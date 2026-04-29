MinSalud advierte sobre EPS con patrimonio negativo y fraudes financieros: Petro propone quitar licencias para asegurar pago a hospitales

El ministro de Salud advierte incumplimientos legales en varias entidades, mientras el Gobierno plantea alternativas para garantizar el pago a hospitales. - crédito Presidencia de la República

Durante el Consejo de Ministros de este martes 28 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió sobre la crítica situación financiera de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), al señalar que presentan patrimonio negativo, fallas en reservas técnicas y posibles irregularidades en sus estados financieros.

De acuerdo con el funcionario, estas condiciones evidencian un incumplimiento de la normativa vigente, especialmente porque las entidades continúan recibiendo recursos públicos sin cumplir los indicadores exigidos.

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“Esto es un incumplimiento total de la ley. En este momento, todas estas empresas, con excepción de dos, están en este momento incumpliendo, incumpliendo y recibiendo recursos del Estado; son recursos públicos que no podrían recibir en las condiciones cuando no hay el cumplimiento de los tres indicadores”, afirmó Jaramillo.

El ministro también se refirió a un caso específico: la Nueva EPS. Según indicó, entre 2019 y 2023 se comprobó que sus estados financieros fueron fraudulentos, lo que incrementa la preocupación sobre la transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud.

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La Nueva EPS es señalada por estados financieros fraudulentos entre 2019 y 2023, lo que genera preocupación sobre la transparencia en el sistema. - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Petro: retirar licencias para garantizar pago de deudas

Tras el pronunciamiento del Ministerio de Salud, el presidente Gustavo Petro se refirió a las EPS intervenidas y planteó una alternativa distinta a su liquidación.

El mandatario advirtió que cerrar estas entidades podría afectar directamente el pago a clínicas y hospitales.

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“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, señaló.

Asimismo, explicó el alcance de su propuesta: “No tienen con qué pagar. Los proveedores, porque la liquidación resulta que es una deuda. Entonces, por eso he propuesto quitar las licencias, porque al quitar las licencias, según las normas, se mantiene la deuda, pero de los propietarios de la EPS. La empresa subsiste de los dueños. Y entonces la deuda tiene que ser pagada o embargada”.

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Con esta medida, el Gobierno busca que las obligaciones financieras no desaparezcan con la liquidación, sino que recaigan directamente sobre los propietarios de las entidades.

El presidente insiste en la necesidad de ajustar el modelo para evitar fallas en la atención y en el manejo de recursos públicos. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Consejo de ministros del lunes: Petro niega “caos en salud”

En el consejo de ministros realizado el pasado lunes 27 de abril, el presidente Petro también abordó el panorama general del sistema de salud y rechazó que exista un colapso estructural.

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“Es mentira que aquí hay un caos en salud: se llaman determinantes sociales de la salud, según la ley, tiene que ver con el agua potable, que mejoramos; tiene que ver con la nutrición de los colombianos, que mejoramos; tiene que ver con el aire, que solo se puede mejorar si cambiamos a transporte eléctrico, etc.”, afirmó.

En esa intervención, el mandatario centró su análisis en factores estructurales que inciden en la salud pública, como el acceso a servicios básicos y las condiciones de vida.

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Retiro de licencias, medicamentos y críticas a EPS

Durante esa misma jornada del lunes, en una alocución, el presidente anunció la aplicación de una figura legal para intervenir a las EPS con peor desempeño.

“Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud”, indicó.

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Además, explicó el sustento constitucional de la medida: “Que se pueda delegar en la Superintendencia, pero es una función constitucional del presidente”.

El Gobierno advierte que cerrar entidades podría impedir el pago de deudas y afectar a clínicas y prestadores de salud. - crédito Infobae

El mandatario también enfatizó que no se trata de una acción retaliatoria: “Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos, no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos: las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias”.

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En ese contexto, cuestionó el papel de las EPS como intermediarias: “Demorar las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago, por eso se llaman EPS”.