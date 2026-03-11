Los bancos explicaron por qué en 2026 tendrán que subir los intereses de los créditos que otorgan a los colombianos

La subida de las tasas de interés encarecen los créditos que ofrecen los bancos - crédito Juan Páez/Colprensa

La inflación en Colombia mantendrá niveles elevados en los próximos años, mientras el país encara un entorno internacional volátil y desafíos internos notables. Así lo advirtieron informes de BBVA Research y el Banco de Occidente, que muestran que la tasa de interés del Banco de la República, que define el costo del dinero para préstamos a corto plazo a bancos comerciales, seguirá siendo alta y el crecimiento económico se ralentizará, con impactos directos en los hogares y las empresas.

Los analistas de las entidades anticipan un aumento de la informalidad y del desempleo, así como la necesidad de priorizar el ahorro y la inversión conservadora ante un contexto financiero desafiante.

BBVA Research destacó que la economía colombiana se ve afectada por la volatilidad internacional y los riesgos geopolíticos globales. No obstante, el crecimiento mundial se mantiene resiliente y la inflación sigue siendo alta, sobre todo, en Estados Unidos y, en menor medida, en Europa.

Al respecto, la economista jefe de BBVA Research en Colombia, Juana Téllez, señaló que “en términos internacionales, los riesgos geopolíticos han aumentado y, sin embargo, hemos visto que el crecimiento se mantiene resiliente en el mundo, con una inflación alta para Estados Unidos y algo más de riesgos en la inflación para Europa”.

Dicha situación incrementa la incertidumbre para países emergentes como Colombia y condiciona las decisiones económicas nacionales.

Crecimiento económico, inflación y tasas de interés en Colombia

El crecimiento de la economía colombiana se desacelerará en los próximos años. Según proyecciones de BBVA Research, el producto interno bruto aumentará 2,8% en 2026 y descenderá a 1,8% en 2027. Téllez advirtió que “estamos viendo dentro de esto un consumo que se desacelera, privado y público, sobre todo, desde la segunda mitad de este año y el año entrante”.

En cuanto a la inflación, estima que la variación anual al cierre de 2024 será de 6,5% y caerá hasta el 5% en 2025. Para controlar este fenómeno, el Banco de la República mantendría una política monetaria restrictiva durante el periodo analizado. “Va a seguir subiendo sus tasas de interés, creemos que 200 puntos adicionales, y a final del 2027 la va a bajar un poco”, indicó Téllez.

De acuerdo con el Banco de Occidente, la tasa de interés de referencia podría alcanzar 12% para junio de 2026, teniendo en cuenta el nivel actual de 10,25%. La medida responde a la necesidad de frenar la inflación y preservar el poder adquisitivo, lo que prolongaría el ciclo de intereses altos hasta mediados de 2027.

El banco añade que el aumento del salario mínimo contribuirá a mantener la inflación por encima del 6% al cierre de este año.

Mercado laboral, déficit fiscal y protagonismo del sector privado

El análisis de BBVA Research prevé un escenario difícil en el mercado laboral. La creación de empleo informal superará a la formal y la tasa de desempleo se incrementará en los próximos años.

Juana Téllez sostuvo que “negativamente, creemos que se va a crear más empleo informal que formal en los próximos años y que va a haber un aumento de la tasa de desempleo en Colombia”.

Para el ámbito fiscal, el aumento del déficit fiscal y del déficit primario constituye la principal preocupación para el país. El informe advierte que estas vulnerabilidades afectan la confianza y pueden elevar las primas de riesgo.“Es fundamental que el Gobierno anuncie un ajuste fiscal que garantice sostenibilidad y contribuya a reducir las primas de riesgo y las tasas de interés”, recomendó la experta.

Con las capacidades del sector público limitadas por el entorno fiscal, BBVA Research considera que la inversión y la reactivación económica deberán depender principalmente del sector privado. “Creemos nosotros que en los próximos años la inversión debe proveer del sector privado”, remarcó la economista.

Claves para hogares y empresas ante el entorno económico actual

El entorno de tasas elevadas presenta tanto retos como oportunidades para quienes priorizan el ahorro y la inversión conservadora, de acuerdo con el Banco de Occidente. La entidad destaca la conveniencia de los certificados de depósito a término (CDT) en este contexto, ya que permiten acceder a rendimientos atractivos a través de la disciplina financiera.

La entidad bancaria recomienda explorar alternativas seguras como cuentas de ahorro de alto rendimiento y fondos de renta fija de corto plazo. Las opciones ayudan a proteger el capital y obtener ingresos de forma cautelosa.

Para quienes tienen deudas, el consejo principal es priorizar el pago de las obligaciones con tasas superiores y evitar adquirir nuevos compromisos financieros costosos. En el caso de las empresas, la prioridad debe centrarse en proteger la liquidez, revisar la estructura de deuda y recurrir a inversiones de bajo riesgo.

El Banco de Occidente, que tiene como economista jefe a David Cubides, insistió en que “este es un momento oportuno para afianzar la cultura del ahorro, ya que el sistema financiero actual premia la disciplina en este sentido”.

Perspectivas para un descenso en las tasas de interés

Según el Banco de Occidente, el ciclo de tasas elevadas se podría prolongar hasta mediados de 2027. El inicio de un periodo de reducciones dependerá de factores como la moderación de la inflación, la confianza de los consumidores y el comportamiento del mercado laboral.

“La estabilización gradual de la inflación, la confianza del consumidor y la evolución del mercado laboral serán determinantes para señalar el inicio de un ciclo de reducciones en las tasas de interés”, remarcó la entidad financiera. Si estos elementos evolucionan de forma favorable, la política monetaria podría comenzar a flexibilizarse desde la segunda mitad de 2027. El seguimiento de estos indicadores será clave para anticipar futuros movimientos en la economía nacional.