván Duque.

Por su parte, Valencia es abogada y filósofa cuyos orígenes están en Popayán (Cauca) y se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del Centro Democrático, desde su debut como política en 2014, al hacer parte de la lista cerrada del Centro Democrático, por invitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces, se ha encargado de defender principios básicos de su colectividad, como la seguridad ciudadana y la promoción de la inversión privada.