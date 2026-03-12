Colombia

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz, que la llamó “migajera”: “Mama maltrato, golpe y cacho”

La barranquillera no se quedó callada y le dio cátedra el creador de contenido, recórdandole que fue ella la que tomó la decisión de separarse del padre de su hijo y no quedarse intentando reconstruir algo que ya estaba roto



La creadora de contenido no se aguantó las críticas y fue contundente con su reacción - crédito @jr.clips81/TikTok

El conflicto entre Aida Victoria Merlano, Deiby Ruiz y Katy Cardona conocida en redes sociales como La Blanquita, volvió a encender las redes sociales.

En medio de las discusiones públicas por la separación de la pareja caleña y las acusaciones sobre la cuota alimentaria y la propiedad de una casa, la creadora de contenido dejó una de las respuestas más comentadas de los últimos días:

“Si yo fuera migajera, yo no me hubiese separado a los tres días de haber parido, sino que estaría siendo ejemplo de construir, como otra gente que mama: maltrato, golpe, cacho, pero son ejemplo de relación”, lanzó Merlano tras escuchar los señalamientos de Ruiz en una transmisión en vivo.

Deiby Ruiz y La Blanquita
Deiby Ruiz y La Blanquita dieron por terminada su relación de más de 10 años en medio de polémicas por su cuota alimentaria - crédito @deibyruiz/IG

Mientras la controversia por la manutención del hijo que comparten Katy y Deiby ocupa titulares —Cardona le reclama a su expareja por no cumplir con el aporte económico adecuado, mientras que él insiste en que la cifra exigida es “muy elevada” y se limitará a pagar lo que considera justo—, las palabras de Merlano reactivaron el debate y desplazaron el foco hacia las figuras del entretenimiento digital.

En ese entorno, otras voces como La Jesuu se posicionaron abiertamente, generando una división entre quienes defienden a Deiby y quienes respaldan a Katy y su grupo más cercano.

La polémica escaló cuando, en un video, Merlano Manzaneda narró: “Estoy yo tranquila almorzando y sale el ex de la Blanquita dizque a decirme migajera en un live donde anda migajeando regalitos. Oiga, uno en la vida tiene que tener argumentos para decir lo que dice”.

Aida Victoria Merlano ya había
Aida Victoria Merlano ya había dado su versión de esta separación, cuando fue nombrada por el influenciador en otra transmisión - crédito @aidavictoriam/IG

Luego, justificó sus críticas apelando a situaciones pasadas: “Mira tú, uno tiene que tener argumentos, los que yo sí tengo para decirte a ti chichipato, porque tú peleas hasta por una leche Klim, imagínate tú”.

Lejos de suavizar sus declaraciones, Merlano ahondó en su postura: “Y sobre todo uno sacarle plata al hijo con pauta y negarle cosas. Yo prefiero que a mí me digan migajera a que me digan chichipata y con mi propio hijo, ay no, amor”.

En paralelo, desde que la separación se hizo pública tras 10 años juntos, las acusaciones por la titularidad de una vivienda a nombre de la madre de Deiby y las diferencias respecto a responsabilidades familiares han sido tema de constante opinión entre seguidores y creadores de contenido.

Declaraciones por las que Deiby llamó “migajera” a Aida Victoria

Cuando se conoció del problema por el que estaba pasando La Blanquita con el padre de su hija para que pague debidamente la cuota alimentaria, teniendo en cuenta que Merlano pasó por la misma situación con el padre de su hijo.

La barranquillera expuso que existen mecanismos legales para reclamar estos bienes, aun cuando no se encuentren registrados a nombre de los dos miembros de la pareja.

La barranquillera enumeró los derechos patrimoniales que tenía la caleña, debido a las revelaciones alrededor de la propiedad que compartía con su expareja y padre de su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

En palabras de Merlano: “Yo de ‘La Blanquita’ le meto un abogado y le pongo un proceso por simulación. ¿Cómo así? Que no importa que la casa esté a nombre de tu mamá, si yo tengo las pruebas de que la casa es tuya y entra dentro de la sociedad conyugal. O sea que la mitad de esa casa es mía y hago que le pelee la casa. Cuando tú llevas más de dos años de convivencia con una persona, aunque no estén casados, todo lo que se haya construido patrimonialmente en ese tiempo le corresponde a los dos”.

De acuerdo con la interpretación de Aida Victoria, el hecho de que la casa esté registrada a nombre de un tercero no excluye la posibilidad de reclamar judicialmente los bienes adquiridos en pareja. “El amor se acaba, pero el patrimonio se defiende con garras”, sintetizó, encendiendo todavía más el debate en línea.

