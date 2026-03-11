Trabajadora le puso el ‘tatequieto’ a un ladrón que tiene azotados los comercios en Bosa: la hazaña quedó en video

El hecho se registró en una droguería, donde quedó captado el perfil del malhechor que ya ha cometido varios hurtos en la zona - crédito @PasaenBogota/X

El robo es uno de los flagelos persistentes que afectan la cotidianidad de los habitantes de Bogotá. Episodios de hurto en establecimientos comerciales y espacios públicos son denunciados de manera recurrente en redes sociales, lo que alimenta la percepción de inseguridad en la capital colombiana.

A propósito, un hecho de inseguridad registrado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, dejó en evidencia un perfil ampliamente conocido entre los habitantes de esa zona de la ciudad.

Sin embargo, en esta ocasión el hurto no quedó consumado debido a la valentía de una mujer, cuya reacción puso en riesgo su vida. Su impactante reacción quedó grabada por cámaras de vigilancia.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la trabajadora se enfrenta físicamente al presunto ladrón en el local de Bosa -crédito @PasaenBogotá/X

Así fue como una trabajadora se defendió de un violento hurto

El hecho, conocido en la mañana del miércoles 11 de marzo de 2026, ocurrió cuando una mujer se encontraba trabajando en una droguería; luego, en la escena aparece un sujeto que vestía chaqueta impermeable y gorra, que simuló que buscaba uno de los productos.

Posteriormente, el delincuente logró acercarse a la trabajadora y a la caja registradora; fue en ese momento cuando extrajo un arma de fuego para intimidarla.

Lejos de ceder, la mujer reaccionó de inmediato y se enfrentó físicamente al presunto ladrón, al propinarle varios golpes. El forcejeo se extendió hasta la entrada del local, según se observó en las imágenes difundidas en plataformas digitales.

Una empleada de droguería en Bosa, Bogotá, impide un atraco enfrentando a un hombre armado que fingía ser cliente - crédito @PasaenBogotá/X

Un delincuente reincidente en la zona

Según informó la cuenta en X Pasa en Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá ya habría identificado plenamente al sospechoso.

Las investigaciones preliminares sugieren que el individuo estaría vinculado a otros robos en barrios cercanos, utilizando el mismo método de aparentar una compra para luego intimidar a los comerciantes con un arma.

El delincuente, incapaz de someter a la víctima y ante la posible intervención de la comunidad, abandonó el lugar sin lograr llevarse dinero ni mercancía. La difusión del video busca que otras víctimas reconozcan al presunto asaltante y presenten denuncias ante las autoridades, con el objetivo de facilitar su captura.

Los reportes indican que los delincuentes suelen considerar a las mujeres como objetivos fáciles para el robo e intimidación. En este caso, la reacción decidida de la trabajadora de la droguería impidió que el asalto se concretara y forzó la huida del sospechoso, aunque esto pudo exponer riesgos para su integridad.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró identificar al sospechoso del intento de robo gracias a la difusión del video en redes sociales - crédito @PasaenBogotá/X

“Valiente, sí, pero arriesgadísima actuación. Pudo haber sido asesinada” ; “De valientes está lleno el cementerio, aunque no diría que es valentía , la verdad es un acto irresponsable, la vida vale más que un día de venta en una droguería” ; “Que valiente, tristemente la localidad Bosa ha sido entregada al hampa por parte del alcalde Galán”; “Afortunadamente o la pistola no tenía balas o no era verdadera! Se quedó con las ganas la rata hpta esa y la mujer gracias a Dios salio bien librada! (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Por el momento, se espera que la identificación por cámaras de seguridad permita a los uniformados del cuadrante avanzar en la localización y detención del individuo involucrado.

Delitos de alto impacto registraron reducción en Bogotá durante 2026

Bogotá registró una reducción sostenida en los delitos de alto impacto durante los primeros meses de 2026, según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco).

Las cifras muestran disminuciones en homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos, según la Alcaldía de Bogotá, tras la implementación de operativos conjuntos, patrullajes y estrategias de inteligencia.

Delitos de alto impacto registran fuerte reducción en Bogotá durante 2026, según cifras de la Alcaldía de Bogotá - crédito Policía Cali

Entre enero y febrero de 2026, los homicidios descendieron un 12,5%, pasando de 176 a 154 casos. La extorsión tuvo una caída del 85,8%, con 283 denuncias menos que el año anterior.

El hurto a personas se redujo un 38,3% y el hurto a comercio un 74,8%. Otros delitos como el hurto a celulares, automotores, motocicletas, bicicletas, residencias y delitos sexuales también registraron bajas significativas.

La administración distrital atribuyó estos resultados a intervenciones focalizadas, refuerzo de la denuncia ciudadana, integración de cámaras privadas a la videovigilancia pública y coordinación interinstitucional.