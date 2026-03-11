Colombia

La UNP denunciará a periodista que culpó a la entidad del asesinato de Miguel Uribe; Iván Cancino lo respaldó: “Lo dejaron solo”

Alejandro Villanueva, director de Desigual, aseguró que la entidad incurrió en omisiones que debilitaron la seguridad del precandidato. El abogado penalista afirmó que estará atento a la defensa del comunicador

La UNP aseguró que no
La UNP aseguró que no hay registros de solicitudes de Miguel Uribe de reforzamiento de su esquema de seguridad - crédito UNP

La Dirección Nacional de Protección (UNP), a cargo de Augusto Rodríguez, sigue siendo blanco de señalamientos por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y que falleció el 11 de agosto de ese mismo año. La entidad se mantiene en la posición de que no tiene responsabilidad alguna en la falta de seguridad que tenía el congresista el día del atentado.

El director del medio independiente Desigual, Alejandro Villanueva, es una de las personas que continúa cuestionando a la UNP por lo sucedido con Miguel Uribe. En una publicación en su cuenta de X, indicó que el precandidato solicitó en varias oportunidades a la entidad que le fuera reforzado su esquema de seguridad, pero, al parecer, no contó con ese respaldo.

El precandidato Miguel Uribe fue
El precandidato Miguel Uribe fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

Miguel Uribe solicitó en más de 20 ocasiones refuerzos para su esquema de seguridad, las cuales fueron denegadas por Augusto Rodríguez”, precisó el periodista.

La UNP respondió al señalamiento de Villanueva, asegurando que es falso que el senador haya tramitado diversas solicitudes para fortalecer su equipo de protección. Aseguró, incluso, que las peticiones que en algún momento hizo Miguel Uribe no se enfocaban en mejorar su esquema.

“Señor Villanueva, infórmese mejor. En la inspección realizada por la fiscalía general no fueron encontradas las solicitudes que usted menciona, porque nunca existieron. Ante el ente investigador la UNP demostró que los requerimientos del senador Uribe Turbay fueron para apoyos en territorio, no reforzamiento de seguridad”, precisó la entidad.

La Unidad Nacional de Protección,
La Unidad Nacional de Protección, UNP, aseguró que no se encontraron solicitudes de protección por parte del precandidato Miguel Uribe - crédito @UNPColombia/X

Así las cosas, la entidad informó que tomará acciones legales contra Villanueva por persistir en los señalamientos contra la entidad, atribuyendo responsabilidades en el asesinato del senador. “La entidad no permitirá que se hagan más señalamientos irresponsables, utilizando nuevamente un hecho tan lamentable para el país”, advirtió.

El abogado penalista Iván Cancino se pronunció al respecto, informando que respalda al director del medio de comunicación independiente. Insistió en que Miguel Uribe estuvo expuesto debido a omisiones institucionales. "Estaremos atentos a la defensa de @VillanueAle. A @MiguelUribeT lo dejaron solo. Y eso es verídico. Existieron omisiones? Por supuesto que sí y graves“, indicó.

El abogado Iván Cancino defendió
El abogado Iván Cancino defendió al abogado y director de Desigual, Alejandro Villanueva, y aseguró que Miguel Uribe no fue cobijado correctamente en materia de seguridad por parte de la UNP - crédito @CancinoAbog/X

¿Qué pasó con el esquema de seguridad de Miguel Uribe?

La UNP explicó que el esquema de seguridad que le fue asignado al entonces senador estaba completo: contaba con la totalidad del personal y la logística que requería. Sin embargo, el día del atentado hubo una afectación en la continuidad del servicio porque el precandidato rechazó relevos del personal.

Augusto Rodríguez profundizó al respecto en una entrevista con El País América, en la que precisó que Miguel Uribe decidió dividir su esquema de seguridad para proteger a su familia y, además, no permitió que al menos uno de sus escoltas fuera relevado por otro para garantizar el descanso de los hombres de protección y no descompletar su equipo de seguridad.

Él no aceptó ese apoyo. Prefirió que los escoltas se rotaran entre ellos, lo que implicaba que siempre había como mínimo una persona menos, y se negó a que cubriéramos ese faltante”, detalló el funcionario al informativo.

La Unidad Nacional de Protección,
La Unidad Nacional de Protección, UNP, aseguró que Miguel Uribe no aceptó relevos de personal en su esquema de seguridad, lo que debilitó su protección - crédito @UNPColombia/X

En ese sentido, la UNP recordó que otras personas han hecho acusaciones de ese tipo en contra de la entidad y que han tenido que retractarse, como el congresista Miguel Polo Polo. Además, algunas están afrontando procesos penales por injuria y calumnia.

Alejandro Villanueva rechazó las aclaraciones de la entidad e insistió en la presunta responsabilidad de Augusto Rodríguez en los hechos. Indicó que, aunque la Fiscalía General de la Nación retiró una imputación en su contra por supuestas omisiones, cree que su trabajo fue insuficiente. “Si el señor Rodríguez se siente vulnerado, que pague sus propios abogados; no lo haga con los del Estado”, aseveró.

El periodista Alejandro Villanueva aseguró
El periodista Alejandro Villanueva aseguró que Augusto Rodríguez, director de la UNP, incurrió en omisiones al momento de garantizar protección para Miguel Uribe - crédito @VillanueAle/X

