Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Las señales de Feid que ilusionan a sus fans con un nuevo tour - crédito feid/IG

El cantante colombiano Feid volvió a encender las redes sociales luego de aparecer en sus historias de Instagram para referirse nuevamente al tema del llamado “falso tour”, una supuesta gira que desde hace varios días viene generando especulaciones entre sus seguidores.

El artista paisa había prometido a su público que aclararía la información relacionada con los rumores sobre una posible gira mundial para este 2026 o incluso 2027. Sin embargo, fiel a su estilo, terminó aumentando el misterio y el humor alrededor del tema.

Durante la tarde del 11 de marzo, el intérprete apareció en sus historias de Instagram para abordar la conversación que circula entre sus fanáticos en plataformas como TikTok e Instagram.

En los videos, el artista habló del tema, aunque lo hizo de forma irónica y sin confirmar ni desmentir completamente los rumores.

Feid enciende a sus fans con el misterio del 'falso tour' y desata teorías en redes sociales - crédito @feid/IG

“Bueno, amor, a quien le pueda interesar. Tengo noticias que te pueden interesar quizás a ti que estás viendo esta historia sobre el falso tour. Lo que les quiero contar acerca del falso tour es algo que nunca he contado en ninguna otra de las historias. Quizás se están haciendo muchas preguntas acerca del falso tour, al igual que yo”, empezó diciendo el artista.

Luego continuó con un tono jocoso, mientras hablaba del origen de los rumores: “La primera pregunta es: ¿qué es el falso tour? El falso tour es un rumor que nació en la comunidad de TikTok e Instagram acerca de que existía un falso tour que, como su nombre lo dice, es falso, o sea que no existe. Pero lo más importante de esta pregunta es... Lo más importante de esta pregunta es... quiero recalcar que lo más, más importante de esta pregunta es... ¿qué es el falso tour? Alguien que me explique por aquí por el DM, ¿sí? Gracias”, agregó el cantante.

El mensaje, lejos de aclarar la situación, terminó aumentando la expectativa entre sus seguidores, quienes continúan especulando sobre una posible gira mundial del artista, pues consideran que “El ferxxo”, fiel a su estilo, solo estaría haciendo bromas y aumentando la expectativa.

Además, en la mañana del 12 de marzo, Feid volvió a aparecer en sus historias de Instagram para referirse nuevamente al tema, insinuando que las historias anteriores ni siquiera se habían publicado correctamente.

Las divertidas historias de Feid aumentan la expectativa por el llamado 'falso tour' y su posible regreso a los escenarios - crédito @feid/IG

“Eh, ayer no se me subieron las historias hablando de lo del falso tour. Más raro, huevón, y yo había dicho todo lo que había desmentido todo. Pero bueno, por ahora... yo amanecí muy bien, aliviadito, con salud, con vida, gracias a Dios. Los quiero mucho. Los extraño. Me hace mucha falta grupo”, comentó el paisa.

La publicación dejó nuevamente en suspenso a los seguidores del artista, que continúan atentos a cualquier pista sobre lo que podría ser su próximo proyecto musical.

La lista de canciones del “Falxxo tour” que ilusionó a los fans

A pesar de la falta de confirmación oficial, la emoción de los seguidores aumentó luego de que Feid reposteó una publicación de su equipo de trabajo, conocido en redes sociales como Vacaciones Mor Velásquez, en la que aparecía lo que sería el supuesto repertorio de canciones del llamado “Falxxo Tour”.

El listado incluía varios de sus temas más clásicos y algunas colaboraciones populares dentro de su discografía más antigua.

Trampa - Feid Subiendo - Feid Con Tu Body - Feid MORXX - Feid XX - Feid CU U U U UX - Feid, Alvaro Diaz VIDEITOXX (Video musical) - Feid otra vez - Feid, Alvaro Diaz BREAK UP - Feid, De La Ghetto JAMAICA - Feid, Sech HULU - Feid HECTOL - Feid FERXXO VI - Feid X20X - Feid Aguante - Feid Nieve (Video musical) - Feid

La lista de canciones filtrada alimenta la emoción por el supuesto 'Falxxo Tour' de Feid, aunque aún no hay confirmación oficial - crédito captura de pantalla/Spotify

Aunque la lista fue presentada como parte del supuesto “Falxxo Tour”, el propio artista no ha confirmado oficialmente que se trate de una gira real.

Las publicaciones han generado gran expectativa entre los seguidores del cantante, especialmente después del éxito de su gira anterior, con la que logró llenar escenarios en diferentes países y consolidar su posición como una de las figuras más importantes del género urbano latino.

Por ahora, todo indica que el intérprete continúa jugando con el misterio alrededor del llamado “falso tour”, mientras sus fans analizan cada publicación en busca de pistas sobre lo que podría ser su próxima gran gira internacional.