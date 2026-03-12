Curul de paz de Arauca podría quedar vacía tras decisión de la Corte Suprema de enviar a la cárcel a Karen Manrique por escándalo de la Ungrd

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la captura de Karen Manrique por presunta corrupción en la Ungrd - crédito Camila Dïaz/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y envío a prisión de la representante Karen Manrique, reelecta por la Circunscripción Especial para la Paz de Arauca, debido a su presunta vinculación en un caso de corrupción con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta decisión podría implicar que Arauca pierda su curul de paz, lo que dejaría a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) con un escaño menos de los dieciséis establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, según informó El Espectador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el análisis del magistrado Misael Rodríguez en la Sala de Instrucción, hay indicios suficientes para considerar la presunta participación de Manrique en el entramado de corrupción que involucra a la Ungrd. Como parte del mismo proceso judicial, también fue ordenada la captura del congresista Wadith Manzur.

Las acusaciones principales surgen a partir del testimonio de Olmedo López, exdirector de la entidad, que aseguró que Manrique habría actuado como “emisaria” del Gobierno en la Cámara de Representantes, intermediando acuerdos para la adjudicación de contratos superiores a $92.000 millones a cambio de respaldo legislativo.

La representante reelecta por Arauca, Karen Manrique, enfrenta acusaciones de adjudicación irregular de contratos públicos superiores a $92.000 millones - crédito Colprensa

Estas declaraciones fueron respaldadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Pinilla especificó, según que un contrato por más de $32.000 millones destinado al municipio de Saravena habría sido direccionado con el objetivo de beneficiar intereses cercanos a la congresista, incluyendo a su esposo.

El director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), Diego Alejandro Rubiano, explicó a Colombia+20 de El Espectador que en situaciones como esta la Constitución prevé la aplicación de la figura de la “silla vacía”.

Esta medida impide el reemplazo del congresista implicado y su curul queda sin ocupar si la privación de libertad corresponde a ciertos delitos. Rubiano señaló que la decisión tiene efecto únicamente cuando la determinación de la Corte Suprema de Justicia queda en firme y la captura se materializa.

“A partir de ese momento se activa el régimen constitucional de responsabilidad política, previsto en el artículo 107 de la Constitución y normas concordantes, que regula la figura de la silla vacía”, detalló Rubiano a al medio citado.

La aplicación de esta figura genera una consecuencia directa: las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz podrían pasar de 16 a 15 escaños en la Cámara de Representantes. Manrique obtuvo su reelección por Arauca con 5.640 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

La decisión final sobre la continuidad de la curul dependerá de un pronunciamiento del nuevo Congreso, que iniciará su periodo el 20 de julio, momento en el cual deberá definir si la vacancia se mantiene para el siguiente periodo constitucional.

Quiénes son Karen Manrique y Wadith Manzur

Wadith Manzur y Karen Manrique fueron electos para el Senado y la Cámara para el periodo 2026-2030 pese a investigaciones en curso - Karen Manrique/Wadith Manzur/Facebook

Karen Astrith Manrique Olarte nació en Tame en 1990 y, antes de llegar al Congreso, fue asesora en la Cámara de Representantes y trabajó en el gobierno local de su municipio como secretaria de Bienestar Social.

Wadith Alberto Manzur Imbett, nacido en Montería, fue elegido representante nacional por el Partido Conservador en 2018 y, durante el periodo 2023-2024, presidió la Comisión de Acusaciones y también ocupó un cargo en la Comisión de Crédito Público junto a Manrique.

En las elecciones de 2026, Wadith Manzur alcanzó 134.914 votos y se consolidó como el segundo senador más votado del Partido Conservador, con el 99,56 % de las mesas informadas, según el último informe de la Registraduría. En la contienda de 2022, había llegado a la Cámara de Representantes por Montería con 113.357 votos.

La congresista Karen Manrique ha mantenido silencio ante las acusaciones en su contra, según fuentes cercanas a la investigación - crédito Colprensa

Por su parte, Karen Manrique logró una curul de paz para Arauca con 5.640 votos, representando a la Asociación de Víctimas Intercultural Regional (Asvinreg). En los comicios de 2022, obtuvo su escaño por la misma circunscripción especial con 1.685 votos.

Los congresistas resultaron electos para un nuevo periodo legislativo entre 2026 y 2030, reafirmando sus posiciones pese a estar inmersos en investigaciones por presunta compra de votos y direccionamiento de contratos relacionados con la Ungrd.

Según datos aportados por María Alejandra Benavides, que fue exasesora del Ministerio de Hacienda y cuya declaración fue recogida en la investigación, la Corte Suprema de Justicia contaría con evidencias entregadas por funcionarios que implican a Manzur en acuerdos para compra de votos durante los comicios.

Los chats de Benavides también muestran que Karen Manrique y Wadith Manzur participaron en reuniones y gestiones contractuales de la Ungrd junto a otros congresistas y un exlegislador.