Colombia

Curul de paz de Arauca podría quedar vacía tras decisión de la Corte Suprema de enviar a la cárcel a Karen Manrique por escándalo de la Ungrd

El auto judicial emitido por la alta corte dispuso que la representante reelecta del departamento de Arauca cumpla medida de aseguramiento por seis delitos, en el desarrollo de la investigación que involucra contratos por altas sumas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Guardar
La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la captura de Karen Manrique por presunta corrupción en la Ungrd - crédito Camila Dïaz/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y envío a prisión de la representante Karen Manrique, reelecta por la Circunscripción Especial para la Paz de Arauca, debido a su presunta vinculación en un caso de corrupción con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta decisión podría implicar que Arauca pierda su curul de paz, lo que dejaría a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) con un escaño menos de los dieciséis establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, según informó El Espectador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el análisis del magistrado Misael Rodríguez en la Sala de Instrucción, hay indicios suficientes para considerar la presunta participación de Manrique en el entramado de corrupción que involucra a la Ungrd. Como parte del mismo proceso judicial, también fue ordenada la captura del congresista Wadith Manzur.

Las acusaciones principales surgen a partir del testimonio de Olmedo López, exdirector de la entidad, que aseguró que Manrique habría actuado como “emisaria” del Gobierno en la Cámara de Representantes, intermediando acuerdos para la adjudicación de contratos superiores a $92.000 millones a cambio de respaldo legislativo.

La representante reelecta por Arauca,
La representante reelecta por Arauca, Karen Manrique, enfrenta acusaciones de adjudicación irregular de contratos públicos superiores a $92.000 millones - crédito Colprensa

Estas declaraciones fueron respaldadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Pinilla especificó, según que un contrato por más de $32.000 millones destinado al municipio de Saravena habría sido direccionado con el objetivo de beneficiar intereses cercanos a la congresista, incluyendo a su esposo.

El director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), Diego Alejandro Rubiano, explicó a Colombia+20 de El Espectador que en situaciones como esta la Constitución prevé la aplicación de la figura de la “silla vacía”.

Esta medida impide el reemplazo del congresista implicado y su curul queda sin ocupar si la privación de libertad corresponde a ciertos delitos. Rubiano señaló que la decisión tiene efecto únicamente cuando la determinación de la Corte Suprema de Justicia queda en firme y la captura se materializa.

A partir de ese momento se activa el régimen constitucional de responsabilidad política, previsto en el artículo 107 de la Constitución y normas concordantes, que regula la figura de la silla vacía”, detalló Rubiano a al medio citado.

La aplicación de esta figura genera una consecuencia directa: las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz podrían pasar de 16 a 15 escaños en la Cámara de Representantes. Manrique obtuvo su reelección por Arauca con 5.640 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

La decisión final sobre la continuidad de la curul dependerá de un pronunciamiento del nuevo Congreso, que iniciará su periodo el 20 de julio, momento en el cual deberá definir si la vacancia se mantiene para el siguiente periodo constitucional.

Quiénes son Karen Manrique y Wadith Manzur

Wadith Manzur y Karen Manrique
Wadith Manzur y Karen Manrique fueron electos para el Senado y la Cámara para el periodo 2026-2030 pese a investigaciones en curso - Karen Manrique/Wadith Manzur/Facebook

Karen Astrith Manrique Olarte nació en Tame en 1990 y, antes de llegar al Congreso, fue asesora en la Cámara de Representantes y trabajó en el gobierno local de su municipio como secretaria de Bienestar Social.

Wadith Alberto Manzur Imbett, nacido en Montería, fue elegido representante nacional por el Partido Conservador en 2018 y, durante el periodo 2023-2024, presidió la Comisión de Acusaciones y también ocupó un cargo en la Comisión de Crédito Público junto a Manrique.

En las elecciones de 2026, Wadith Manzur alcanzó 134.914 votos y se consolidó como el segundo senador más votado del Partido Conservador, con el 99,56 % de las mesas informadas, según el último informe de la Registraduría. En la contienda de 2022, había llegado a la Cámara de Representantes por Montería con 113.357 votos.

La congresista Karen Manrique ha
La congresista Karen Manrique ha mantenido silencio ante las acusaciones en su contra, según fuentes cercanas a la investigación - crédito Colprensa

Por su parte, Karen Manrique logró una curul de paz para Arauca con 5.640 votos, representando a la Asociación de Víctimas Intercultural Regional (Asvinreg). En los comicios de 2022, obtuvo su escaño por la misma circunscripción especial con 1.685 votos.

Los congresistas resultaron electos para un nuevo periodo legislativo entre 2026 y 2030, reafirmando sus posiciones pese a estar inmersos en investigaciones por presunta compra de votos y direccionamiento de contratos relacionados con la Ungrd.

Según datos aportados por María Alejandra Benavides, que fue exasesora del Ministerio de Hacienda y cuya declaración fue recogida en la investigación, la Corte Suprema de Justicia contaría con evidencias entregadas por funcionarios que implican a Manzur en acuerdos para compra de votos durante los comicios.

Los chats de Benavides también muestran que Karen Manrique y Wadith Manzur participaron en reuniones y gestiones contractuales de la Ungrd junto a otros congresistas y un exlegislador.

Temas Relacionados

Karen ManriqueCurul de pazCorrupción UngrdEscándalo UngrdWadith ManzurCircunscripción Especial para la PazCitrepCorte Suprema de JusticiaCámara de RepresentantesOlmedo LópezSneyder PinillaMOEColombia-noticias

Más Noticias

Paloma Valencia detalló el perfil de vicepresidente que busca y pidió compromiso a largo plazo: también elogió a Germán Vargas Lleras

La candidata presidencial detalló que su compañero de fórmula debe tener liderazgo, asumir retos sectoriales y permanecer en el cargo durante todo el mandato

Paloma Valencia detalló el perfil

Crece la deuda del Estado con empresas de energía y gas y advierten riesgo para el servicio

El Consejo Gremial alertó que el atraso en los pagos del Gobierno podría afectar la continuidad del suministro para millones de usuarios

Crece la deuda del Estado

Senador Carlos Fernando Motoa alerta por escrutinio electoral y pide reunión urgente con autoridades

El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales

Senador Carlos Fernando Motoa alerta

Emergencia aérea en Bogotá: avión militar pidió regresar a El Dorado tras detectar falla en pleno despegue

Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana solicitó regresar al aeropuerto minutos después de despegar tras reportar problemas en los controles de vuelo

Emergencia aérea en Bogotá: avión

ISA responde a señalamientos y afirma: “No participa ni ha participado en política”

La empresa respondió a las alertas de la Red de Veedurías y negó vínculos con proyectos señalados o participación en procesos políticos

ISA responde a señalamientos y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Julián Román denunció cuenta que

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

Deportes

Tolima clasificó a fase de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años