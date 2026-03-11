Colombia

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada pausaron su romance en ‘La casa de los famosos’: “Te dije que le bajáramos un poquito”

La ‘influencer’ y el actor sorprendieron a todos con una charla en la que decidieron enfriar su relación, priorizando el juego y su bienestar emocional en medio de una semana llena de tensión en el ‘reality’

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN

Una conversación privada en el salón de maquillaje cambió el rumbo de uno de los vínculos sentimentales que se habían formado dentro de La casa de los famosos Colombia.

La influencer Yuli Ruiz y el actor Alejandro Estrada decidieron poner freno a la relación que habían comenzado a construir dentro del reality, luego de un diálogo en el que ambos expusieron sus sentimientos y preocupaciones sobre el rumbo del vínculo.

El momento se produjo en medio de una semana cargada de tensión dentro del programa del Canal RCN, mientras los participantes enfrentaban sanciones, retos y nuevas estrategias de juego, la pareja protagonizó una conversación que dejó claro que la dinámica sentimental también estaba influyendo en su desempeño dentro de la competencia.

Durante el diálogo, Yuli Ruiz explicó que, aunque se sentía cómoda con el actor, percibía que la relación había avanzado demasiado rápido dentro de la casa y que eso comenzaba a afectarla emocionalmente.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada ponen pausa a su romance en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

“Bueno, cuando yo te dije que le bajáramos un poquito, que le bajáramos dos rayitas, es a la relación que llevamos los dos. Me siento supercómoda contigo y me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Como ha habido cosas que me gustan, también ha habido cosas que me molestan. Todavía falta mucho tiempo acá. No sabemos hasta cuándo vayamos a durar. Entonces, siento que íbamos como muy aceleraditos. Y no solamente tú, los dos, porque me sentía o pues me había sentido confundida”, expresó la paisa.

Ruiz también reveló que incluso habló sobre el tema con la psicóloga del programa, pues temía que el vínculo estuviera afectando su enfoque dentro del reality.

Estuve donde la psicóloga y le comenté muchas cosas en la cual no me quiero desenfocar del juego. No quiero hacerte sentir incómodo, quiero ser lo más honesta posible contigo. No quiero jugar con tus sentimientos, no quiero que tú juegues con los míos”, añadió Ruiz.

En su reflexión, la participante dejó claro que no estaba cerrando completamente la puerta a lo que pudiera pasar en el futuro, pero que en ese momento prefería disminuir la intensidad del vínculo.

El inesperado giro en la
El inesperado giro en la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Tampoco digo que no va a pasar nada más adelante porque no quiero escupir para arriba y que en la cara me caiga porque no soy ese tipo de persona. Quiero dejar que todo fluya lento. Es que lo habíamos hablado, que fuera lento, pero aquí todo de un momento a otro entre los dos se disparó muy fuertemente. Me estoy consumiendo un poco en la relación”, afirmó Yuli Ruiz.

El actor escuchó atentamente la explicación de Ruiz y respondió con calma, aunque dejó claro que la situación no era sencilla para él.

O sea, definitivamente no es, pues no es la persona para mí. Y cuando veo que es bajarle dos cambios, es prácticamente dejar en ceros por como ha sido estos dos días. Lo podemos dejar en cero sin ningún problema. Suena feo decirlo así, pero eso, no es, porque, porque para uno de hombre no es fácil y sé que lo entiendes o espero que lo entiendas. No es fácil como estar a la expectativa sintiendo algo”, expresó Estrada.

Alejandro añadió que, ante esa situación, lo más prudente sería tomar distancia emocional.

“Entonces, obviamente, pues uno tiene que tomar distancia, enfriarse. Es lo que es, o sea, pero podemos ser muy buenos amigos. O sea, no me puede pasar una vez más que por un sentimiento fuerte yo vaya a afectar mi juego”, dijo el actor.

Las razones detrás del frenazo
Las razones detrás del frenazo sentimental entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Durante la conversación, la influencer profundizó en las razones que la llevaron a replantear la relación y señaló que en algunos momentos se había sentido controlada dentro del vínculo.

“A ver, a veces no te entiendo, ¿sabes? ¿Cómo me voy a alejar yo de toda la casa solo por, por amor? Yo sí dije en mis entrevistas: si llego a encontrar el amor en La casa de los famosos, yo estoy dispuesta, pero ese no es mi objetivo. Venir a La casa de los famosos a buscar un novio, una pareja, nada, cero. Simplemente, las cosas se han ido dando”, explicó Yuli Ruiz.

También reconoció que el actor había sido atento con ella, pero que algunas situaciones la hicieron sentir incómoda.

“Me has cuidado y lo has hecho muy bien, pero ¿qué no me gusta a mí, nene? Sentirme controlada. Y en dos ocasiones me sentí así. Entonces, para mí fue incómodo”, afirmó la paisa.

Ante esta revelación, Estrada quiso conocer con más detalle los episodios a los que ella hacía referencia: “¿Qué son esas dos ocasiones?”, preguntó el actor, pero Yuli no contestó, sino que insistió en que esas situaciones la llevaron a reflexionar sobre el rumbo de la relación.

El motivo personal detrás de
El motivo personal detrás de la pausa entre Yuli y Alejandro - crédito @yuliruiz017/Instagram

Yo tengo esas dos razones que a mí, en lo personal, me han incomodado, porque no me gusta sentirme controlada de nada”, respondió Ruiz.

Finalmente, Ruiz explicó que su decisión también estaba relacionada con la necesidad de mantener el enfoque en la competencia.

“En una primera, si yo le digo a una persona: ‘Es que no me gusta esto, es que está pasando eso, es que estoy en un momento muy duro para mí’, pongo todo en una balanza, qué está bien, qué está mal y siento, nene, te voy a ser muy honesta, siento que de una u otra forma me estaba desenfocando”, concluyó Yuli.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada habían comenzado a acercarse semanas atrás dentro del reality, mostrando una relación cercana mientras competían en el mismo equipo, llamado Tormenta. Su conexión y trabajo conjunto llamaron la atención de los seguidores del programa, quienes comenzaron a verlos como una posible pareja dentro de la casa.

Sin embargo, la reciente conversación dejó claro que, al menos por ahora, ambos prefieren tomar distancia y concentrarse en la competencia. El futuro del vínculo sigue siendo incierto, y muchos espectadores esperan ver si la relación se transforma en una amistad o si, con el paso de los días, podría retomar el camino sentimental dentro de la casa más famosa del país.

